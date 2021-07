Maman craint que sa fille de 1 an ne meure dans une maison du conseil humide couverte de moisissure noire alors que la famille fait face à l’hôtel

Une maman craint que sa petite fille malade ne meure dans la maison du conseil humide de la famille.

Les murs de la propriété à Milton Keynes sont couverts de moisissure noire – et Callie Dobbins dit qu’elle et ses enfants risquent de déménager dans une auberge pour s’évader.

Une famille dit que le conseil met la vie d’un bébé en danger – en le gardant dans une propriété où la moisissure noire se développe le long des murs Crédit : Callie Dobbins

Little Poppie, qui n’a que 19 mois, est née avec une sténose pulmonaire – un rétrécissement de la valve cardiaque.

La condition provoque des problèmes respiratoires – un problème aggravé par l’inhalation d’air humide dans le bungalow à deux lits, dit Callie.

Au cours des six derniers mois, le tout-petit a été transporté d’urgence à l’hôpital sept fois, luttant pour respirer.

Lors de la dernière course vers les services, Poppie est devenue bleue – et Callie a dit qu’elle croyait que le petit mourrait.

La mère a déclaré que son plus jeune avait été diagnostiqué avec une série de problèmes de santé graves, notamment des maladies des voies respiratoires et une pneumonie, la famille ayant remis des stéroïdes, des antibiotiques et un inhalateur pour la garder en bonne santé.

LES CRAINTES DE LA FAMILLE POUR TOT

Mais malgré cela, Callie a déclaré que le conseil avait refusé sa demande de déménagement dans une meilleure maison – parce que les circonstances « ne sont pas assez graves ».

« De la moisissure noire pousse sur mes murs et sur tous mes sols », a-t-elle déclaré au MK Citizen.

« Tout l’endroit est humide et moisi et Poppie le respire et est constamment malade à cause de cela.

« Il ne fait aucun doute que c’est un problème très grave pour elle. »

Le visiteur médical de la famille a également écrit une lettre au conseil pour dire que le déménagement est nécessaire pour le bien-être de Poppie.

« J’ai vraiment l’impression que le conseil met sa vie en danger », a déclaré Callie, qui a également un fils de deux ans, Teddie, et vit avec son partenaire.

Elle a dit qu’elle craignait d’aller dormir la nuit parce que sa fille se réveille souvent en toussant.

« Le conseil a même fait une enquête sur l’humidité et la moisissure, mais ils disent que le problème est « mineur ». Comment peut-il être mineur alors qu’il met la vie de ma fille en danger ? elle a dit.

« LES SLUGS ENTRENT DANS LES CHAMBRES »

« Il y a aussi des limaces qui entrent dans la chambre, des fissures dans le plafond de la chambre des enfants et leur luminaire ne peut pas être utilisé car il dégage une odeur étrange. »

Récemment, MK Council a proposé de loger la famille dans une auberge ou un hôtel pendant quatre semaines pendant qu’ils travaillaient sur le bungalow.

« Je ne suis pas vraiment content de ça », a déclaré Callie.

« Je ne veux certainement pas emmener Poppie dans une auberge. Et comment puis-je savoir que la moisissure ne reviendra pas lorsque nous retournerons au bungalow ?

« Ils ont rejeté ma demande de déménagement permanent car ils estiment que ma situation n’est pas assez sérieuse.

« Je pense que le conseil de Milton Keynes a complètement négligé son devoir de diligence envers ma fille. »

Un porte-parole du conseil a déclaré: « Nous avons offert à notre locataire un logement temporaire en mai afin que les travaux pour résoudre ce problème puissent être effectués par notre entrepreneur.

« Une fois la réparation effectuée, la famille peut retourner dans sa maison, mais pour le moment, nous n’avons pas de propriété alternative à leur proposer. »

Little Poppie souffre de diverses maladies, notamment des difficultés respiratoires Crédit : Callie Dobbins

Malgré cela, la famille dit que le conseil refuse de les déplacer hors de leur bungalow à deux lits Crédit : Callie Dobbins