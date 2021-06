Maman craint pour sa vie en tant qu’ex-monstre qui l’a défigurée et battue est emprisonnée et libérée le MÊME JOUR

Une maman battue par son ex monstre a parlé de sa terreur après avoir été emprisonnée et libérée le même jour.

Candice Henderson, 37 ans, a été laissée à craindre pour sa vie après que Ross Ramsay, 39 ans, a été libéré de prison en raison de sa détention provisoire.

Le voyou l’a laissée défigurée et traumatisée après une épreuve d’abus écœurante de cinq jours – même en lui enfonçant une cigarette allumée dans la bouche.

Le démon lui a également donné des coups de pied au visage à plusieurs reprises et lui a fracassé la tête à travers les portes alors qu’elle s’évanouissait et perdait conscience.

Candice, de Dundee, en Écosse, a déclaré : « Je suis dégoûtée qu’il erre dans les rues.

« Le procès a continué d’être retardé à cause de la pandémie – il a purgé sa peine en l’attendant.

« Je suis terrifié qu’il me traque et m’attrape. J’ai du mal à dormir la nuit et sursaute au moindre bruit.

«Il m’a laissé ressembler à une femme éléphant et m’a laissé pour mort. Mais on dirait qu’il n’a même pas pris le temps de réfléchir à ce qu’il a fait.

« Est-ce que je vais être retrouvé mort la prochaine fois ? »

Ramsay, a eu 27 mois après avoir admis avoir battu Candice après l’avoir enfermée chez elle en janvier dernier.

L’échafaudage a laissé l’ex-employé de soutien terrifié avec un nez cassé, des yeux au beurre noir, une joue éclatée et des côtes cassées, ainsi que des brûlures.

Il a été emprisonné à Dundee Sheriff Court le 30 avril mais libéré car il avait déjà été enfermé pendant plus de la moitié de sa peine.

Le Scottish Prison Service a déclaré: « Il n’est plus à notre charge. »