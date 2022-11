Maman claque Winter Wonderland après avoir été facturée près de 50 £ pour deux sacs de bonbons

UNE maman OUTRAGEE a fustigé Winter Wonderland après avoir été facturée près de 50 £ pour deux sacs de bonbons.

Rhiannon Brown et son mari ont emmené leurs enfants à l’événement de Noël le samedi 19 novembre mais se sont retrouvés avec un mauvais goût.

La Great British Fudge Company a facturé 47 £ à Rhiannon pour deux sacs de bonbons Crédit : Media Wales

Il n’a pas été confirmé si les bonbons sur cette photo sont ceux que Rhiannon a payés Crédit : Media Wales

Alors qu’ils s’apprêtaient à partir, ils aperçurent le stand de la Great British Fudge Company.

Après avoir reçu deux sacs de bonbons, la maman de deux enfants a été stupéfaite d’apprendre que le total s’élevait à 47 £.

Le travailleur de la santé indigné a déclaré à Wales Online: “Nous savons très bien que vous allez dépenser de l’argent lorsque vous allez dans ces endroits.

“Alors que nous sortions pour partir, la Great British Fudge Company était là toute illuminée et c’était incroyable.

“Les enfants ont couru pour demander des bonbons, alors j’ai dit d’accord. J’ai aidé ma plus jeune à faire les siennes et mon mari a dit de ne pas devenir fou avec les bonbons – c’est 2,79 £ pour 100 g.”

Rhiannon a affirmé que les sacs n’étaient même pas à moitié pleins, mais le stand de la Great British Fudge Company a confirmé qu’elle avait chargé près de 1,6 kg de bonbons dans le sac.

Néanmoins, la société a accordé un remboursement à la famille mécontente.

“Je n’ai pas entendu la femme dire le prix à mon mari mais je pouvais dire par sa réaction qu’il était élevé alors je lui ai demandé combien. Il a dit 47,26 £, et j’ai dit : ‘Quoi, tu ne peux pas être sérieux ? ‘” Elle a continué.

“Je pense que nous étions juste choqués de savoir que cela allait coûter cher, mais je pensais peut-être entre 20 et 23 £. Il a juste payé et nous sommes partis”, a-t-elle ajouté.

Après avoir été piquée par la confiserie coûteuse, la mère choquée a publié son calvaire sur les réseaux sociaux.

En réponse, les gens ont inondé les commentaires de messages d’indignation et de mépris pour l’entreprise.

L’un d’eux a écrit: “Absolument dégoûtant, je ne l’aurais pas payé désolé.”

Un autre a posté: “Winter Wonderland prend des libertés énormes avec ses prix.

“Essayez de faire quelque chose de bien pour les enfants, mais c’est à un prix absolument exorbitant et basé sur la cupidité.”

Rhiannon a déclaré: “Cela a vraiment déprimé la journée que nous avions eue. Personne de nos jours ne peut se permettre de dépenser 47 £ pour un pick n mix.

“J’ai l’impression qu’ils devraient peut-être afficher quelques sachets de bonbons en indiquant combien cela vous coûterait en moyenne, pour que les gens soient au courant. Personne ne sait à quoi ressemblent 100 g de bonbons.”

“Je retournerais certainement à Winter Wonderland – nous avons adoré et oui, c’est cher mais prévu. Mais je ne peux pas dire que je reviendrai dans cette entreprise”, a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, le porte-parole de l’entreprise a déclaré: “Nous pouvons confirmer que nous avons maintenant été en contact avec Rhiannon Brown.

“Nous n’aurions jamais forcé quiconque à payer pour quelque chose dont il ne voulait pas ou dont il n’était pas satisfait et aurions accepté, comme beaucoup l’ont dit, si elle laissait le sac ou demandait que certains articles soient retirés.

“Nous pouvons confirmer que les balances sont vérifiées et réglées sans aucun moyen de les ajuster une fois que nous sommes installés, donc pour que le total soit de 47 £, cela aurait été un peu plus de 1,6 kg de bonbons dans deux sacs.

“Nous avons offert à Rhiannon un remboursement complet et expliqué que nous travaillons déjà à l’amélioration de notre service afin d’éviter les problèmes à l’avenir : une signalisation plus claire expliquant la pesée et la tarification aux clients, la formation de notre personnel pour pouvoir offrir une meilleure assistance afin d’éviter des problèmes similaires. incidents à l’avenir, l’ajout de sacs à prix pré-mélangés minimise les problèmes et les files d’attente pour peser les bonbons.”

Cependant, le message de Rhiannon a également reçu plusieurs commentaires critiquant le couple pour ne pas avoir réalisé le prix.

L’une d’elles a déclaré : “Près de 2 kg de bonbons. À quoi s’attendait-elle ? Accepter le diabète.”

Un autre a ajouté: “Non, elle n’était pas” obligée “de payer du tout 47 £. Personne ne l’a forcée à l’acheter, si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne l’achetez pas, pas sorcier.”

Une troisième a accepté et a commenté : “Un sac de Haribo de taille partagée fait 160 g… Donc, en gros, elle a acheté 10 sacs de Haribo de taille partagée pour 2 enfants.

“Oubliez le prix des sueurs, elle aura besoin de quelques livres pour payer les soins dentaires de 2 enfants.”