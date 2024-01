Maman Cindy Mullins rentre à la maison six semaines après l’opération

Lucinda « Cindy » Mullins, maman de deux enfants du Kentucky, est de retour à la maison six semaines après qu’une « tempête parfaite » d’infection l’a laissée sans jambes – insistant sur le fait qu’elle est « en paix » et pas en colère malgré l’attente également de l’amputation de ses bras.

L’infirmière de 41 ans est rentrée chez elle vendredi, disant à « Good Morning America » qu’elle était simplement reconnaissante d’avoir survécu au choc septique qui a provoqué la fermeture de ses organes peu après une opération chirurgicale élective de routine pour enlever des calculs rénaux.

“Quand ils m’ont dit que cela allait arriver, que j’allais perdre mes mains et mes pieds, je n’étais pas en colère”, a déclaré la mère, aujourd’hui à la maison avec son mari et ses deux fils, âgés de 7 et 12 ans.

«J’avais la paix autour de moi. J’ai juste senti la présence de Dieu qui me disait : « Tout ira bien. Tu es en vie. C’est ce qui s’est passé et cela ne m’a pas bouleversé.

Pourtant, elle a admis que l’épreuve « a été assez difficile pour moi de comprendre ».

Cindy Mullins, 41 ans, a dû subir une quadruple amputation dans une « tempête parfaite » qui a commencé par un calcul rénal.

“Je suis une personne normale, et que ces gens fassent ces choses pour moi, c’est juste, vous savez, c’est une autre affaire de Dieu”, a déclaré la maman, dont le premier plan était d’aller à l’église le dimanche.

Mullins, 41 ans, a subi une intervention chirurgicale élective le 1er décembre pour retirer des calculs rénaux et a reçu un stent temporaire pour éviter tout blocage. ABC News a rapporté.

Elle a retiré le stent à la maison, comme indiqué, mais s’est rapidement effondrée sur le sol de la salle de bain, où elle a été retrouvée par son mari, qui l’a ramenée d’urgence à l’hôpital.

Mullins a déclaré qu’elle était reconnaissante d’avoir la chance de passer plus de temps avec son mari et ses fils.

Elle a survécu au choc septique qui a provoqué la destruction de ses organes. Facebook/Luci Hatfield Smith

“Ils ont vérifié ma tension artérielle et elle était de 50 sur 31, et dans mon esprit, je savais que ce n’était pas bon”, a déclaré Mullins, qui travaille comme infirmière depuis près de 20 ans.

« Ils ont commencé les perfusions sur les deux bras, et je ne me souviens de rien par la suite », a-t-elle déclaré.

Les médecins ont découvert qu’elle avait un calcul rénal infecté et qu’elle avait subi un choc septique, ce qui a provoqué la fermeture de ses organes.

“C’était une tempête parfaite – à cause d’un calcul rénal”, a-t-elle déclaré précédemment.

S’il n’est pas traité pendant une longue période, le choc septique peut provoquer « des lésions tissulaires, une défaillance d’organe et même la mort », selon les National Institutes of Health.

Son mari l’a trouvée sur le sol de la salle de bain et l’a ramenée d’urgence à l’hôpital. Instagram/LucindaDj Mullins

Les médecins ont découvert qu’elle avait un calcul rénal infecté et qu’elle avait subi un choc septique. Instagram/LucindaDj Mullins

Mullins a été placée sous respirateur avant d’être transférée dans un plus grand hôpital de Lexington, où elle a été mise sous sédation pendant des jours dans un état désastreux.

“Mon mari et ma sœur étaient là et ils leur ont dit que j’étais au bord d’une falaise et que la situation était sur le point d’empirer avant de s’améliorer”, a-t-elle déclaré à “GMA”.

«Après l’opération, j’ai été mise sous ECMO et dialyse, et j’étais toujours sous respirateur», a-t-elle déclaré, faisant référence à un appareil qui élimine le dioxyde de carbone du sang et renvoie le sang avec de l’oxygène au corps.

Mullins a été amputée des jambes le lendemain et espère se faire retirer également les mains dans les prochaines semaines.

Elle a déclaré à « GMA » que le médecin essaierait de préserver autant de ses bras que possible, en enlevant probablement tout ce qui se trouve juste en dessous du coude, avant qu’elle ne reçoive finalement des prothèses.

« Les médecins me disent qu’ils ne peuvent pas établir de pourcentage sur le fait que j’étais sur le point de mourir, et que je me porte aussi bien qu’après avoir été sous respirateur, ECMO et dialyse… pour que je me porte aussi bien, aussi vite que je l’ai fait. , est encore un autre miracle », a-t-elle déclaré dans l’émission.

« C’était juste une de ces choses où ils expliquent toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver lors d’une intervention chirurgicale, et j’étais ce cas rare. J’étais vraiment en bonne santé », a expliqué Mullins.

Mullins a été placée sous respirateur avant d’être transférée dans un plus grand hôpital de Lexington. Facebook/Luci Hatfield Smith

Une page GoFundMe destinée à la famille de Mullins avait permis de récolter près de 105 000 $ dimanche après-midi.

Le Dr Nate Thomas, le spécialiste de la réadaptation qui supervise ses soins, a déclaré qu’elle avait travaillé dur en physiothérapie pour pouvoir rentrer chez elle.

“L’attitude qu’elle a eue pour rester positive, optimiste et faire tout ce qu’elle peut a été quelque chose de vraiment incroyable”, a déclaré Thomas à “GMA”.

«Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui devrait être pris à la légère, compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouve et du fait qu’elle a vécu beaucoup de choses. Je la pense entière [medical] L’équipe est prête à tirer une leçon de son état d’esprit et de la façon dont elle a vraiment vécu cela », a-t-il ajouté.

Samedi, la sœur de Mullins, Luci Hatfield Smith, a publié une mise à jour sur Facebook décrivant ses progrès pendant la rééducation.

« En seulement quelques jours à Cardinal Hill, elle est passée de ne pas bouger beaucoup toute seule à s’asseoir, à lever les bras pour se gratter le nez, à conduire avec sa tête, à faire du butin partout et a même fait défiler ses messages. et a envoyé des messages par elle-même », a écrit Smith.

«Nous avons pu passer du temps en famille et entre amis et maintenant elle est absente. Il ne me reste plus qu’à régler mes 15 alarmes pour sa méditation nocturne et ses sorties aux toilettes, mais il n’y a aucun endroit où je préférerais être en ce moment », a-t-elle ajouté.

Elle s’attend à ce qu’on lui enlève également les mains dans les prochaines semaines. Facebook/Luci Hatfield Smith

«J’avais la paix autour de moi. J’ai juste senti la présence de Dieu qui me disait : « Tout ira bien. Tu es en vie. C’est ce qui s’est passé et cela ne m’a pas bouleversé », a déclaré Mullins. allez me financer

Le message est accompagné de plusieurs images et vidéos de Mullins participant à des exercices de rééducation.

Dans un clip, on la voit travailler sur la façon de monter et descendre de son scooter par elle-même et utilise son téléphone avec son coude dans un autre.

Des photos ont également été partagées dans la dernière mise à jour d’une page GoFundMe, qui a permis de récolter plus de 263 000 $ en début d’après-midi de lundi.

“Le plus difficile dans tout ça, c’est que mes enfants me manquent, bien sûr”, a déclaré Mullins à “GMA”. « Sans ma foi, je ne pense pas que je pourrais en être là aujourd’hui », a-t-elle déclaré, affirmant que l’un de ses premiers projets était d’aller à l’église.

“Et je ne peux pas attendre ça”, a-t-elle déclaré.