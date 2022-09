“Maman, c’est très douloureux, tue-moi, tue-moi, je ne supporte pas la douleur” – Une école du Myanmar attaquée

Des enseignants ont décrit l’horreur d’une attaque militaire contre une école du Myanmar.

Des groupes internationaux ont condamné l’attaque.

14 personnes ont été tuées.

Les enseignants d’une école du Myanmar touchée par une attaque d’hélicoptère militaire la semaine dernière ont parlé de l’horreur terrifiante de l’assaut – notamment en regardant un enfant blessé crier à l’agonie, suppliant de mourir.

Les violences de vendredi dans une école du village de Let Yet Kone, dans la région de Sagaing, ont fait 14 morts, dont 12 enfants, le plus jeune âgé de 7 ans.

Les Nations Unies, l’Union européenne et des groupes de défense des droits ont condamné l’incident, au cours duquel l’armée birmane a déclaré qu’elle visait des rebelles qui utilisaient des civils comme boucliers humains.

LIRE | “Ils ont continué à tirer dans l’enceinte” – appel à une action réelle après l’attaque d’une école au Myanmar

Certains enfants jouaient dehors tandis que d’autres suivaient des cours alors que deux hélicoptères de combat arrivaient et ouvraient le feu avec des mitrailleuses et des armes lourdes, a déclaré un enseignant.

L’enseignant a déclaré dans un entretien téléphonique avec l’AFP, décrivant des efforts effrénés pour effectuer les premiers secours, a déclaré:

Une fille a été touchée à l’arrière de la tête… il y avait beaucoup de sang qui coulait.

Les élèves se sont précipités pour se cacher sous les tables alors que la fumée s’envolait, a ajouté l’enseignant, que l’AFP ne nomme pas pour des raisons de sécurité.

Les hélicoptères se sont ensuite posés et les troupes ont débarqué, prenant d’assaut le terrain de l’école et ordonnant à tout le monde à l’intérieur de sortir, a déclaré l’enseignant.

Certains enfants, gravement blessés aux jambes, ont laissé une traînée de sang en rampant, a déclaré l’enseignant, tandis que d’autres étaient trop gravement blessés pour quitter leur cachette.

Près de 2 300 civils tués

Le Myanmar est plongé dans le chaos depuis que l’armée a pris le pouvoir lors d’un coup d’État en février de l’année dernière, avec près de 2 300 civils tués dans une répression contre la dissidence, selon un groupe de surveillance local.

La région de Sagaing, dans le nord-ouest du pays, a connu certains des combats les plus féroces et des villages entiers ont été incendiés lors d’affrontements entre les combattants anti-coup d’État et l’armée.

La mère d’un élève blessé a supplié les soldats de la laisser entrer dans la salle de classe où son fils de 7 ans saignait à mort, a déclaré l’enseignant.

Le professeur a dit:

Le soldat lui a crié : « Voulez-vous que je tire et que je vous tue ?

Son fils saignait tellement que c’était presque “comme s’il se noyait dans l’eau”, ont-ils ajouté.

Plus tard, la mère et son fils mourant se sont réunis – il lui manquait une main et une jambe.

“Le garçon était encore en vie et il a dit : ‘Maman, c’est très douloureux, tue-moi, tue-moi, je ne supporte pas la douleur'”, raconte le professeur.

La violence s’est emparée du Myanmar. Capture d’écran vidéo, France24

La mère en larmes a supplié les soldats de ne pas emporter le corps de son fils, mais ils ont insisté sur le fait qu’il n’était pas mort et l’ont emmené à l’hôpital, a déclaré l’enseignant.

“La mère s’est écriée : ‘Laissez-moi organiser des funérailles pour mon bébé.'”

Plus tard, l’enseignant a vu les soldats jeter les parties du corps coupées des enfants et les vêtements ensanglantés dans des sacs de riz.

Un deuxième enseignant a décrit avoir précipité des enfants à l’intérieur à l’approche des hélicoptères, seulement pour que le bâtiment soit touché par une grande explosion.

Le deuxième enseignant a déclaré à l’AFP par téléphone :

J’ai vu un enfant se faire frapper et il a crié à l’aide. Il était couvert de sang et il n’arrêtait pas de crier, demandant de l’aide mais je n’osais pas sortir pour l’aider.

Alors que les tirs continuaient, le deuxième enseignant a décidé de sortir du bâtiment, emmenant 20 élèves se cacher sous un grand tamarinier alors que le garçon blessé continuait à crier à l’aide.

L’AFP n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les comptes des enseignants.

Cette photo prise le 16 août 2022 montre des combattants anti-coup d’État recevant des fleurs de la part des habitants d’un canton de la région de Sagaing, au nord-ouest du Myanmar. Des combattants anti-coup d’État au Myanmar patrouillent dans les ruines fumantes d’un village incendié après ce qu’ils disent être une attaque de représailles par les troupes de la junte luttant pour écraser la résistance au coup d’État militaire de l’année dernière. AFP STR, AFP

De nombreux habitants du village de Let Yet Kone attendent toujours avec impatience des nouvelles de certains étudiants portés disparus depuis l’attaque.

Il n’y a pas de plans immédiats pour rouvrir l’école, qui comptait près de 250 élèves et plus de 20 enseignants.

La junte a déclaré avoir envoyé des troupes dans des hélicoptères au village après avoir été informée que des combattants de l’Armée de l’indépendance kachin (KIA) – un groupe ethnique rebelle – et d’une milice locale anti-coup d’État déplaçaient des armes dans la région.

L’armée a accusé les rebelles d’utiliser des civils comme boucliers humains et a déclaré avoir saisi des mines et des explosifs dans le village.

“Les membres de la sécurité ont donné les soins médicaux nécessaires et se sont arrangés pour envoyer les patients dans un hôpital voisin”, a déclaré l’armée dans un communiqué.

Le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, a accusé mardi la KIA d’avoir emmené des villageois dans un monastère, puis d’avoir tiré sur des troupes à partir de là.