Maman Casey Garcia, 30 ans, arrêtée après ‘s’être fait passer pour sa fille adolescente en classe toute la journée pour exposer les failles de la sécurité de l’école’

Une maman a été arrêtée après avoir publié une vidéo d’elle-même se faisant passer pour sa fille de 13 ans et se faufilant dans l’école de l’enfant.

Casey Garcia, 30 ans, a été inculpée de soupçons d’intrusion criminelle et de falsification de dossiers gouvernementaux après s’être fait passer pour une écolière de 13 ans.

Casey Garcia, 30 ans, a été arrêtée pour intrusion criminelle après s’être fait passer pour sa fille de 13 ans et avoir assisté à une journée entière de cours dans son collège Crédit : Youtube/Casey Garcia

Elle a dit qu’elle l’avait fait comme une «expérience sociale» pour prouver la sécurité laxiste à l’école Crédit : Youtube/Casey Garcia

Garcia de San Elizario, au Texas, allègue dans une vidéo qu’elle a téléchargée sur Youtube qu’elle n’a pas été arrêtée par un enseignant du collège de sa fille avant la septième leçon de la journée.

Dans le clip de six minutes, Garcia se montre déguisée en sa fille avec un sweat à capuche, des lunettes et un masque facial avant de s’asseoir prétendument dans les cours et la salle à manger.

Au début du clip, qui a été visionné plus de 121 000 fois, la mère aurait eu une conversation passagère avec le directeur de l’école sans être exposée.

Le bureau du shérif du comté d’El Paso a déclaré que Garcia avait été arrêtée à la suite de rapports du personnel du district scolaire indépendant de San Elizario l’identifiant, rapporte KFox14.

Je parie que tout ce que quelqu’un d’autre peut faire… c’est pourquoi j’ai fait ça Casey Garcia

Garcia a été emmené au centre de détention du comté d’El Paso pour les accusations liées à l’incident et un mandat de circulation sans rapport.

Elle était détenue sous caution de 7 908 $.

La jeune femme de 30 ans a même filmé le moment où les policiers sont arrivés chez elle pour l’arrêter.

La maman a déclaré qu’elle l’avait fait pour mettre en évidence des lacunes en matière de sécurité après les fusillades de masse qui ont frappé les États-Unis.

Elle a été incarcérée à la prison du comté d’El Paso vendredi, selon les archives.

Des images lui montraient des instructions et elle s’est présentée en classe et s’est assise.

Garcia s’est filmée marchant dans toute l’école en remarquant que personne n’avait remarqué qu’elle n’était pas sa fille Crédit : Youtube/Casey Garcia

Plus tard, elle a affirmé qu’elle était en cours de gym où un entraîneur lui a demandé qui elle était.

Il l’a crue quand elle a donné le nom de sa fille.

Plus tard, on peut la voir sans masque, en train de manger au déjeuner.

Vers la fin de la vidéo, elle s’est décrite se faire prendre et être envoyée au bureau du directeur.

Dans la vidéo de suivi, elle a dit qu’elle l’avait fait pour mettre en évidence les failles de sécurité au milieu des fusillades de masse.

« Je te parie que tout ce que quelqu’un d’autre peut faire. C’est pourquoi j’ai fait ça.

Elle a dit qu’elle n’avait été attrapée qu’après sept périodes lorsqu’un enseignant l’a confrontée après la classe. Elle lui a dit qu’elle s’était faufilée comme une « expérience sociale ».

Dans la deuxième vidéo, Garcia s’est plaint du manque d’attention que les enseignants accordaient aux élèves en classe par rapport aux apprenants à distance.

Elle a déclaré: « Ils ne se sont pas engagés avec elle, sauf pour lui dire de ranger son téléphone.

« J’étais, ‘Hé, range ton téléphone.

« Je n’étais pas un nom. Je n’étais pas une personne. J’étais ‘Hé, range ton téléphone. »

Une troisième vidéo montrait des flics arrivant chez elle avant son arrestation.

The Sun Online a contacté l’école pour un commentaire.