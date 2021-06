Maman capture un moment terrifiant « un couteau fait irruption dans sa maison et essaie de la violer avant qu’elle ne le combatte courageusement »

Une mère TERRIFIÉE a capturé le moment choquant où un homme brandissant un couteau est entré par effraction chez elle et aurait tenté de la violer.

La brave femme a finalement réussi à repousser son agresseur et a depuis partagé la vidéo sur son compte Instagram dans le but d’avertir les autres.

6 Sara Quintero, 25 ans a partagé le clip sur son compte Instagram

6 Un homme a fait irruption chez elle alors qu’elle étudiait

6 Il a été vu en train d’essayer de la forcer à s’agenouiller

L’étudiante en psychologie Sara Quintero, 25 ans, était chez elle dans la ville d’Apartado, dans le département d’Antioquia, dans le nord de la Colombie.

La mère d’un enfant filmait un devoir à l’université quand soudain, on peut la voir crier alors qu’un intrus fait irruption dans sa maison.

L’homme, qui pointe une petite lame sur la femme, lui dit de se mettre à genoux puis de se coucher, ce qu’elle refuse de faire, La Piragua rapports.

Au cours d’une lutte physique, il la conduit dans une autre pièce tandis que ses cris se font entendre en arrière-plan.

Quelques instants plus tard, elle revient seule et éteint la caméra.

« Il a essayé de me toucher et de m’embrasser et il ne voulait pas me quitter et m’a dit qu’il allait me tuer », a déclaré la femme. Télévision de la ville.

Elle a ajouté qu’elle était « reconnaissante » que son enfant n’était pas à la maison à ce moment-là et a insisté sur le fait que l’acte était prémédité.

6 On peut entendre la maman d’un enfant pleurer et le supplier d’arrêter

6 Il y a une lutte physique entre eux

Les médias locaux a affirmé que le suspect était un homme de 22 ans qui recevait un traitement dans un hôpital psychiatrique local.

Distritt.com rapporte que la famille de l’homme l’a défendu en affirmant qu’il est bipolaire.

La maman d’un enfant a partagé le clip de 11 minutes sur son compte Instagram qui a depuis eu plus de 3 millions de vues, afin d’aider les autorités à attraper le coupable et à avertir les autres.

Elle a écrit en légende : »Il est entré chez moi pour me violer !

»Tout a été enregistré parce que je tournais une vidéo pour un devoir universitaire.

»J’ai été sauvé par la bénédiction de Dieu et que je me bats toujours pour ma vie et mon intégrité physique.

6 L’étudiant a partagé le clip sur les réseaux sociaux demandant justice

J’ai réussi à m’échapper parce que je me suis éloigné et l’ai traîné dans les escaliers.

»Aidez-moi pour que cela ne reste pas impuni, comme il a apparemment un trouble mental et qu’il n’y a pas grand chose à faire, nous voulons faire pression sur les autorités en montrant les faits pour que cela ne reste pas impuni. »

Les autorités ont déclaré que l’incident avait été signalé à la police d’Urabá, Rapports El Tiempo.

»Ce dimanche matin, la plainte de la jeune femme a été reçue après que nous ayons pu la localiser.

»Avec les données qu’elle a fournies et ce que l’on peut voir dans la vidéo, le possible agresseur est localisé », a confirmé le colonel Giovanny Puentes.

« Les preuves recueillies seront remises demain (lundi) à un procureur qui guide l’affaire et l’affaire fait l’objet d’une enquête,« a déclaré un porte-parole de la police.

»Pour le moment, on sait que la jeune femme n’a subi aucun dommage, est en bonne santé et devrait recevoir une attention psychologique pour faire face à la tentative de viol. »