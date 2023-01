Maman Batavia, filles enseignantes guidant les élèves de différentes écoles du même district – Shaw Local

Note de l’éditeur : cette histoire a été publiée à l’origine dans le cadre de la couverture Merci, enseignants du Shaw Local News Network en mai 2022.

Lisa Stoneberg, professeur d’espagnol au lycée de Batavia, reçoit souvent des e-mails d’élèves plus jeunes à qui elle n’enseigne pas.

Sa mère, Jody Stoneberg, enseignante au Sam Rotolo Middle School, reçoit également sa part d’e-mails errants destinés à sa fille. Leur même nom de famille, combiné au fait d’être dans le même district, peut en faire une erreur facile pour les étudiants.

“Elle aura des trucs en espagnol et j’aurai des devoirs scientifiques en sixième”, a déclaré Lisa Stoneberg.

Jody Stoneberg, qui travaille dans le district scolaire de Batavia depuis 25 ans, a déclaré que les e-mails accidentels font partie des nombreux moments forts du travail dans le district avec sa fille. Travailler à Batavia High School a donné à Lisa Stoneberg la chance de travailler avec certains des anciens élèves de sa mère.

« Depuis que je suis au secondaire, j’ai beaucoup d’élèves qui étaient dans la classe de ma mère », dit-elle. « Ils disent : ‘Oh, est-ce que Mme Stoneberg est ta mère ?’ C’est juste une connexion amusante à avoir.

Sa mère reçoit des questions similaires.

“A cause de son tennis aussi, puisqu’elle fait aussi ça l’été, alors j’ai des enfants qui me disent:” Connaissez-vous Mme Stoneberg? “”, A déclaré Jody Stoneberg. “Je dis:” Oui, je la connais vaguement. “”

Devenir enseignant ne faisait pas partie du plan de carrière initial de Jody Stoneberg. Elle a étudié le conseil et la psychologie à l’université et a travaillé comme conseillère dans le secteur privé avant que sa famille ne déménage à Batavia.

“Je pense que Lisa était à la maternelle à l’époque et [the school district] besoin de sous-marins », a-t-elle déclaré. “Et alors j’ai pensé:” Oh, c’est un excellent travail, je peux simplement y aller quand les enfants sont à l’école et je peux voir ce qui se passe à l’école. “”

Jody Stoneberg (à droite) enseigne les sciences au Rotolo Middle School de Batavia tandis que sa fille, Lisa Stoneberg, est enseignante à son alma mater, Batavia High School. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Après avoir travaillé comme enseignante suppléante dans le district pendant près d’une décennie, Jody Stoneberg a décidé de commencer à enseigner à temps plein.

“Je me suis dit : ‘Oh, mon Dieu, je devrais faire ça à plein temps'”, a-t-elle déclaré. « ‘Je devrais avoir ma propre salle de classe. J’aime être autour des gamins et l’idée entière de cela. Alors je suis retourné à l’école et j’ai trouvé un emploi dans le district.

Lisa Stoneberg, qui enseigne au lycée Batavia depuis 12 ans, a déclaré que l’expérience de sa mère dans le district avait eu une grande influence sur sa future carrière.

“Ma mère était enseignante suppléante, puis enseignante à temps plein pendant la majeure partie de mon enfance, donc j’étais avec un enseignant tous les jours”, a-t-elle déclaré. « Elle a adoré. Elle a eu tellement d’expériences d’enseignement en tant que remplaçante.

Une poignée de membres de la famille de Lisa Stoneberg étaient déjà enseignantes, y compris les deux sœurs de sa mère. Néanmoins, elle n’était pas sûre de finir dans une salle de classe pour sa carrière. Elle avait déjà une certaine expérience en éducation en travaillant comme tutrice au lycée.

“Je ne dirais pas que j’ai su tout de suite que je voulais être enseignante”, a déclaré Lisa Stoneberg. « Je savais que j’adorais l’espagnol. Et puis j’ai su que j’avais côtoyé tellement d’enseignants parce que nous avons aussi beaucoup d’autres enseignants dans la famille.

Bien qu’ils enseignent dans différents bâtiments et différents groupes d’âge, Jody et Lisa Stoneberg se réunissent pour organiser le club de tennis du Rotolo Middle School au printemps.

« Je suis entraîneur de tennis ici au lycée pour l’équipe féminine. Depuis que ma mère est au collège de Rotolo, elle a la connexion là-bas », a déclaré Lisa Stoneberg. “Donc, c’était vraiment amusant de travailler ensemble là-dessus.”

Jody et Lisa Stoneberg ont convenu que le point culminant de travailler ensemble dans le district est la capacité d’apprendre les unes des autres en tant qu’enseignantes.

« C’est vraiment une belle expérience. Je suis toujours tellement impressionné par ce qu’elle fait et comment elle peut le faire », a déclaré Jody Stoneberg. “En tant que parent, avoir d’autres parents parler du fait que leur enfant est dans sa classe et à quel point c’est génial … évidemment, c’est plutôt cool.”