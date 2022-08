Maman avec «les plus gros sourcils de Grande-Bretagne» dénonce Katie Price comme «intimidateur» sur un message Facebook

Une maman avec “les plus gros sourcils de Grande-Bretagne” a critiqué Katie Price comme une “intimidatrice” après que l’ancien mannequin glamour a publié sa photo sur Facebook.

Sammie-Jo Hailford, 27 ans, a commencé à utiliser un eye-liner liquide pour agrandir ses sourcils l’année dernière dans le but de se démarquer – et maintenant ils occupent la moitié de son front.

Maman Sammie-Jo a les «plus gros sourcils de Grande-Bretagne» Crédit : Tiktok/@sammie_jo_94

L’ancienne mannequin glamour Katie Price a été accusée de l’avoir intimidée Crédit : Chris Eades

La publication controversée de Katie sur Facebook Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

La maman qui compte plus de 75 000 abonnés sur TikTok, cette semaine s’est heurtée à Price après avoir posté à ses 2,7 millions d’abonnés, rapporte The Daily Star.

La star, 44 ans, a partagé un message de Positive Vibes qui montrait des photos du Sammie-Jo à côté de la légende: “Maman avec” les plus gros sourcils de Grande-Bretagne “appelle les critiques” un lavage de cerveau “.”

Katie a ajouté au message avec un emoji de sourcil levé confus.

Cela a attiré beaucoup d’attention – beaucoup pensant que Katie «encourageait» les gens à intimider Sammie-Jo.

Une femme a écrit: “C’est une femme vraiment adorable et pour la juger, vous n’avez clairement pas regardé ses vidéos ou sa vie.

“Mais venant de la page de Katie Price qui laisse faire face n’est pas un saint et ne devrait certainement pas encourager l’intimidation ou le jugement sur les autres.”

Un autre a ajouté: « Choqué de voir Katie partager cela avec cet emoji compte tenu de toutes les brimades que sa famille a entraînées. Très découragé de voir ça.

L’année dernière, Katie a supplié Boris Johnson de nouvelles lois pour sévir contre les “guerriers du clavier sans visage” après que son fils Harvey ait été trollé dans une vile vidéo.

Sammi-Jo pense maintenant que Katie est une hypocrite, après que son message a poussé plus de trolls bile à l’attaquer.

Elle a déclaré: «Elle est censée défendre l’intimidation en ligne et déteste que son fils soit victime d’intimidation, etc., puis elle intimide publiquement quelqu’un d’autre ou permet que cela se produise sur sa page. Ce n’est pas très professionnel.

“Je ne dirais pas vraiment que j’étais une grande fan d’elle avant, mais je ne l’ai pas détestée quand je l’ai vue sur Loose Women et que je l’ai entendue parler davantage. Je pensais sincèrement qu’elle était terre à terre et une personne normale.

“J’ai toujours pensé qu’elle avait plus de haine qu’elle ne le méritait, mais après avoir vu cela sur moi et comment elle partage les choses d’une autre femme et se moque essentiellement de son apparence et permet que cela se produise sur sa page, j’ai pensé que c’était vraiment merdique de sa part.”

Le Sun a contacté Katie Price pour un commentaire et la publication sur Facebook a maintenant été supprimée.