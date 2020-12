Quelques semaines avant de recevoir le diagnostic de COVID-19, Vanessa Cardenas Gonzalez a choisi le nom «Heaven» pour l’enfant qu’elle allait bientôt accoucher – sa première fille.

Ce nom réconforte désormais le mari qu’elle a laissé derrière elle, qui s’occupe de la fille que Vanessa n’a jamais tenue.

« Le nom est prophétique de ce qui allait arriver à maman », a déclaré Alfonso Gonzalez à USA TODAY. « Maman était sur le point d’aller au paradis. »

Vanessa – la mère de deux garçons et le nouveau-né Heaven – est décédée le 14 décembre à Los Angeles à l’âge de 33 ans après avoir lutté contre des complications du COVID-19 pendant environ un mois.

Le paradis est né en novembre, avant la pire maladie de Vanessa. Mais comme Vanessa était positive pour le virus à l’époque, les seules interactions qu’elle a eues avec sa fille ont été par le biais d’appels vidéo, a déclaré à USA TODAY, une amie de la famille, Desiree Vera – qui a organisé une campagne de financement participatif au profit de la famille.

Vera, qui s’est rapprochée de Vanessa et Alfonso grâce à un petit groupe d’église, sait que l’histoire est « déchirante ».

Vanessa était une jeune mère en bonne santé, qui a passé des mois à attendre avec impatience la naissance de sa première fille. Elle a même commencé à acheter des articles pour une petite fille avant de connaître le sexe du bébé.

Photo:Un médecin embrasse un patient COVID-19 « vulnérable » et « solitaire » à Thanksgiving

18 novembre:Un garçon texan de 4 ans a perdu son père, puis maman, à cause d’un coronavirus. Le message de sa grand-mère au monde: «Prenez COVID au sérieux.

En juillet, Vanessa portait du rose alors qu’elle et Alfonso faisaient sauter un ballon rempli de confettis dans une révélation de genre diffusée en direct, qui a eu lieu pratiquement en raison de la pandémie. Lorsque les confettis qui ont explosé étaient également roses, les deux ont ri et ont souri de joie. Vanessa se tamponna les yeux avant de mettre fin à la diffusion en direct.

Mais quand Heaven a été livré en novembre, les médecins et les infirmières ont emmené le bébé pour empêcher Vanessa d’infecter le nouveau-né. Quand elle est retournée à la maison, Alfonso avait d’autres mauvaises nouvelles: Vanessa aurait encore besoin de s’isoler de l’enfant à la maison, même si elle avait envie d’être dans la même pièce que le paradis.

«Cela ne peut pas arriver comme ça; Je suis désolé, Vanessa », se souvient-il lui avoir dit.

Bientôt, son état s’est détérioré. Après une crise cardiaque, elle a passé ses derniers jours en réanimation avec Alfonso pratiquement à ses côtés à prier, lire et jouer de la musique pour la réconforter.

Mais au milieu de la tragédie de sa mort, Alfonso parle de gratitude et d’espoir.

Il est reconnaissant pour une famille d’église qui l’a soutenu à chaque instant – faire des courses, l’aider à gérer les soins médicaux de Vanessa, collecter des fonds pour aider sa famille.

«Je suis tellement chanceux d’avoir une famille à l’église – ils sont si désintéressés», a-t-il déclaré à propos d’amis proches de New Beginning Community Ministries. Il attribue à sa foi la force de continuer et de commencer à reconstruire.

Alors que l’histoire de Vanessa retient l’attention, il espère qu’elle restera dans les mémoires plus que ses derniers jours.

« Je veux juste que les gens se souviennent d’elle comme d’une mère aimante, d’une épouse aimante et d’une amie aimante », a-t-il déclaré. Elle était le genre de personne qui « s’arrêterait dans son élan et donnerait » – et il espère que sa mémoire encouragera les autres Faire la même chose.

Vera se souvient de Vanessa comme étant timide mais généreuse – quelqu’un qui nourrissait les sans-abri et aimait enseigner à ses enfants.

Elle espère que l’histoire de Vanessa aidera les autres à mieux comprendre la dévastation de la pandémie COVID-19 en cours, qui a tué plus de 325000 Américains jusqu’à présent, y compris le père de Vera.

« Ce virus est très, très réel pour nous. »