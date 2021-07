Maman ‘attaquée par la peste de plus de 100 RATS’ qui lui a mâché les bras et les jambes dans une embuscade dans un parc

Une maman a affirmé avoir été attaquée par plus de 100 rats qui lui ont mâché le bras et les jambes lors d’une promenade nocturne dans un parc de l’ouest de Londres.

Susan Treftub, 43 ans, a déclaré qu’une « mer » de rats se déplaçant dans l’herbe l’avait attaquée alors qu’elle se promenait dans le parc Blondin à Northfields, Ealing à 21 heures lundi.

Susan Treftub, 43 ans, affirme qu’une « mer » de rats a émergé de l’herbe et l’a attaquée Crédit : BPM

Susan marchait dans Blondin Park à Northfields, Ealing lorsque l’attaque a eu lieu Crédit : Dudley Miles

« Je n’ai jamais vu autant d’animaux, encore moins de rats. C’était dégoûtant », a déclaré la mère d’un enfant.

« Je ne peux pas en être sûr, mais je pensais qu’il y en avait facilement plus de 100. J’avais l’impression que j’allais être malade.

« Ils rampaient sur mes jambes et j’ai dû leur donner un coup de pied. Il commençait juste à faire sombre, il était donc difficile de voir d’où ils venaient.

« Je pense que c’est une honte. Ils me grignotaient les pieds et essayaient de courir dans mon corps. Cela doit être réglé. »

L’homme de 43 ans a été criblé de marques de morsures et d’ecchymoses aux jambes et au bras, mais n’a subi aucune blessure importante.

La maman de Londres dit qu’elle s’était régulièrement aventurée dans le parc sans jamais voir de rat jusqu’à cette soirée fatidique du 19 juillet.

Maintenant, Susan veut que les autres soient au courant de son épreuve et dit que les parents doivent être prudents avec les enfants dans le parc.

« En fait, je serais inquiet si j’avais un enfant et je pourrais facilement voir quelqu’un être submergé par tout cela.

« S’il s’agissait d’un enfant, il y en avait tellement qu’ils auraient pu causer des dommages.

Sarah a déclaré que l’attaque l’avait fait se sentir « impuissante ».

« Qui dois-je appeler ou avertir? Je peux difficilement appeler la police et leur dire, mais c’est dangereux et la lutte antiparasitaire doit aller là-bas et régler le problème », a-t-elle déclaré.

« Je n’ai jamais connu ou entendu parler de quelqu’un ayant ce problème. J’ai senti pendant un certain temps après que j’étais dans une émission de farces ou quelque chose du genre. Cela semble tellement ridicule.

« Je n’ai pas peur de retourner au parc mais un peu tendu est la façon dont je le décrirais. »

Un porte-parole du Conseil d’Ealing a déclaré : « Les rencontres avec des rats et d’autres espèces nuisibles potentielles sont clairement désagréables pour toute personne impliquée.

«Nous pouvons tous contribuer à réduire les risques de rencontrer des rats dans les parcs locaux en ramenant à la maison toutes les détritus et en gardant nos espaces verts exempts de déchets et de nourriture.

Un gros plan d’un rat brun sauvage Crédit : Getty

« Pendant les mois les plus chauds, le conseil augmente ses collectes de poubelles dans les parcs de l’arrondissement pour lutter contre l’augmentation des déchets.

« Il est également important de ne pas nourrir les animaux tels que les pigeons, les canards et les écureuils, car cette nourriture laissée de côté peut également attirer les rats à la recherche d’un repas facile.

Le conseil a demandé à toute personne préoccupée par l’accumulation d’espèces nuisibles dans les parcs de leur envoyer un courrier électronique à l’adresse parks@ealing.gov.uk.