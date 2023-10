Maman apprend que sa fille a été enlevée par le Hamas après avoir vu son corps exhibé dans les rues | Nouvelles du monde

Le corps de Shani Louk a été vu à l’arrière d’un camion à Gaza Une femme dont le corps nu a été promené dans les rues à l’arrière d’un camion par Les terroristes du Hamas ont été identifiés par sa famille. Shani Louk faisait partie des centaines de victimes en Israël lorsque des combattants palestiniens ont pris pour cible une rave près du kibboutz Urim, dans le désert du Néguev, et d’autres communautés du sud. Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient son corps étalé à l’arrière du véhicule, entouré de militants scandant « Allahu Akbar » et agitant leurs armes en l’air. Ce n’était qu’une des nombreuses vidéos troublantes de prises d’otages en Israël au cours des dernières 24 heures.



Shani Louk était à une rave près du kibboutz Urim, dans le désert du Néguev Sa famille a essayé de l’appeler lorsqu’elle s’est réveillée en entendant des informations selon lesquelles le Hamas avait lancé une attaque surprise contre Israël et que des combattants avaient traversé la frontière depuis la bande de Gaza. Shani assistait à une soirée dansante en plein air avec son petit ami lorsque l’attaque s’est produite. Tom Weintraub Louk, son cousin, a déclaré au Washington Post: ‘Nous savions qu’elle était à la fête. Elle n’a pas répondu. Plus tard dans la matinée, ses parents ont reconnu leur fille dans la vidéo en ligne grâce aux tatouages ​​et aux longues dreadlocks. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo On ne sait pas encore si Shani est morte ni où elle se trouve, mais sa famille n’a pas perdu espoir. « Nous avons une sorte d’espoir », a ajouté Tom, mais ils attendent toujours des nouvelles. Sa mère, Ricarda, a publié une vidéo déchirante demandant de l’aide pour découvrir ce qui est arrivé à sa fille. Tenant une photo de Shani sur son portable, elle a déclaré : « Ma fille, Shani Nicole Louk, une citoyenne allemande, a été kidnappée avec un groupe de touristes dans le sud d’Israël par le Hamas palestinien.



La famille de Shani a partagé une photo de son passeport dans l’espoir que cela l’aide à la retrouver « On nous a envoyé une vidéo dans laquelle je pouvais clairement voir notre fille inconsciente dans la voiture avec les Palestiniens et eux circulant dans la bande de Gaza. « Je vous demande de nous envoyer toute aide ou toute nouvelle. » Comme les parents de Shani, beaucoup ont appris le sort de leurs proches en regardant des enlèvements filmés puis partagés sur les réseaux sociaux. Plus: Israël

Plus tôt dans la journée, le porte-parole militaire, le contre-amiral Daniel Hagari, a confirmé certaines des pires craintes des Israéliens depuis le début de l’assaut, à savoir qu’un certain nombre de femmes et d’enfants auraient été enlevés par le Hamas. Le nombre exact n’est pas encore confirmé, mais l’ambassade israélienne aux États-Unis a déclaré que plus de 100 personnes avaient été enlevées. Entrez en contact avec notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez ce dont vous avez besoin

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus encore Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

window.fbApi = (function () { var fbApiInit = false; var waitingReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = waitingReady.length; pour (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { waitingReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = function () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return ; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return ; } js = d.createElement(s); js.id = identifiant; js.async = vrai; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {once : true, passive : true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once : true}); } })();Lien source