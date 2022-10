Maman appelle à la transparence autour de la santé mentale après que sa fille a été retrouvée morte à Merritt – Kelowna Capital News

AVERTISSEMENT : Cette histoire parle de suicide.

“Jacqui était léger.”

Tels sont les mots d’une mère en deuil, qui appelle à mettre fin à la stigmatisation entourant la santé mentale et à ouvrir la conversation.

La fille de Nathalie St.-Maurice, Jacqueline McDermott, a été retrouvée morte juste au nord de Merritt le 8 octobre après avoir été portée disparue une semaine auparavant.

«Elle n’a partagé avec personne d’autre que son journal comment elle luttait contre une obscurité qui était le prix à payer pour envoyer tant de lumière; sa force et sa joie masquaient la peur et la tristesse profondes en elle », a déclaré St.-Maurice dans un communiqué sur les réseaux sociaux le 14 octobre.

“Nous ne saurons jamais d’où il vient – seulement que cela l’a tellement terrifiée qu’elle ne le partagerait avec personne.”

Elle a ajouté que même si sa fille ne peut plus parler pour elle-même, ceux qu’elle a laissés peuvent toujours parler pour elle de ce que beaucoup affrontent comme une bataille silencieuse contre la dépression et le déclin du bien-être mental.

“Souviens-toi de sa lumière mais souviens-toi aussi de ses ténèbres. Sachez qu’à ce moment-là, elle ne pouvait pas voir son chemin vers la lumière. Parlez d’elle. Pleurer la perte extraordinaire de son avenir. Aimez les gens tous les jours et ne laissez pas la lumière qu’elle vous a donnée s’éteindre – utilisez-la comme une étincelle pour répandre l’éclat dans toutes les parties de ce monde.

La tante de McDermott, Christine McDermott, a partagé ses propres réflexions sur les réseaux sociaux au sujet de la santé mentale.

« Nous devons mettre fin à la stigmatisation. C’est normal de ne pas être bien. C’est normal d’avoir besoin d’aide professionnelle.

“Et pour ceux qui luttent en silence, veuillez agiter un drapeau (aussi petit soit-il) afin que nous sachions obtenir votre soutien. Tu es aimé. Tu comptes.”

McDermott était en Colombie-Britannique depuis six mois, voyageant dans l’ouest depuis sa ville natale de Kitchener, en Ontario.

Si vous vous sentez en crise ou envisagez de vous suicider, veuillez appeler la ligne d’assistance téléphonique du Crisis Centre BC au 1-800-784-2433.

D’autres ressources incluent : Service canadien de prévention du suicide, sans frais : 1-833-456-4566. Vous pouvez également envoyer un texto au 45645 ou visiter le service de clavardage en ligne à CrisisServicesCanada.ca.

santé mentaleMerrittFemme disparueGRCsuicide