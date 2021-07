Maman affirme que tous les parents devraient abandonner les maillots de bain bleus et verts pour enfants pour les néons et son conseil pourrait sauver des vies

Une maman a affirmé que tous les parents devraient abandonner les maillots de bain bleus et verts dans la piscine car cela pourrait sauver la vie de leur enfant.

L’utilisateur de TikTok Lauren Mejia, qui est mère d’un fils, a partagé sur les réseaux sociaux ce qu’il fallait faire à la place.

Une maman de TikTok a suggéré aux parents d’éviter d’acheter des maillots de bain bleus et verts pour leurs enfants Crédits : TikTok/Lauren Mejia

Elle a affirmé que les néons sont meilleurs lorsqu’un accident peut survenir Crédits : TikTok/Lauren Mejia

Dans une vidéo, Lauren a suggéré de sauter les maillots de bain bleu et vert lors de l’achat d’un pour vos enfants.

Elle a affirmé que ces types de couleurs sont plus difficiles à voir sous l’eau, ce qui pourrait rendre difficile pour un parent ou un sauveteur de repérer si un enfant se noie ou est allé sous l’eau.

Elle a même fait une démonstration où, en effet, les maillots de bain bleu foncé étaient presque impossibles à voir en regardant dans une piscine.

Au lieu de cela, elle a affirmé que les couleurs néon étaient un meilleur choix, montrant une chemise orange vif.

Malheureusement, elle a reconnu que cela pourrait être plus difficile pour les garçons car la plupart de leurs vêtements sont de couleurs bleu et vert.

De plus, d’autres mamans ont partagé leurs opinions dans la section des commentaires et ont affirmé que divers sauveteurs leur avaient dit que les couleurs plus foncées étaient également utiles.

Une maman a ajouté : « J’ai vu un sauveteur demander des couleurs sombres sur les enfants dans les piscines.

« Apparemment sombre est utile. »

Et d’autres ont ajouté que l’astuce du néon est également utile pour les activités de plein air, où vous pourriez être entouré de grandes foules.

Cela pourrait être particulièrement utile pour les randonnées, les voyages de camping et les voyages dans les parcs d’attractions où des tonnes de personnes pourraient empêcher les parents de repérer leurs enfants qui se sont égarés.