Une maman dit que son fils de quatre ans a été « oublié » après avoir raté une invitation à postuler à l’école primaire, alors qu’il vivait à seulement une minute à pied.

La maman frustrée, Jade Drakeley, a déclaré qu’elle avait commencé à paniquer lorsqu’elle a réalisé qu’elle n’avait pas été informée de demander une place pour son fils, Jack Johnson, 4 ans.

Jade Drakeley dit que son fils Jack a été « oublié » Crédit: MEN Media

Mme Drakeley, de Goole, dans la circonscription est du Yorkshire, a appelé le conseil local, mais on lui a dit que les listes de diffusion étaient fournies par d’autres départements, et donc « peuvent être incomplètes ou périmées ».

Selon Hull Daily Mail, le East Riding Council lui a dit que le système ne pouvait pas «capturer tous les enfants» qui entraient à l’école.

Mme Drakeley craint maintenant de devoir envoyer Jack, 4 ans, dans des écoles situées à 20 ou 40 minutes, alors qu’elle vit à une minute à pied de l’école de son choix.

Elle a déclaré au point de vente: «Je n’ai pas été informée du moment où je devais postuler, et ma nourrice n’a pas non plus reçu d’informations.

«Quand mes deux autres enfants étaient petits, j’ai reçu un e-mail me disant de postuler et j’ai donc pensé que je serais à nouveau averti par le conseil cette fois.

«Je les ai appelés vendredi et j’ai été soumis à la lutte antiparasitaire, puis à la gestion des déchets. Son père est allé aux bureaux du conseil et ils ont dit qu’il avait été oublié de leur base de données.

«Il semble qu’il vient d’être oublié.

Elle a ajouté que son premier choix aurait été l’école de ses deux autres enfants, l’école primaire Boothferry.

On lui a dit qu’elle devait attendre jusqu’en mai pour savoir si Jack avait été accepté.

«Depuis, j’ai sonné le directeur de l’école où je veux qu’il aille, et il a dit qu’ils avaient 50 places et 48 confirmées, donc ça dépend si quelqu’un d’autre a postulé depuis que j’ai officiellement postulé ce week-end», a-t-elle poursuivi.

«Je ne le découvrirai pas avant mai, donc je serai inquiet en attendant.

«Mes deux autres enfants ont excellé à la Boothferry Primary, et il pense qu’il y va.

« Quand nous avons récupéré sa grande sœur, nous parlons de la façon dont il y ira quand il commencera et il est vraiment excité. »

Elle craint maintenant que son fils ait manqué la place de l’école primaire malgré le fait qu’elle soit à une minute. Crédit: Alamy

Elle a dit qu’elle était « vraiment bouleversée » par la situation et qu’elle n’avait pas encore annoncé la nouvelle à son fils.

«J’étais vraiment bouleversé par tout cela.

«L’école est si proche, et sa nourrice et ma mère vivent dans ma rue, donc c’est pratique pour nous tous.

«S’il doit aller dans l’une des deux autres écoles, aucune d’elles ne pourra l’y amener, car ma mère travaille la nuit et n’a pas le temps, et ma nourrice vient déjà chercher à Boothferry Primary et ne peut pas être à deux endroits à la fois. «

« Je n’ai pas encore annoncé la mauvaise nouvelle à Jack, je vais attendre d’avoir la décision finale. »

Un membre du personnel a déclaré à Mme Drakeley dans un e-mail: « Bien que des lettres soient envoyées à un très grand nombre de parents dont les enfants doivent commencer l’école l’année suivante au sujet de la nécessité de demander une place à l’école, les informations qui constituent le La base de nos listes de diffusion nous est fournie par d’autres départements, à la fois internes et externes, et peut par conséquent être incomplète ou obsolète et sans aucun moyen de la tenir à jour.

« Cela signifie que le processus ne prendra jamais en compte tous les enfants qui commenceraient l’école et qu’il n’est donc pas possible pour le conseil d’obliger chaque parent / tuteur résidant d’East Riding à postuler au moment opportun. »

Elle a dit qu’elle s’attend à savoir s’il a été accepté en mai Crédit: Alamy

Un porte-parole du East Riding Council a déclaré: «Bien qu’il soit de la responsabilité du parent / tuteur de s’assurer de faire sa demande pour une place à l’école, le conseil s’efforce de contacter les familles dont nous pensons que les enfants du groupe d’âge concerné résident.

«Malheureusement, il y a des familles qui ne sont pas inscrites auprès d’un fournisseur de services à la petite enfance ou qui ne résident plus à la même adresse dans nos dossiers et qui, malgré nos meilleurs efforts, ne nous sont pas connues ou ne peuvent pas être contactées.

« Des informations sont également fournies aux parents sur le site Web du conseil ainsi qu’aux écoles et aux prestataires de services de la petite enfance tout au long de la période de candidature et sont diffusées sur les nombreuses plateformes de médias sociaux du conseil. »