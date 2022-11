Maman a regardé avec horreur sa fille «pétillante», 7 ans, tuée par un camion après être allée faire un tour sur son nouveau vélo dans le village

Une maman a vu avec horreur sa fille de sept ans se faire tuer par un camion alors qu’elle était partie faire un tour sur son nouveau vélo.

L’écolière “pétillante” Eloise Jackson n’avait appris à rouler que récemment lorsqu’elle est entrée en collision avec les roues d’un poids lourd en mouvement à quelques mètres de sa porte d’entrée, selon une enquête.

Eloise Jackson est décédée lorsqu’elle est montée dans un camion à vélo devant sa maison dans le Wiltshire 1 crédit

La mère dévastée Laura Jackson a raconté à l’audience comment elle avait crié et couru après Eloise alors que sa fille pédalait en bas de la colline et dans le véhicule, qui transportait 26 tonnes de plastique.

Laura a déclaré: «Eloise a sauté sur son vélo malgré que je lui ai dit de ne pas le faire. Je criais et hurlais. Je suis allé au bout de la route et je suis tombé nez à nez avec une dame qui m’a dit : « Je suis tellement désolée, je suis tellement désolée ».

“Tout le trafic s’est arrêté et j’ai commencé à crier pour que quelqu’un appelle une ambulance.”

Eloïse est décédée à l’hôpital plus tard dans la soirée.

La famille Jackson avait décidé de quitter Collingbourne Ducis dans le Wiltshire plus tôt cette année, où elle vivait depuis 14 ans et de déménager à Devizes – au milieu d’une colère croissante face au nombre de poids lourds dans leur ancien village pittoresque.

Les appels à interdire les camions articulés sur les routes tranquilles entourant le village du Wiltshire se sont intensifiés après la mort d’Eloïse, les habitants et le député local appelant à une action immédiate.

Une pétition appelant à un réacheminement des camions et à une nouvelle limite de vitesse introduite pour protéger la zone « quintessence de la boîte de chocolat » a été lancée à la suite du décès d’Eloïse.

Un ami proche de la famille, Philip Palmer, qui a représenté les Jackson lors de l’enquête, a déclaré que l’augmentation du volume de trafic de poids lourds était “totalement inappropriée” pour les types de routes de la région.

Il a déclaré: “Le plus gros véhicule prévu lors de la construction de ces routes était un gros cheval et une charrette, pas ces poids lourds à six essieux.”

M. Palmer a ajouté que le tronçon de route où Eloïse est décédée était un “point noir d’accident” qui avait été le théâtre d’autres collisions, dont un décès dans un accident de deux voitures en décembre 2020.

Les Jacksons et leur ami espèrent que la nouvelle campagne de sécurité routière sera “l’un des héritages d’Eloïse”.

Le tribunal des coroners de Salisbury a appris que le soir du 13 juillet 2021, Laura Jackson marchait aux côtés d’Eloïse alors qu’elle pédalait sur son BMX vert, qu’elle n’avait appris à rouler que pendant la pandémie de Covid.

Le couple rentrait chez lui d’un terrain de loisirs près de chez lui, où Eloïse vivait avec sa mère, son père James, commis à l’expédition, et sa sœur aînée Anaiis, 11 ans.

‘POINT NOIR D’ACCIDENT’

La route sur laquelle ils vivaient, Church Street, fait partie de l’A338 qui relie l’A303 à Swindon via Marlborough.

Mme Jackson a déclaré à l’enquête dans un communiqué: «Le terrain de loisirs n’était qu’à deux minutes à pied de notre maison. Elle était si heureuse de rouler sur le terrain de loisirs.

“J’étais toujours à ses côtés mais je voulais qu’elle soit plus indépendante.”

Alors qu’ils rentraient chez eux, Mme Jackson a dit à Eloise d’éviter de faire du vélo, mais elle a pédalé en bas de la colline.

Eloise, une cavalière passionnée, s’est écrasée sur le côté d’un poids lourd qui passait devant le carrefour juste devant leur maison, a déclaré l’audience.

Le tribunal a entendu des preuves médicales montrant qu’Eloïse souffrait de “contusions massives au côté gauche” ainsi que de “blessures traumatiques étendues”. [and] contusions abdominales importantes ».

Elle a été déclarée morte à l’hôpital du district de Salisbury plus tard dans la soirée.

‘COLLISION TRAGIQUE’

PC Stephen Fair, enquêteur de la police sur les collisions, a déclaré qu’il s’agissait d’une “collision tragique”.

Il a déclaré : « Le poids lourd a commencé à avancer avant la collision. Il ne roulait pas à plus de 12 milles à l’heure.

“Pour une raison inconnue [Eloise] n’a pas empêché. Elle est entrée en collision avec la roue et le pneu du véhicule.

Une déclaration du chauffeur de camion Rodney Motonga, qui n’était pas responsable de l’accident, a été lue.

Dans ce document, M. Motonga a déclaré: “Je ne sais pas à ce jour comment la collision s’est produite.”

Le coroner de la région, Ian Singleton, a déclaré qu’Eloise était décédée des suites d’un accident de la route, notant: “Elle a subi des blessures traumatiques majeures.”

M. Palmer, qui est le greffier de la paroisse de Collingbourne Kingston voisin, a décrit la région comme “pittoresque et pittoresque”.

Il a déclaré : « Nous avons deux problèmes principaux : la vitesse et la circulation des poids lourds. Le volume de trafic a toujours été une préoccupation, mais ces dernières années, les gens sont plus conscients du nombre de personnes qui passent.

Il a ajouté: «Ils grondent à peu près constamment. Nous avons eu quatre morts. C’est juste inacceptable.

“Cela a eu un grand effet sur tout le monde ici.”

Il a ajouté qu’avec un nouveau centre logistique qui devrait ouvrir à proximité, le “volume de trafic ne fera qu’empirer”.

CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Danny Kruger, député de Devizes, a offert son soutien à la campagne et a demandé au gouvernement d’interdire aux poids lourds d’utiliser l’A338.

Dans un article de blog, M. Kruger a déclaré : « Il y a eu suffisamment de décès tragiques sur ce tronçon de route ces dernières années.

“C’est une preuve supplémentaire de la nécessité de contrôler les excès de vitesse mais aussi de s’assurer que les poids lourds empruntent des itinéraires différents entre la M4 et l’A303.”

L’une des chaumières historiques du village a failli manquer en juillet lorsqu’un camion Home Bargains s’est écrasé dans un fossé voisin aux premières heures de la matinée – hospitalisant un autre conducteur qui aurait fait une embardée pour éviter le véhicule.

Dans une publication sur Facebook cet été à la suite de cet accident, Mme Jackson, qui a eu une troisième fille, Ottilie, en juin, a écrit : “Le récent incident avec le camion a été très déclenchant pour nous, d’autant plus qu’il est si proche de l’anniversaire d’Eloïse”. décès.

« Cela montre simplement qu’absolument rien n’a changé en un an, les camions continuent de traverser le petit village.

“Le problème n’était pas la vitesse qui a tué Eloïse, mais de nombreux véhicules traversent ce village endormi. À cette occasion, des gens auraient pu mourir alors qu’un camion perdait le contrôle et s’enfonçait dans la rivière Bourne en manquant une maison de quelques centimètres.

« D’autres maisons ont été percutées par des véhicules sur tout le tronçon de l’A338 et endommagées.

“Nous quittons Collingbourne avec un goût amer dans la bouche, malheureusement, mais souhaitons remercier les amis qui nous ont soutenus et ont fait preuve de compassion et continuent de penser à Eloise et à tout ce que nous avons enduré l’année dernière.”

En 2019, 251 personnes ont été tuées, 1.111 grièvement blessées et 4.172 légèrement blessées dans des accidents de la route impliquant des poids lourds signalés à la police britannique, selon la Royal Society for the Prevention of Accidents.