Maman a qualifié son bébé de « petite merde » dans des textes adressés à son nouveau petit ami avant que le couple ne « assassine son enfant et lui laisse 70 blessures »

Une maman a qualifié son fils de « petite merde » dans des SMS adressés à son nouveau petit ami avant que le couple n’assassine le bébé, a entendu un tribunal.

Alfie Phillips a subi 70 blessures distinctes et avait de la cocaïne dans son corps après sa mort à la suite d’une série d’attaques.

Alfie Phillips aurait été assassiné par sa mère et son nouveau partenaire Crédit : Facebook

L’enfant de 18 mois aurait été assassiné par sa mère Sian Hedges, 27 ans, et son nouveau partenaire Jack Benham, 35 ans, dans une caravane à Hernhill, Kent.

Maidstone Crown Court a appris que Hedges avait envisagé adoption après qu’elle soit tombée enceinte d’Alfie en septembre 2018, mais a finalement décidé de garder le bébé.

Le jeune était un « bébé normal et en bonne santé qui a grandi et s’est épanoui au cours des premiers mois de sa vie », a-t-on précisé.

Mais les jurés ont appris que cela avait changé lorsque Hedges avait commencé une relation avec Benham après s’être séparé du père d’Alfie.

Les membres de la famille ont commencé à remarquer des ecchymoses sur l’enfant, ce que Hedges a imputé à sa « maladresse », a-t-on dit.

En septembre 2019, la mère a emmené Alfie au centre médical Estuary View, où le personnel a noté qu’il avait une coupure sous l’œil.

Le mois suivant, Hedges a envoyé un message à Benham disant : « une petite merde m’a mordu le bras. ce matinputain de mal ».

Il a répondu en suggérant qu’elle devrait mordre le bébé « mais pas aussi fort », ont entendu les jurés.

Les deux hommes auraient également échangé des SMS sur le bébé « pleurant toute la nuit ».

Le 27 novembre 2020, Alfie a été vu par des membres de la famille de Benham, « en bonne santé et sans blessures ».

Le tribunal a appris qu’il avait été reconduit à la caravane et qu’il n’avait été vu par personne d’autre qu’à 11h30. suivant jour où Benham est apparu avec le bébé « bleu et souple » qui ne respirait pas.

La mère de Benham a pratiqué la RCR jusqu’à l’arrivée des ambulanciers et a pris le relais, mais il est immédiatement apparu qu’Alfie était mort « depuis un certain temps », ont-ils déclaré aux jurés.

Une autopsie a révélé plus tard qu’Alfie avait subi 31 blessures à la tête et au cou, 11 aux bras, 17 aux jambes et 11 au torse.

Il présentait de multiples fractures à plusieurs côtes et au sternum, aux deux bras et au gros orteil gauche et droit.

Jennifer Knight KC, poursuivante, a déclaré : « Il est clair qu’Alfie a été délibérément blessé à plusieurs reprises, ce qui a abouti à une agression perpétrée pendant la nuit qui a conduit à sa mort. »

Benham, de Hernhill, et Hedges, de Yelverton, Devon, nient le meurtre et avoir causé ou permis la mort d’un enfant.

Le procès continue.

Alfie a subi 70 blessures différentes Crédit : SWNS