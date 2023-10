Maman a mangé la tête de son fils de cinq ans pour « qu’il puisse être avec elle pour toujours » | Nouvelles du monde

Hanaa Mohamed Hassan a assassiné son fils Youssef, cinq ans, avec une machette (Photo : Newsflash) Une maman qui qui a décapité son fils de cinq ans avec une machette avant de cuisiner et de manger sa tête a été déclarée criminellement folle par un tribunal égyptien. Hanaa Mohamed Hassan, 29 ans, était jugée pour le meurtre de son fils Youssef, mais les juges du tribunal pénal de Zagazig ont jugé qu’elle n’était pas apte à plaider. Au lieu de cela, dans un verdict rendu public samedi, ils ont déclaré qu’elle avait tué le garçon « dans un état de folie » et qu’elle devait être détenue dans une unité psychiatrique sécurisée. Hassan avait été arrêté lorsque l’oncle de Youssef, horrifié, a trouvé certaines parties de son corps dans un seau au domicile familial à Faqous, a appris le tribunal. Après son arrestation, la police a déclaré qu’elle avait avoué qu’elle avait mangé une partie de la tête de son fils parce qu’elle « voulait qu’il reste avec elle pour toujours ». Elle avait massacré son corps dans la salle de bain avant de faire cuire sa tête et d’autres morceaux de chair dans de l’eau bouillante sur la cuisinière. Avant le jugement, les procureurs avaient soutenu qu’Hasan avait tué son fils parce qu’elle craignait de perdre la garde du garçon au profit de son ex-mari. Un premier rapport psychiatrique a établi qu’elle était responsable de ses actes jugés prémédités, puisqu’elle s’était procurée un gourdin et une machette avant de verrouiller toutes les portes et fenêtres de sa maison. Les parties du corps de Youssef, cinq ans, ont été retrouvées dans un seau dans la maison familiale (Photo : Newsflash)



Le tribunal a statué que Hassan devrait être détenu dans une unité psychiatrique sécurisée (Photo : Newsflash) Elle avait ensuite frappé la tête de son fils à trois reprises, le tuant, puis avait découpé le corps de Youssef en morceaux pour tenter de détruire les preuves. Plus: Tendance

Mais le tribunal a ordonné une évaluation plus détaillée de son état mental, et un panel d'experts psychiatres nommés par le tribunal a conclu qu'Hasan était « délirante » et avait l'idée farfelue que ses proches utilisaient la sorcellerie contre son fils. Le rapport indique que Hassan souffrait d'une perspicacité et d'un jugement altérés et qu'elle n'appréciait pas la gravité de ses actes. Elle considérait ce massacre écoeurant comme une simple erreur. Hassan a reçu l'ordre d'être détenu à l'hôpital de santé mentale et neurologique Abbasia du Caire.

