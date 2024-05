Maman a fait licencier une taupe pendant 2 ans. C’était un mélanome

En 2010, Amanda Eilian, alors âgée de 33 ans, partait avec ses deux filles lorsque sa fille aînée a fait un commentaire surprenant sur un grain de beauté.

« Ma fille de 2 ans a pointé du doigt l’endroit sur mon poignet, dont elle n’avait jamais parlé auparavant, et m’a dit : ‘Du chocolat, tu as du chocolat, maman' », Eilian, associée et co-fondatrice d’Able Partners, qui vit à La ville de New York, raconte TODAY.com. « C’était une chose tellement inhabituelle qu’elle dise et remarque. »

Même avant qu’Amanda Eilian reçoive un diagnostic de mélanome, elle prenait la santé de sa peau au sérieux et effectuait souvent des auto-examens cutanés. Avec l’aimable autorisation d’Amanda Eilian

Lors de sa prochaine visite chez son dermatologue, Eilian a demandé qu’il soit retiré. Au début, il l’a renvoyée, mais il l’a ensuite retiré à contrecœur, tout en insistant sur le fait qu’il n’était pas malin. Eilian a appris plus tard que le grain de beauté était un mélanome de stade 2.

« Ce fut une excellente leçon – pas de la façon dont vous voudriez apprendre la leçon – d’apprendre l’importance de défendre vos propres droits et de jouer un rôle proactif dans votre propre santé », dit-elle. « Il faut une certaine confiance en soi pour continuer à repousser, et franchement, cela me manquait à l’époque, et je dois quand même cultiver intentionnellement cette connaissance que je connais mon corps mieux que quiconque. »

L’importance des contrôles cutanés

En tant que personne aux cheveux et à la peau clairs, Eilian a toujours été consciente de la nécessité de procéder à des contrôles cutanés réguliers. Sa grand-mère et sa tante souffraient d’un mélanome et plusieurs membres de sa famille ont reçu un diagnostic de formes moins agressives de cancer de la peau. Tout en effectuant des auto-examens, elle rendait également visite à un dermatologue chaque année. Pendant deux ans, le grain de beauté sur son bras l’a inquiétée.

«J’avais remarqué… une tache sur mon poignet droit, une tache inhabituelle, probablement la tache la plus sombre de mon corps», dit-elle. « J’ai appris plus tard que (la couleur du grain de beauté) était un marqueur courant du cancer de la peau. »

Lorsqu’elle a remarqué pour la première fois le grain de beauté sombre, elle a demandé à son médecin de l’examiner. Mais il lui a dit que tout allait bien.

« Il l’avait rejeté et avait dit : « Ne vous inquiétez pas pour ça » », se souvient Eilian.

L’année suivante, elle lui demande de le revoir. Une fois de plus, il la congédia. Finalement, en 2010, son bambin lui fait remarquer le spot. Cette fois, Eilian s’est sentie enhardie.

« Il a encore une fois écarté mes inquiétudes. J’ai dit : « Je ne suis pas à l’aise, s’il te plaît, enlève-le », se souvient-elle. « Après (ma) poussée, il l’a enlevé. Mais alors qu’il l’enlevait, je me souviens très bien qu’il avait dit : ‘Je vous le dis tout de suite, ce n’est rien.’

Le lendemain, il a laissé un message vocal à Eilian, lui disant qu’elle avait un cancer.

« Il était vraiment désolé, mais en fait, c’était quelque chose », dit-elle.

Eilian a commencé à consulter un nouveau médecin, qui a pratiqué une biopsie pour mesurer la profondeur du mélanome. Son médecin lui a diagnostiqué un mélanome de stade 2, ce qui était terrifiant.

«C’était une chose très, très effrayante à entendre lorsque j’avais deux jeunes enfants à la maison», dit-elle.

Un chirurgien de la main a effectué une intervention chirurgicale pour retirer le grain de beauté et s’assurer qu’elle avait des marges claires, ce qui était délicat en raison de son emplacement.

« On craignait qu’en raison de la quantité de tissus qu’ils devaient retirer, je risquais de perdre certaines fonctions de ma main », explique Eilian. « Dieu merci, je n’ai jamais eu ce problème. Mais l’opération était un peu délicate de ce point de vue-là.

La récupération s’est bien déroulée, même si Eilian jonglait également avec deux jeunes enfants à ce moment-là. Elle n’a eu besoin d’aucun traitement de suivi, comme la chimiothérapie. Pourtant, elle rend visite au dermatologue tous les trois mois pour des contrôles cutanés réguliers.

«Je suis en bonne santé», dit-elle. « Je me sens très chanceux. »

Mélanome

Les cancers de la peau sont le cancer le plus répandu aux États-Unis et dans le monde, a déclaré Marc Hurlbert, Ph.D. et directeur général de la Melanoma Research Alliance, à TODAY.com. « Rien qu’aux États-Unis, il y a plus de 2 millions de cas de cancer de la peau. »

Il existe trois types de cancer de la peau :

Carcinome basocellulaire

Carcinome squameux

Mélanome

«Les carcinomes basocellulaires et épidermoïdes ont tendance à rester à la surface de la peau et vous pouvez les traiter chirurgicalement», explique Hurlbert. « Le mélanome a tendance à envahir la peau et peut pénétrer dans le système sanguin et les ganglions lymphatiques. Le mélanome est le cancer de la peau le plus mortel.

Effectuer des contrôles cutanés, comme l’a fait Eilian, peut aider les gens à identifier les taches sur leur corps qui ont changé au fil du temps.

« Connaître votre peau et quels grains de beauté, taches de rousseur ou autres lésions vous avez et toute nouvelle bosse ou tache rouge (est important) », explique Hurlbert. « Si cela apparaît soudainement ou si cela change avec le temps, vous devez en informer votre médecin traitant. »

Pour identifier les grains de beauté ou les bosses qui pourraient être un cancer de la peau, les experts conseillent de se souvenir de vos ABCDE. Un endroit présentant l’une de ces caractéristiques doit être examiné. ABCDE signifie :

UN : D’apparence asymétrique

: D’apparence asymétrique B : Bordure qui semble anormale

: Bordure qui semble anormale C : Couleur qui varie selon le grain de beauté ou est rouge, blanche ou même bleue

: Couleur qui varie selon le grain de beauté ou est rouge, blanche ou même bleue D : Diamètre dépassant la taille d’une gomme à crayon

: Diamètre dépassant la taille d’une gomme à crayon E: Évoluant, un endroit qui change

Vous devriez également « faire attention au vilain petit canard sur votre peau », dit-il. « Si un (endroit) se démarque comme étant particulièrement inhabituel… soyez-en conscient. » Par exemple, le grain de beauté cancéreux d’Eilian était beaucoup plus foncé que les autres grains de beauté sur son corps, note-t-elle.

Les mélanomes sont plus fréquents chez les « personnes à la peau très claire », qui ont les cheveux roux ou blonds, ou les yeux bleus ou verts, explique Hulbert. Mais cela arrive à tout le monde.

« N’importe qui, quelle que soit sa race ou son origine ethnique, n’importe où dans le monde, peut contracter un mélanome », dit-il. « Nous aimerions vraiment dissiper le mythe, par exemple, selon lequel les personnes noires ou les personnes au bronzage foncé ne peuvent pas contracter de mélanome, parce qu’elles le peuvent. »

Les gens peuvent réduire leurs risques de développer un cancer de la peau en se protégeant du soleil. Les experts recommandent :

Porter quotidiennement un écran solaire SPF 30 et réappliquer toutes les deux heures

Utiliser un écran solaire à large spectre qui protège contre les rayons UVA et UVB

Éviter les activités extérieures de 10h à 16h lorsque le soleil est au zénith

Porter des vêtements de protection contre les UV, comme des chemises de soleil

Porter un chapeau à large bord à l’extérieur

Assis à l’ombre

« Les coups de soleil et une exposition sévère au soleil augmentent votre risque de mélanome plus tard », explique Hurlbert. «C’est une exposition solaire cumulée. Ainsi, les coups de soleil que vous avez pu avoir en tant qu’enfant ou adolescent entraînent un risque plus élevé de mélanome lorsque vous êtes dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine.

Si les médecins détectent un mélanome à un stade précoce, au stade 1 ou 2, ils peuvent l’enlever chirurgicalement sans traitement supplémentaire.

« Une fois qu’il devient invasif, il s’agit d’un cancer qui se développe rapidement », explique Hulbert. « Nous exhortons les gens à vérifier à nouveau leur corps tous les mois. »

« Si vous avez un cas de mélanome plus avancé, vous subirez une intervention chirurgicale et probablement une immunothérapie, en fonction de votre stade et du type de mélanome dont vous souffrez », explique Hurlbert.

La première immunothérapie contre le cancer a été approuvée en 2011, et de nombreuses autres ont été approuvées depuis, note-t-il. Hurlbert affirme que ces traitements ont « changé la donne ».

« Un diagnostic de mélanome métastatique était souvent une condamnation à mort (avant l’immunothérapie). Seulement 10 % environ de ces personnes ont vécu cinq ans », dit-il. « Maintenant, grâce aux thérapies immunitaires, plus de 50 % d’entre eux vivent jusqu’à cinq ans. »

« Elle m’a sauvé la vie »

Pendant neuf mois après son traitement contre le cancer, Eilian s’est inquiétée pour sa santé. Elle a commencé à cultiver des pratiques saines, telles que des changements alimentaires, de l’exercice et de la méditation.

«J’ai eu très peur», dit-elle. « Le sentiment d’avoir un certain contrôle sur mon propre parcours et sur mes propres résultats… m’a apporté beaucoup de réconfort et a probablement été utile dans mon rétablissement. »

Lorsque la fille d’Amanda Eilian a remarqué une tache sur sa peau qui ressemblait à du chocolat, cela a motivé Eilian à demander à son médecin de retirer cette tache. C’était un mélanome. Avec l’aimable autorisation d’Amanda Eilian

Eilian est en rémission et consciente de ce que le mélanome signifie pour elle à l’avenir.

« Lorsque vous souffrez d’un mélanome, c’est l’un des facteurs de risque de maladies comme le cancer du sein. … Ma grand-mère avait à la fois un cancer du sein et un mélanome », dit-elle. « Dans l’ensemble, cela m’a fait prendre davantage conscience de la nécessité de faire attention à ma santé. »

En tant qu’investisseur et entrepreneur, Eilian a commencé à investir dans des entreprises de santé et de bien-être qui encouragent les gens à être proactifs concernant leur santé. Peu de temps après son diagnostic, Eilian a rejoint le conseil d’administration de la Melanoma Research Alliance. Elle espère que son expérience encouragera les autres à se défendre.

« Même si je ne dirais jamais que j’en sais autant sur le mélanome ou la dermatologie qu’un médecin, j’en sais plus sur mon corps que quiconque », dit-elle. « Soyez persévérant et ayez confiance en vous et en vos propres observations. »

Les filles d’Eilian ont commencé à subir des examens cutanés chez le dermatologue, et elle sera toujours reconnaissante envers sa fillette de 2 ans d’avoir dit quelque chose à propos de son grain de beauté.

«Je dois remercier ma fille aujourd’hui âgée de 15 ans de l’avoir identifié», dit-elle. « Elle m’a sauvé la vie. »