Maman «a eu des relations sexuelles alors que son fils de 8 ans est décédé dans une chambre d’hôtel» 3 semaines après avoir été retrouvé avec des «blessures horribles» et des marques de CEINTURE

UNE MÈRE a dit aux flics qu’elle avait eu des relations sexuelles alors que son fils de huit ans mourait – trois semaines après avoir été retrouvé avec des « blessures horribles » et des marques de ceinture.

Le petit Keyontae Holzendorf a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel du Texas le 23 mars avec « de nombreuses blessures à la tête, au cou et à l’abdomen, des marques de ligature sur ses poignets et ses chevilles et une peau manquante où du ruban adhésif a été retiré ».

Kayla Holzendorf a déclaré aux flics qu’elle avait eu des relations sexuelles alors que son fils de huit ans était décédé Crédit : Houston PD

Keyontae Holzendorf, photographié avec sa grand-mère Sheryl Holzendorf, a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel au Texas le 23 mars Crédit : Instagram/Sheryl Holzendorf

Un rapport publié jeudi révèle les inquiétudes suscitées par le jeune trois semaines avant sa mort.

La mère du garçon, Kayla Holzendorf, et son conjoint de fait Dominique Lewis ont été accusés d’avoir blessé un enfant et d’avoir falsifié des preuves.

Le couple a déclaré qu’ils « ne savent pas ce qui est arrivé » à Keyontae après sa mort, selon les dossiers.

Kayla a déclaré qu’ils avaient envoyé le garçon prendre un bain pendant qu’ils avaient des relations sexuelles avant qu’ils ne le trouvent insensible.

Un inconnu a filmé Keyontae en train de parler à la police trois semaines avant sa mort Crédit : ABC13

La mère du garçon, Kayla Holzendorf, et sa conjointe de fait Dominique Lewis, sur la photo, ont été accusées de blessure à un enfant et de falsification de preuves Crédit : Houston PD

Trois semaines avant sa mort, un étranger a appelé les autorités après avoir repéré le garçon à l’extérieur d’une épicerie, disant aux responsables qu’ils soupçonnaient des abus.

Ils ont ensuite filmé Keyontae en train de parler avec la police – qui a renvoyé l’affaire aux services de protection de l’enfance – dans certaines des dernières images prises du garçon.

À l’époque, sa mère avait déclaré aux autorités que les blessures résultaient de la chute de son fils de vélo.

Mais un nouveau rapport indique que ses blessures « n’étaient pas compatibles avec une chute de vélo ».

En fait, le personnel de l’hôpital aurait signalé que Keyontae avait « de nombreuses cicatrices sur le dos indiquant des coups de ceinture ».

Le rapport indique que sa mère a imputé cela à un ancien petit ami.

Sa mère a déclaré aux autorités que les blessures résultaient de la chute de son fils de vélo Crédit : Youtube/KPRC2

Un nouveau rapport indique que ses blessures « ne correspondaient pas à une chute de vélo » Crédit : Youtube/KPRC2

Le Dr Bob Sanborn, PDG de Children-At-Risk, a déclaré à ABC13 : « Voici un cas où nous avons eu un enfant qui a été maltraité et parce qu’il n’y a pas eu suffisamment d’enquêtes, ils ont vraiment réuni l’enfant avec son agresseur.

« Pouvez-vous imaginer? C’était l’enfer pour ce jeune garçon. C’était en quelque sorte le pire des cas et en lisant ce rapport, vous êtes dévasté pour lui.

« C’est horrible. Ce petit enfant n’a jamais eu de chance. »