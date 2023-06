Maman a bercé la fille britannique mourante Solaine Thornton, 11 ans, après avoir pris deux balles « d’un tireur voisin drogué du PAO »

Une maman a crié en berçant sa fille mourante de 11 ans après avoir été abattue alors qu’elle jouait sur les balançoires avec sa sœur.

Solaine Thornton a été abattue par son voisin reclus Dirk Raats qui a également tiré sur ses parents Adrian, 52 ans, et Rachel, 49 ans.

Solaine Thornton a été abattue dans son jardin

Raats a comparu devant le tribunal pour meurtre et tentative de meurtre après avoir ouvert le feu sur la famille alors qu’ils organisaient un barbecue samedi.

Le retraité – décrit comme un reclus local – avait été enfermé dans une querelle amère avec la famille alors qu’il faisait rage à cause du bruit et de la taille des haies et des arbres.

Et il semble avoir craqué alors qu’il était sous le cannabis et que la famille bien-aimée se détendait dans son jardin dans le petit hameau de Saint-Herbot, en France, samedi.

Pierre Leroy, un voisin et ami de la famille, a révélé les scènes déchirantes alors qu’il était alerté de l’attaque par les cris de la sœur de Solaine, Celeste.

« Céleste avait esquivé une balle et s’était sauvée ici », a-t-il déclaré au Telegraph.

« Ils ont tué ma sœur et l’homme a tiré sur mon père ». Nous sommes allés directement là-bas et la fille était morte et la mère la berçait dans ses bras et criait.

« Adrian criait aussi – blessé mais conscient – ​​mais la mère a compris qu’il était trop tard pour sa fille. Il n’y avait pas de mots, juste des cris. »

Celeste reste en état de choc – mais sait que sa sœur est morte et que son père se bat pour sa vie.

Raats a parlé pour la première fois depuis la mort de Solaine lors de sa comparution devant le tribunal – affirmant qu’il s’agissait d’un « flou ».

Il avait pris d’assaut l’extérieur avec un fusil Winchester de calibre 22 et un revolver – tirant jusqu’à quatre coups vers les deux adultes et les deux enfants.

Portant une moustache et une queue de cheval, il semblait être en transe alors qu’il parlait en français pidgin.

« C’est tellement horrible ce qui s’est passé. Je ne comprends pas », a-t-il déclaré, après que les juges ont confirmé qu’un test avait montré qu’il était « drogué » samedi.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lundi, le procureur général Camille Miansoni a déclaré qu’il ne semblait pas que le voisin néerlandais visait la jeune fille lorsqu’il avait tiré.

Il a dit: « Il semblerait qu’il ne visait pas la petite fille. »

Le tribunal a appris que Raats avait travaillé comme photographe, berger et carrière pour handicapés avant de prendre sa retraite en France il y a environ cinq ans.

Anne Guillerme, son avocate, a déclaré qu’il n’avait «pas de casier judiciaire» et qu’il pourrait avoir des problèmes psychiatriques.

Raats a été placé en détention provisoire à la suite des accusations et pourrait passer le reste de sa vie en prison s’il est reconnu coupable lors du procès.

L’épouse de Raats, qui s’appelait Marlene van Hook, également âgée de 70 ans, était entre-temps interrogée pour suspicion de dissimulation d’une arme.

Raats et sa femme « ont été testés positifs à l’alcool et au cannabis » au moment de leur arrestation, a déclaré Miansoni.

Elle a également déclaré lors d’une conférence de presse tenue à Brest lundi soir que les crimes étaient liés à « une vieille dispute de voisinage ».

Se référant à Raats et à son épouse, Mme Miansoni a déclaré: « Le couple en question a reproché à leurs voisins britanniques des travaux sur le jardin et des nuisances sonores répétées et de plus en plus insupportables. »

« Dans l’après-midi du 10 juin (samedi dernier), jour du drame, le père de famille de la victime avait effectué des travaux de jardinage sur sa haie », a précisé le procureur.

Cela a incité le Néerlandais exaspéré à saisir un long fusil .22 et à tirer trois à quatre coups.

« Quand les gendarmes sont arrivés, ils ont trouvé les trois victimes gisant sur le sol. »

Les deux groupes de proches voisins avaient été impliqués dans un différend datant d’au moins trois ans.

Raats aurait été furieux que les Thornton, originaires de la région de Manchester, aient défriché le terrain de chênes pour installer des équipements de jeu, notamment des balançoires.

Les arguments ont atteint leur point d’ébullition il y a environ trois ans, lorsque Raats s’est plaint que sa vie privée était menacée et a ainsi pointé une arme sur les Thornton.

La maison aux volets verts du voisin surplombe l’aire de jeux de Solaine Crédit : TF1

Solaine et sa soeur Céleste jouaient sur les balançoires Crédit : TF1

Les images montrent une bouteille de boisson gazeuse et un sac de pique-nique sur le banc Crédit : TF1

Marguerite Bleuzen, maire de Plonévez-du-Faou, qui couvre Saint-Herbot, a confirmé qu’il y avait eu « des ennuis avec un différend de voisinage » entre les deux familles depuis au moins 2020.

« Je suis intervenue auprès de mes adjoints lorsque nous avons été élus », a-t-elle déclaré.

« Il y avait un problème avec le terrain autour de leurs propriétés, et avec la pollution sonore – ça a commencé à partir de là. »

Suite à l’intervention officielle il y a trois ans, il n’y avait eu « pas d’urgence », mais Mme Bleuzen était consciente que les polémiques continuaient à mijoter.

« Ce matin, les langues se délient, dit-elle. Je pense qu’ils ont tous eu un peu de mal à s’entendre. »

Mme Bleuzen a ajouté: « La famille était bien connue et appréciée. Il y a une fête de village chaque année et ils venaient toujours.

« C’est incompréhensible d’avoir tiré sur un enfant. Personne ne peut comprendre comment cela a pu arriver. »

Raats a d’abord menacé la famille avec un fusil de chasse .22 dès 2020, selon des voisins du hameau.

L’un d’eux a déclaré: « C’était le but de la dispute d’il y a trois ans – la police a été appelée parce qu’il menaçait la famille avec son fusil.

« Les deux familles se disputaient toujours et le fusil a aggravé les choses, mais personne n’a jamais cru qu’il l’utiliserait. »

L’arme était un fusil de chasse sous licence, et aucun effort n’a été fait pour le confisquer par la police ou les représentants du conseil.

M. Thornton restait lundi « dans un état critique avec des blessures mettant sa vie en danger », tandis que sa femme était également en réanimation à l’hôpital Cavale Blanche de Brest, où ils ont tous deux été opérés.

Tous les Thornton se trouvaient dans le jardin de leur propriété – une scierie reconvertie – lorsque des coups de feu ont été tirés vers 21 heures samedi.

Les Thornton habitaient la propriété – une ancienne scierie près de la chapelle Saint-Herbot – depuis environ cinq ans.

Raats vivait dans une école reconvertie voisine avec sa femme.

M. Thornton était bien connu dans le hameau et la campagne environnante pour son aide dans les tâches de bricolage, tandis que Mme Thornton était une aide à domicile.

Celeste Thornton a donné l’alerte après avoir vu « tous les membres de sa famille touchés à la tête », a indiqué une autre source enquêteuse.

Elle était avec sa sœur sur des balançoires de jardin lorsque l’attaque s’est produite, tandis que leurs parents s’occupaient du barbecue.

Des agents du GIGN – le Groupement National d’Intervention de la Gendarmerie – sont arrivés pour soutenir la police locale.

« Le tireur s’est enfermé chez lui après la fusillade, il y a donc eu un bref siège », a déclaré la source.

« Après quelques négociations, le suspect s’est rendu sans combat, et il a été arrêté, aux côtés de sa femme. Il s’était retiré à Saint-Herbot il y a environ six ans. »

Solaine est restée dans les mémoires comme la « petite fille la plus heureuse du monde » par les habitants alors qu’ils rendaient hommage.

« Ils riaient et passaient du bon temps ensemble », a déclaré un voisin.

« On parle d’un conflit frontalier. Je n’y crois pas un instant. Les deux parcelles sont bien délimitées.

« Même s’il y aurait eu un problème, nous ne réglons pas cela avec des armes à feu.

« La vie d’un enfant a disparu. Et son père est toujours entre la vie et la mort. Quelle tragédie. »

Solaine est décédée en jouant avec sa soeur Celeste

Solaine Thornton a été élève au collège Jean Jaurès, dans la commune de Huelgoat.

Les élèves de l’école recevaient des soins psychologiques lundi, alors que les cours reprenaient normalement lundi matin, avec une « équipe de surveillance médicale » en place.

Guylène Esnault, directrice des services éducatifs du département du Finistère, a déclaré : « C’est un petit territoire, et tout le monde se connaît. Les enfants auront entendu parler de ce qui s’est passé.

« Le directeur du collège dira ce qui convient à ses élèves, et une équipe de surveillance comprenant un médecin, des infirmières et des psychiatres est en place. »

Solaine était en 6e année au collège, qui compte environ 150 étudiants.

Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère, a déclaré qu’il y avait eu « Stupeur et consternation après le meurtre d’une collégienne de 11 ans à Plonévez-du-Faou.

« Un tel drame, entre voisins, nous rappelle que la montée de la violence dans notre société doit être combattue de manière unanime.

« J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches de la jeune fille, et mes pensées les plus sincères aux professeurs et élèves du collège de Huelgoat. »

Le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré qu’il était au courant de la fusillade et « offrait l’assistance du consulat ».

Des photos de 2011 montrent la maison du reclus presque complètement cachée