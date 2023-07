Maman a assassiné son fils Dylan Scanlon, 5 ans, en l’empoisonnant avec des antidépresseurs après avoir menti, il s’est blessé en « jouant avec un chien »

Une maman a été reconnue coupable du meurtre de son fils de cinq ans après l’avoir empoisonné avec des antidépresseurs.

Dylan Scanlon a été retrouvé inconscient après que les services d’urgence se sont précipités chez lui à Limeside, Oldham, le soir du Nouvel An 2021.

Dylan Scanlon a été retrouvé inconscient à son domicile Crédit : MEN Media

Fleurs et hommages laissés à l’extérieur de la propriété suite à son décès Crédit : MEN Media

Des voisins et des membres de sa famille ont tenté de le réanimer, mais il a malheureusement été déclaré mort peu de temps après.

Il a été retrouvé avec plus de 60 ecchymoses à la tête, au visage et au corps, avec un rapport de toxicologie concluant également qu’il avait neuf fois la limite mortelle d’antidépresseurs dans son système.

Sa mère, Claire Scanlon, 38 ans, a affirmé qu’il était tombé sur des escabeaux et qu’il avait « couru avec le chien » à peine 20 minutes avant de le signaler insensible.

Mais elle a été aujourd’hui reconnue coupable de meurtre à l’issue d’un procès devant le Minshull Street Crown Court à Manchester.

Une enquête policière lancée après la mort de Dylan a révélé un grand nombre de messages vocaux « en colère » à son ex-partenaire Gary Keenan.

Dans les messages, elle a dit qu’il l’avait quittée pour une autre femme alors qu’elle luttait pour vivre « émotionnellement, pratiquement et financièrement » en tant que mère célibataire.

Scanlon était « très en colère et déprimée » suite à la rupture de la relation et, dans un message vocal, elle a dit à son ex-partenaire : « Je te promets que tu ne le reverras plus. Tu verras. Au revoir. ta vie. »

Lisa Wilding KC, poursuivante, a déclaré plus tôt aux jurés que Scanlon avait rencontré M. Keenan en 2005 et qu’elle avait un fils d’une relation précédente, Shawn Scanlon, que M. Keenan avait pris comme sien.

Dylan est né en octobre 2016, mais la relation entre Scanlon et M. Keenan s’est rompue en 2020 et il a déménagé.

Mme Wilding a déclaré au tribunal: « Elle est décrite par sa famille comme étant amère à propos de la rupture et obsédée par Gary.

« Le nombre de messages qu’elle a laissés à Gary et leur contenu corroborent fortement cette description. »

Shawn Scanlon, maintenant adulte, vivait toujours à la maison jusqu’à ce qu’il emménage avec sa petite amie en 2021 – juste deux mois avant la mort de Dylan.

La veille du cinquième anniversaire de Dylan – le 31 septembre – Mme Scanlon a autorisé la visite de M. Keenan. On dit que c’est la dernière fois qu’il a vu son fils vivant.

Mme Scanlon avait des antécédents de dépression et d’anxiété, pour lesquels on lui avait prescrit de la mirtazapine.

Mais elle a dit à Shawn qu’elle avait cessé de le prendre quatre à cinq mois avant la mort de Dylan.

Le 20 décembre 2021, elle a récupéré une nouvelle ordonnance.

Cependant, à l’approche de Noël, elle est devenue plus isolée et la semaine précédente, elle a envoyé un certain nombre de messages vocaux à M. Keenan disant qu’elle avait du mal à s’occuper seule de Dylan.

Cependant, elle a refusé d’autoriser M. Keenan à voir Dylan et a visiblement perdu du poids.

L’un de ses messages disait : « Je vous promets maintenant, continuez à me traiter comme un abruti, je vous promets que vous ne reverrez plus jamais mon fils. »

Mme Scanlon a reçu deux lettres d’avocats agissant pour M. Keenan, lui permettant d’avoir accès à Dylan, la mettant en colère et bouleversée.

Dylan a été vu vivant pour la dernière fois par un voisin la veille et entendu pour la dernière fois par son voisin, qui a pu entendre un murmure de voix vers 2 heures du matin le 31 décembre.

Le voisin pensait que Dylan s’était réveillé et Scanlon le réinstallait.

Mais à 18 h 13 ce jour-là, elle a appelé M. Keenan disant que Dylan ne répondait pas et a couru chez son oncle de l’autre côté de la route pour obtenir de l’aide.

Des voisins ont tenté de pratiquer la RCR sur Dylan, qui est apparu « sans vie ».

Certains d’entre eux ont remarqué des ecchymoses sur son visage et sa tête, auxquelles Scanlon a tenté d’expliquer qu’il était tombé d’un escabeau la veille.

Mais Scanlon a été arrêté sur les lieux, puis sectionné en vertu de la loi sur la santé mentale et transféré à l’hôpital d’Edenfield.

Les agents ont fouillé la maison et ont trouvé un certain nombre de boîtes vides de mirtazapine dans la poubelle ; une note manuscrite; et un sac poubelle noir plein de photos de bébé de Dylan.

Le pathologiste Dr Charles Wilson a déclaré que les ecchymoses trouvées sur le corps de Dylan avaient été subies environ un jour après sa mort.

Cependant, « les blessures visibles que Dylan a subies ne l’ont pas tué », a déclaré Mme Wilding.

« Dylan est mort de la toxicité de la mirtazapine – il a été empoisonné par la drogue. »

Un rapport de toxicologie a révélé que Dylan avait jusqu’à 9 951 milligrammes de médicament dans un litre de sang, soit neuf fois la limite mortelle chez les adultes.

Lorsqu’elle a été jugée apte à être interrogée par la police, Mme Scanlon a fait une déclaration préparée niant toute responsabilité pour les blessures de son fils et sa mort.

Plus tard, elle a appelé M. Keenan et lui a dit: « C’est entièrement de ta faute ******. »

Mais les jurés ont aujourd’hui rejeté son récit et l’ont déclarée coupable de meurtre.

Scanlon, d’Elm Road, sera condamné à une date ultérieure.

À la suite du verdict, le procureur principal de la Couronne du CPS pour le Nord-Ouest, Nicola Carter, a déclaré: « Le rôle de Claire Scanlon en tant que parent était d’aimer et de protéger son fils du mal, mais elle a pris la décision ultime d’éloigner son jeune fils Dylan de son ex- partenaire.

« Elle a d’abord dit à sa famille qu’une échelle était tombée sur Dylan, puis peu de temps après, elle a dit à un ambulancier qu’il était tombé sur quelques marches. La vérité, c’est qu’elle l’avait délibérément empoisonné et battu.

« Je voudrais offrir mes sincères condoléances aux proches de Dylan, y compris son grand-père, son père et son frère qui ont témoigné au procès. Ils doivent non seulement accepter sa perte, mais aussi la manière dont il est mort. »