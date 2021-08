Maman, 53 ans, qui a perdu la vue après avoir trébuché et empalé son OEIL sur une brindille perd une offre d’indemnisation de 150 000 £ pour un « chemin inégal »

Une maman qui est restée aveugle d’un œil après être tombée dans un buisson a perdu son offre d’indemnisation de 150 000 £ contre une association de logement.

Terrie Scales a affirmé qu’elle était tombée sur de grosses pierres qui se trouvaient partout dans l’allée de sa maison à Croydon, dans le sud de Londres, en juillet 2015.

Terrie Scales a dû se faire retirer le globe oculaire gauche après avoir été empalé lorsqu’elle est tombée dans un buisson Crédit : Champion News

Elle s’est plainte que des pierres en vrac ont causé sa chute d’horreur Crédit : Champion News

La femme de 53 ans a trébuché et est allée de l’avant, atterrissant dans les buissons avec une branche pointue pénétrant son œil gauche.

Elle a dû se faire retirer tout le globe oculaire et a poursuivi l’association de logement Hillcrest en justice pour cet horrible incident.

Mais son cas a été rejeté par la juge Heather Baucher, qui a déclaré que la chute de Mme Scales n’était qu’un « accident malheureux » pour lequel personne ne pouvait être blâmé.

Lors d’une audience précédente, Hillcrest a nié tout blâme pour ce qui s’est passé et a suggéré que Mme Scales avait peut-être bu – une affirmation qu’elle nie.

Colin Mendoza, l’avocat de Mme Scales, a déclaré au tribunal qu’elle chaperonnait une fête d’adolescents chez un voisin avant l’accident.

En rentrant chez elle à The Glade, elle est tombée sur une grosse pierre avant de s’enfoncer dans un buisson sur le côté de l’allée.

« ACCIDENT MALHEUREUX »

Lors de son témoignage à l’audience, elle a déclaré : « C’est évidemment dangereux, parce que j’en ai perdu l’œil.

« Vous ne pouvez pas dire que ce n’est pas dangereux. J’ai perdu mon œil. Ça n’aurait jamais dû être comme ça. »

Mme Scales a déclaré qu’elle avait été à l’agonie et qu’elle était malade à cause du choc, et a ajouté qu’elle était avec sa fille de 10 ans à l’époque.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital à la suite de l’incident, mais malgré plusieurs opérations, son globe oculaire gauche a dû être retiré.

M. Mendoza a déclaré à la juge Heather Baucher: « La demanderesse n’a donc été laissée qu’avec son œil droit, qui n’a pas été blessé dans l’accident. »

Il a ajouté qu’elle a maintenant du mal à préparer de la nourriture et des boissons ainsi qu’à voir des marches et d’autres obstacles sur son chemin.

‘AGONIE’

À la suite de l’incident, elle s’est appuyée sur sa propre mère pour obtenir de l’aide dans sa maison.

Elle a tenté de poursuivre l’association de logement en vertu de la loi sur les propriétaires et locataires de 1985 et a affirmé qu’ils avaient manqué à leur obligation de s’assurer que son allée était dans un état raisonnable.

M. Mendoza a expliqué qu’elle s’était plainte à plusieurs reprises auparavant de la surface et du manque d’éclairage.

Il a ajouté : « Ici, le défendeur aurait dû, dans les circonstances, avoir connaissance des vices pertinents.

« Le chemin très accidenté était bien connu… La condition dans le passé avait été notifiée.

« RISQUES DE TRIPP »

« Des travaux avaient été entrepris récemment sur l’allée. Il n’est pas juste de dire que la conduite avait été laissée saine… et qu’elle attendait simplement une couche supérieure de gravier.

« S’il avait été laissé sain, l’accident de trébuchement ne se serait pas produit selon la prépondérance des probabilités.

« Au lieu de cela, il est resté très inégal avec des risques de trébuchement sous la forme de grosses pierres et de nids de poule. »

L’avocat Lee Evans, au nom de Hillcrest, a nié que le chemin était défectueux et a fait valoir qu’il y avait eu des « soins raisonnables » pris pour le rendre sûr.

Il a ajouté que Mme Scales avait contribué à son propre accident car elle n’avait pas enjambé les pierres au sol.

L’interrogeant lors de l’audience précédente, il a suggéré que le chemin n’était pas dangereux et qu’elle était « très malheureuse » de tomber sur quelque chose qui n’était « pas dangereux ».

Il a également demandé si elle s’était vraiment plainte de l’allée dans le passé, soulignant le manque de preuves de l’envoi de messages.

Mais Mme Scales a nié cela, affirmant que les preuves de ses plaintes précédentes avaient été perdues lorsqu’elle a obtenu un nouveau téléphone.