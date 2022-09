Maman, 48 ans, accusée du meurtre de ses deux enfants, 5 et 2 ans, dans un incendie de voiture

UNE MÈRE a été accusée du meurtre de ses deux enfants dans un incendie de voiture à Co Westmeath.

Thelma Dennany, âgée de cinq ans, et son frère Mikey, âgé de deux ans, ont été mortellement blessés lorsque le véhicule a pris feu le 9 septembre.

Maman Lynn Egar est accusée de meurtre

Thelma tragique, 5 ans, et Mikey Dennany, 2 ans, Crédit : PA : Association de la presse

Les enfants sont morts dans l’incendie de la voiture Crédit : PA : Association de la presse

Leur mère Lynn Egar, 48 ans, a comparu devant la juge Bernadette Owens lors d’une séance spéciale tardive du tribunal de district de Mullingar ce soir.

Mme Egar, avec une adresse à Winetown, Rathowen, Co Westmeath, n’a pas abordé la procédure et, après une audience de cinq minutes, a été placée en détention provisoire pour comparaître à nouveau devant le tribunal de district d’Athlone par liaison vidéo le 28 septembre.

Un passant est tombé sur leur voiture engloutie par les flammes à Lackan, une commune située sur une route rurale reliant les villages Multyfarnham et Coole.

La mère de quatre enfants et le tout-petit Mikey ont été retirés, et plus tard, les services d’urgence ont trouvé les restes de Thelma à l’intérieur de la voiture.

Mikey a été transporté d’urgence en ambulance à l’hôpital régional des Midlands de Mullingar, mais il y a été déclaré mort.

La mère Lynn Egar a également été blessée mais a été transportée par avion dans un hôpital de Dublin, où elle est restée plus d’une semaine et demie.

Les détectives basés à la gare de Mullingar Garda ont ouvert une enquête et l’ont arrêtée mercredi.

La mère des enfants a été détenue en vertu de l’article 4 de la loi sur la justice pénale, qui autorise la gardai à détenir un individu pour interrogatoire pendant 24 heures, après quoi il doit être libéré ou inculpé.

Le sergent-détective David Donnelly a déclaré au juge Owens qu’il l’avait accusée de deux chefs de meurtre à 19h22.

Il a déclaré: “En réponse à une accusation après un avertissement, elle n’a fait aucune réponse.” Il a ajouté qu’on lui avait remis une copie conforme des actes d’accusation.

Elle est accusée des meurtres de Thelma et Michael Dennany à Lackan, Multyfarnham, le 9 septembre, contrairement à la common law.

Le tribunal de district n’a pas compétence pour examiner la libération sous caution dans les affaires de meurtre, ce que seule la Haute Cour peut examiner.

Gardai a demandé une détention provisoire pour comparaître devant le tribunal de district d’Athlone par liaison vidéo mercredi prochain.

EST RESTÉ SILENCIEUX

Mme Egar, vêtue d’un haut zippé à capuche violet, d’un pantalon noir et de chaussures bleu marine, s’est penchée en avant et a baissé la tête au début de l’audience, puis s’est retournée et a fait face au juge. Cependant, elle est restée silencieuse tout au long de la procédure.

L’avocat de la défense Damien Coffey a déclaré au juge Owens qu’il avait consenti à ce que son client comparaisse par liaison vidéo à la prochaine audience.

L’aide juridictionnelle a été accordée après que le juge eut noté que l’avocat avait montré à l’équipe d’enquête un état des ressources de Mme Egar.

Le juge Owens a demandé à M. Coffey si quelque chose d’autre était requis sur le mandat de renvoi, mais l’avocat a répondu: “rien d’autre ne se pose” et il a été autorisé à parler avec sa cliente après qu’elle ait été conduite hors de la salle d’audience.

Elle a été placée en détention provisoire au Dochas Centre, l’unité pour femmes de la prison de Mountjoy à Dublin.

Les corps des deux enfants ont été restitués à la famille après que Gardai ait terminé le processus d’identification officiel.

Des centaines de personnes en deuil se sont rendues au service funéraire des enfants le 15 septembre à la cathédrale St Mel avant d’être inhumées au cimetière Cullyfad de Longford.