Maman, 47 ans, est décédée après une chute de 150 pieds alors qu’elle cherchait la célèbre piscine à débordement TikTok à Snowdonia

Une maman de deux a plongé de 150 pieds jusqu’à sa mort alors qu’elle cherchait une piscine à débordement naturelle qu’elle avait vue dans une vidéo virale TikTok.

L’enseignante Victoria Luck et son partenaire Matthew Radnor se sont perdus en cherchant le site de beauté près du col de Llanberis à Snowdonia, au Pays de Galles.

Une mère de deux enfants a été tuée dans une chute tragique de 150 pieds alors qu’elle cherchait une piscine à débordement cachée sur le plus haut sommet d’Angleterre et du Pays de Galles 1 crédit

Victoria Luck a plongé dans la mort après s’être perdue dans la recherche du site de beauté de Snowdonia. Elle et son partenaire s’étaient perdus sur la célèbre crête de Crib Goch Crédit : Alamy

M. Radnor avait emmené l’homme de 47 ans de leur domicile de Wolverhampton à Betws-y-Coed pour le week-end comme cadeau de Noël anticipé.

Mais la tragédie a frappé alors qu’ils parcouraient la montagne pour la piscine après que M. Radnor ait vu un clip à ce sujet sur le site de médias sociaux, rapporte le Daily Post.

Le couple, qui était avec leur chien noir et blanc Collie-cross Louis, a décidé d’emprunter des itinéraires différents après avoir perdu ses repères sur la célèbre crête de Crib Goch.

M. Radnor a choisi un chemin plus facile pour l’animal.

Quelques instants plus tard, il a entendu Mme Luck « japper ».

“J’ai vu la piscine à débordement sur TikTok et je lui ai montré”, a-t-il déclaré lors d’une enquête aujourd’hui.

“Elle a été très impressionnée et a trouvé que c’était incroyable, alors nous avons décidé d’y aller.”

Le couple a décidé de se séparer pour que le chien puisse se promener plus facilement, a-t-on dit.

M. Radnor a commencé à crier à l’aide après avoir entendu Mme Luck tomber.

Un hélicoptère de sauvetage des garde-côtes l’a retrouvée mortellement blessée et elle est décédée quelques heures plus tard, six jours avant Noël 2021.

M. Radnor a déclaré que le couple s’était rencontré quelques mois seulement avant la tragédie et “s’était tout de suite entendu”.

“Nous étions amoureux, j’avais l’impression d’avoir rencontré mon âme sœur et en deux semaines, nous faisions des projets pour l’avenir”, a-t-il déclaré.

“Nous avions prévu de nous marier.”

La coroner principale adjointe du nord-ouest du Pays de Galles, Sarah Riley, a conclu que la mort de Miss Luck était due à une “mésaventure”.

Elle a déclaré: “Ils étaient en train de redescendre quand elle est tombée de 150 pieds. M. Radnor n’a pas été témoin de la chute, mais l’a entendue crier.

“Il n’y avait pas de sentiers établis dans la région, et ce n’était pas un itinéraire connu pour descendre Crib Goch.

“M. Radnor a confirmé qu’ils n’avaient pas de carte et n’utilisaient aucune application sur leurs mobiles comme aides à la navigation.”

Elle a statué que Mme Luck était décédée des suites de multiples blessures dues à une chute de hauteur.