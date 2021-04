UNE maman MAUVAISE qui «a laissé sa fille de 5 ans mourir dans l’agonie des horribles brûlures pendant 26 heures» a ÉVITÉ la prison.

Irina Ragozina, 46 ans, a été condamnée à six mois de travaux pénitentiaires, malgré les informations selon lesquelles elle aurait écouté les gémissements douloureux de sa fille pendant plus d’un jour.

Irina Ragozina, 46 ans, a été condamnée à six mois de travaux pénitentiaires alors qu’elle avait laissé son enfant mourir dans l’agonie Crédits: Plohie Novosti

Sa fille de cinq ans a souffert d’horribles brûlures pendant plus de 26 heures Crédits: Plohie Novosti

L’incident choquant s’est produit la veille du Nouvel An alors que la famille se préparait à célébrer l’événement chez elle à Kirovgrad, en Russie.

Selon les rapports, la fille était avec sa mère dans la cuisine lorsqu’elle a accidentellement renversé une casserole d’eau bouillante et s’est gravement brûlée.

Mme Ragozina aurait mis l’enfant blessé au lit et aurait continué à cuisiner des plats de fête.

Elle a ensuite passé le reste de la nuit à célébrer l’événement et n’a appelé les médecins que 26 heures après l’incident, lorsque l’enfant avait perdu connaissance.

La petite fille a été transportée à l’hôpital avec des brûlures de deux et trois degrés sur 50% de son corps.

Une heure plus tard, elle est décédée en soins intensifs sans reprendre connaissance.

La jeune femme de 46 ans a été condamnée à seulement six mois de travaux pénitentiaires et à une amende lundi, bien qu’elle ait été reconnue coupable d’avoir laissé son enfant en danger.

Commentant la décision du tribunal, Dmitry Paltusov, qui est un avocat de la capitale de la région, Ekaterinbourg, a déclaré: «Le tribunal a choisi la sanction moyenne en vertu de cet article, étant donné que la plus dure est l’emprisonnement pendant un an, et la plus douce est bien.

«C’est une décision bien fondée parce que la femme a plaidé coupable et a déposé une requête pour une procédure simplifiée d’examen de l’affaire, auquel cas le tribunal ne peut pas choisir la peine la plus sévère.»

Irina Ragozina, qui est femme de ménage dans une école maternelle locale, verra sa déduction de 5% sur le salaire effective immédiatement.

La mère perverse aurait célébré le réveillon des nouvelles au lieu de s’occuper de sa fille blessée Crédits: Plohie Novosti

La petite fille est décédée en soins intensifs le lendemain matin Crédits: Plohie Novosti