Maman, 44 ans, vit un « joker pratique » en tête lors d’une fête d’anniversaire après avoir plaisanté sur le fait de lui jeter de l’eau

Une maman a pris un verre à la tête d’un homme lors d’une fête d’anniversaire après avoir plaisanté en lui jetant de l’eau dessus.

Helen Chater, 44 ans, était à la fête du 21e anniversaire de son voisin à Tredegar, au Pays de Galles, le 25 avril 2020, lorsque les tensions se sont intensifiées.

Helen Chater était à la fête du 21e anniversaire de son voisin lorsqu’elle a jeté un verre sur un homme Crédit : WNS

Alors que les invités « consommaient de l’alcool et de bonne humeur », a appris Cardiff Crown Court, l’ambiance a changé après que quelqu’un a vomi devant la maison.

Wayne Miller, le partenaire du voisin de Chater, a décidé de faire une farce à Chater, a rapporté Wales Online.

M. Miller a menacé de verser de l’eau sur la tête de Chater, a déclaré le tribunal.

L’avocat des poursuites, Alexander Greenwood, a déclaré: « Au cours de l’échange, M. Miller, qui est décrit comme un farceur, a ensuite menacé de verser de l’eau sur l’accusé.

« Il semblerait qu’il ait en fait jeté l’eau dans sa direction. »

Chater a ensuite riposté en jetant des boissons d’une table à M. Miller avant de le frapper avec un verre dans le haut de la tête.

M. Miller a été transporté d’urgence à l’hôpital Prince Charles avec des blessures superficielles.

Les flics ont été appelés et Chater a été arrêté. Elle a affirmé à la police qu’elle avait agi en état de légitime défense et que M. Miller l’avait « trempée » avec un seau d’eau.

Dans une déclaration de la victime, M. Miller a déclaré qu’il s’était retrouvé avec une cicatrice sur la tête.

Il a déclaré: « L’incident m’a laissé un manque de confiance et de motivation. J’ai du mal à sortir du lit le matin et à vaquer à mes occupations quotidiennes. »

L’avocate de la défense, Claire Pickthall, a déclaré que Chater souffrait d’un « ESPT complexe » qui pourrait expliquer son comportement « hors de son caractère ».

Chater avait des remords et avait honte de ses actions, a déclaré le tribunal, et a déclaré qu’une peine de prison serait « absolument dévastatrice » pour sa famille et sa fille.

Mme Pickthall a déclaré que M. Miller avait « agacé les gens tout l’après-midi ».

Chater a plaidé coupable de blessures illégales et a été condamné à 12 mois de prison avec sursis de 18 mois.

Elle a également reçu l’ordre de se soumettre à un couvre-feu avec un moniteur électronique pendant trois mois et de suivre une rééducation.

Le juge Niclas Parry a fait référence à une photo de la tête blessée de M. Miller.

Il a déclaré: « Je ne peux pas quitter des yeux cette photo – la photo de la blessure que vous avez causée. Elle souligne simplement ce que vous auriez pu faire, vous auriez pu lui enlever les yeux.

« Heureusement, il existe des preuves médicales qui me disent qu’en fait cette image ne brosse pas tout à fait le tableau et que la blessure que vous avez causée était superficielle.

« Mais ils ont été causés lorsque vous avez bu une arme sur la tête de quelqu’un. »