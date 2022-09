Une maman et sa fille ont été retrouvées mortes chez elles dans un village tranquille.

La fille de 44 ans et la fille de 12 ans ont toutes deux été découvertes avec des coups de couteau hier matin.

La police devant la maison où une mère et sa fille ont été retrouvées mortes Crédit : BPM

Fleurs laissées sur place Crédit : BPM

Un homme de 46 ans, également retrouvé gravement blessé dans la maison, a été transporté à l’hôpital et arrêté après l’incident de Great Waldingford, Suffolk.

Il est censé avoir été connu de la mère et de la fille. Son état est critique mais stable.

L’incident est survenu après qu’une fuite de gaz sur la propriété a provoqué l’évacuation des propriétés voisines hier matin.

Une autopsie de la mère a révélé aujourd’hui qu’elle était morte d’une pression au cou. L’autopsie de la jeune fille devrait avoir lieu la semaine prochaine.

La gendarmerie du Suffolk a déclaré: “Un homme est toujours en état d’arrestation par la police enquêtant sur la mort de deux personnes dans une maison de Great Waldingfield, qui sont traitées comme un meurtre.

“Des officiers ont été appelés juste après 9 h 55 hier matin, jeudi 8 septembre, pour signaler des inquiétudes concernant la sécurité des personnes dans une propriété de Heath Estate.

“L’entrée a été gagnée à l’adresse et une fille de 12 ans et une femme de 44 ans ont été retrouvées décédées à l’intérieur, mère et fille. Un homme de 46 ans a été retrouvé à l’intérieur de la propriété et détenu par des agents.

“Il a été grièvement blessé et a été transporté à l’hôpital d’Addenbrooke par ambulance aérienne pour y être soigné. Il est toujours à l’hôpital en état d’arrestation, son état étant actuellement décrit comme critique mais stable.

“Les détectives pensent qu’il s’agit d’un incident contenu, sans menace plus large pour la communauté, et comprennent que les trois individus se connaissaient.

“Un examen post-mortem du ministère de l’Intérieur a eu lieu cet après-midi à l’égard de la femme de 44 ans, qui a conclu que sa cause de décès était une pression sur le cou.

“Un examen post-mortem du ministère de l’Intérieur concernant la fillette de 12 ans devrait avoir lieu la semaine prochaine.

“Les procédures d’identification formelles concernant les deux victimes n’ont pas encore eu lieu.

“Une fuite de gaz a été signalée dans la propriété nécessitant l’évacuation des propriétés voisines, mais cela a été sécurisé hier et les résidents ont été autorisés à rentrer chez eux.

“En raison du fait qu’il y avait eu des contacts antérieurs (mais pas récents) entre la victime et la police du Suffolk, l’affaire a été renvoyée au Bureau indépendant pour la conduite de la police pour évaluation, conformément aux protocoles convenus.

“Les détectives demandent à tout témoin ou à toute personne disposant d’informations de contacter l’équipe d’enquête majeure, soit en utilisant le portail en ligne ou en appelant le 101 et en citant la référence : 57943/22.

“Vous pouvez également contacter l’organisation caritative indépendante Crimestoppers 100% anonyme au 0800 555 111, ou via leur formulaire en ligne.

“Veuillez noter qu’en cas d’urgence, vous devez toujours appeler le 999.”