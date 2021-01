Une maman de huit enfants qui avait une petite bosse sur le haut de la cuisse diagnostiquée comme un cancer agressif, est décédée tragiquement après avoir appris qu’elle n’avait que deux semaines à vivre.

Karen Gillingham a remarqué pour la première fois une bosse indolore sur sa cuisse en février de l’année dernière, mais un médecin lui a initialement dit qu’il ne s’agissait que d’un dépôt graisseux, le Daily Mail Australia a rapporté.

Ce n’est que lorsqu’elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever la tumeur de 3,5 cm de sa jambe un mois plus tard, que la bosse a été identifiée comme quelque chose de plus sinistre.

Alors que la première chirurgie n’était qu’une précaution, Karen a subi une deuxième intervention pour enlever plus de tissu. Cette deuxième chirurgie a conduit à son diagnostic de cancer.

Il s’est avéré que la grosseur avait été un signe de rhabdomyosarcome pléomorphe – une forme rare et agressive de cancer des tissus mous.

L’homme de 44 ans, originaire de la côte centrale de la Nouvelle-Galles du Sud, a subi quatre chirurgies, une radiothérapie et une chimiothérapie au cours de l’année dernière.

Mais le 6 janvier, on lui a dit de «mettre de l’ordre» dans ses affaires, car elle n’avait que quelques semaines à vivre.

Son mari de 14 ans, Glen Gillingham, a déclaré que sa femme était décédée dans la nuit du 21 janvier.

LA FAMILLE PENSE QU’ILS AVAIENT PLUS LONGTEMPS

«Karen est décédée paisiblement chez elle dans mes bras», a-t-il déclaré au Daily Mail.

«Ses enfants, ses parents et sa famille sont dévastés et navrés. Le plus grand souhait de Karen était d’avoir la paix et maintenant elle l’a. Le douloureux parcours de Karen avec le cancer est maintenant terminé.

Au moment de sa mort, une tumeur mortelle dans la poitrine de Karen faisait plus de 25 cm de diamètre et pressait sur son cœur, a déclaré Glen.

«De façon inattendue pour nous, le cœur de Karen ne pouvait plus faire face à cette maladie qui ravageait son corps.

Glen a déclaré que sa femme était entourée de sa famille aimante au moment de sa mort.

Dans un hommage dévastateur à sa défunte épouse, Glen a révélé comment il pensait que la famille aurait Karen «beaucoup plus longtemps».

«Au lieu de cela, nous pleurons la perte de cette belle personne», dit-il.

«Un cadeau au monde, qui à 44 ans, nous a été enlevé», a-t-il déclaré.

«’Repose en paix ma belle et merveilleuse épouse Karen. Je t’aime et tu me manques profondément, plus que les mots ne peuvent l’exprimer.

FONDS POUR ÉDUQUER LES AUTRES SUR LE CANCER

Le veuf a dit qu’il se consacrait à faire passer le mot, à défendre et à agir pour aider autant de personnes que possible, pour vaincre la maladie «horrible» qui a coûté la vie à sa femme.

Avant la mort de Karen, la famille avait lancé une campagne GoFundMe, dans le but de collecter des fonds pour ses frais médicaux.

L’argent recueilli serait désormais utilisé pour plaider en faveur de modifications du système de traitement du cancer subventionné par le gouvernement australien, afin que les patients puissent avoir accès à des traitements à un coût abordable pour eux.

Glen a dit qu’il avait appris le processus trop tard et qu’il voulait aider à empêcher que la même chose n’arrive à d’autres personnes.

«J’ai beaucoup appris sur le cancer au cours du voyage de Karen. J’ai appris que lorsqu’une personne reçoit un diagnostic de cancer, elle doit agir rapidement pour changer radicalement son mode de vie, comme si sa vie en dépendait, parce que c’est le cas », a-t-il déclaré.

QU’EST-CE QUE LE RHABDOMYOSARCOME? Le rhabdomyosarcome est une forme rare de sarcome des tissus mous

Les sarcomes sont des cancers qui se développent à partir de cellules des tissus de soutien ou conjonctifs du corps, tels que les muscles, la graisse, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les os et le cartilage

Les rhabdomyosarcomes se développent dans les muscles volontaires du corps, tels que les bras, les jambes, la tête ou le cou, entre autres

Il existe plusieurs types de rhabdomyosarcomes. Le rhabdomyosarcome pléomorphe, le type de Karen, est plus fréquemment diagnostiqué chez les personnes d’âge moyen

Les symptômes comprennent une bosse que vous pouvez voir ou ressentir – elle peut ou non être douloureuse, des yeux gonflés, une modification de la déglutition ou de l’ouïe et des douleurs abdominales, entre autres.

Les causes du cancer ne sont pas connues Source: Macmillan Cancer Support

«Ma chérie, Karen, a souffert et a payé de sa vie, pour que je puisse transmettre ce message à de nombreuses personnes atteintes de cancer.

Karen laisse derrière elle quatre enfants qu’elle partage avec son mari, âgés de 20, 17, 15 et 5 ans.

Elle est également la belle-mère de quatre enfants plus âgés et a également huit petits-enfants.

Depuis que la bosse sur sa jambe a été diagnostiquée l’année dernière, Karen a traversé un processus exténuant, impliquant quatre chirurgies, une radiothérapie et une chimiothérapie.

Mais peu de temps après le Nouvel An, les médecins lui ont dit de «mettre de l’ordre dans ses affaires» en raison de la nature agressive du cancer.

Glen a raconté avoir dit à leurs enfants que Karen n’avait que quelques semaines à vivre, comme une «épreuve».

«Il y a eu beaucoup de larmes.»

Le veuf a déclaré qu’il n’y avait «rien de non-dit entre» les deux.

«La vie continuera, j’ai des enfants dont je dois m’occuper», dit-il.