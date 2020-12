Une mère du Texas a abattu ses deux enfants, tuant son fils de 10 ans et blessant gravement sa fille de 16 ans, avant de retourner l’arme contre elle-même dans ce que la police enquête comme un meurtre-suicide.

L’incident inquiétant a commencé à se dérouler juste avant 10 heures jeudi, lorsque la police et les ambulanciers ont été appelés au bloc 500 de Wilderness Way dans la banlieue de San Antonio à New Braunfels pour un rapport sur une possible fusillade.

Selon un communiqué de presse du département de police de New Braunfels, les policiers sont arrivés pour trouver trois personnes, dont deux enfants, souffrant de blessures par balle.

La police de New Braunfels, au Texas, a retrouvé jeudi Chelsee Dodd, 43 ans (photo), et son fils de 10 ans morts, et la fille de la femme blessée à la suite d’un meurtre-suicide

Photo finale: deux jours seulement avant le meurtre-suicide, Dodd a partagé cette photo de son fils, Trace (vu allongé sur une chaise longue), et de sa sœur aînée tenant une canne en bonbon

Chelsee Dodd, 43 ans, et son fils de 10 ans, Trace Dodd, ont été déclarés morts sur les lieux.

La fille de 16 ans de Chelsee a été emmenée à l’hôpital universitaire pour y être soignée pour une blessure grave et potentiellement mortelle.

Selon la police, les résultats préliminaires de l’enquête indiquent que la mère a tiré sur ses enfants puis sur elle-même.

Dodd travaillait comme agent immobilier et était mariée à son mari depuis plus de 16 ans, bien qu’il soit absent de ses publications sur les réseaux sociaux depuis décembre dernier.

Le dernier message Facebook de Dodd a été publié mardi soir, deux jours seulement avant le meurtre-suicide.

Les corps de la mère et du fils ont été retrouvés à l’intérieur de leur maison sur Wilderness Way dans la communauté Champions Village

«Puissiez-vous tous trouver la PAIX dans la nouvelle année! Joyeux Noël de la part des Dodds! elle a écrit.

Le message était accompagné d’une photo de son fils et de sa fille posant avec des cannes de bonbon.

Alors que la police travaillait sur les lieux du crime jeudi, l’école intermédiaire voisine d’Oak Run, l’école élémentaire Veramendi et la New Braunfels Christian Academy ont été placées sous « un très bref verrouillage ».

Selon une déclaration du surintendant du district scolaire indépendant de New Braunfels, Randy Moczygemba, Trace Dodd était un élève de quatrième année à l’école élémentaire Veramendi, tandis que sa sœur aînée est inscrite à l’école secondaire New Braunfels.

«Une équipe de conseil en situation de crise a été constituée dans les deux écoles et nous vous encourageons à parler à votre enfant de ses sentiments en apprenant cette nouvelle», a écrit Moczygemba. «Chaque enfant réagira de différentes manières et nous voulons nous assurer qu’il bénéficie du soutien dont il a besoin.