Maman, 39 ans, mutilée à mort par un grand requin blanc alors que sa famille pagayait sur la plage alors que “la mer devenait rouge”

Une maman a été tuée par un grand requin blanc alors qu’elle pagayait dans l’eau jusqu’à la taille à quelques mètres de sa famille horrifiée.

Kimon Bisogno, 39 ans, partait en week-end avec “l’amour de sa vie” Diego Milesi, 40 ans, et sa fille Luna, 5 ans, sur la plage ensoleillée d’Afrique du Sud.

Kimon Bisogno était en vacances lorsqu’elle a été tuée par un requin Crédit : FACEBOOK

Son partenaire Diego et sa fille Luna étaient à quelques mètres lorsque le requin a attaqué Crédits : Jamie Pyatt

Les grands requins blancs sont parmi les prédateurs les plus vicieux de l’océan

Elle est allée dans l’eau pour un plongeon tôt le matin et on a dit qu’elle n’avait que la taille lorsque le requin a attaqué à travers une vague.

Des témoins ont déclaré que la mer autour de Kimon “était devenue rouge” et que d’autres nageurs avaient fui l’eau en hurlant.

Un appel désespéré a été lancé au canot de sauvetage local pour obtenir de l’aide, mais il était trop dangereux pour les habitants d’y entrer.

L’embarcation côtière de l’Institut national de sauvetage en mer a été lancée et a trouvé le corps imbibé de sang de Kimon flottant dans les vagues à environ 50 mètres de l’endroit où elle avait été attaquée.

L’attaque instantanée a été si brutale que rien ne pouvait être fait pour sauver la mère alors que les hommes du canot de sauvetage tiraient son corps gravement mordu de la mer sur une civière et retournaient à la base.

Son corps a été remis à la police et des médecins légistes procéderont à une autopsie avant qu’une enquête ne soit ouverte.

Sa famille dévastée s’est vu offrir des conseils sur les traumatismes.

Normalement, les grandes victimes de requins blancs meurent rapidement de la perte de sang lorsque leurs artères sont sectionnées par les dents acérées comme des rasoirs – et beaucoup souffrent de crises cardiaques.

C’était le deuxième décès dans la même station balnéaire idyllique en seulement trois mois et le troisième en 11 ans et la plage a été fermée et des panneaux d’avertissement de requin érigés.

La famille avait parcouru 300 miles de leur domicile au Cap au complexe hôtelier de luxe Beacon Isle à Plettenberg Bay pendant trois jours après avoir reconstruit leur entreprise de pizza après Covid.

La municipalité de Bitou, qui supervise la plage, a fermé la baie, mis en place des panneaux indiquant les requins et posté des sauveteurs pour empêcher les touristes d’entrer dans l’eau.

Kimon – connu de ses amis sous le nom de Kiki – a été le troisième à être tué par un grand requin blanc en 11 ans.

En juin, l’agent de change et père marié Bruce Wolov, qui était un nageur de longue distance acclamé et un passionné de plongée en apnée, a été déchiré juste au large.

Et en 2011, le charpentier local et surfeur passionné Tim Van Heerden était sur sa planche lorsqu’un grand requin blanc l’a attaqué alors qu’il attendait d’attraper une vague.

Le maire de la municipalité de Bitou, David Swart, a déclaré : « Nous n’avons jamais eu de décès jusqu’en 2011 et maintenant nous en avons eu trois, dont deux au cours des trois derniers mois.

«Nous recherchons et envisageons de mettre en place une barrière contre les requins et une signalisation d’avertissement accrue et de commencer la saison de nos sauveteurs un mois plus tôt que d’habitude.

“Il semble n’y avoir aucun changement dans le comportement du requin dans cette zone, c’est donc un peu un mystère pourquoi nous avons eu trois attaques mortelles en si peu de temps.

Elle était une épouse et une mère si parfaites et aimantes – pourquoi elle ? Ami

“Nos pensées vont à la femme et à sa famille en ce moment”, a-t-il déclaré.

Les grands requins blancs peuvent mesurer jusqu’à 20 pieds de long et peser 2 tonnes et avoir jusqu’à 300 dents dentelées acérées comme des rasoirs disposées en rangées dans ses mâchoires géantes.

Le prédateur lorsqu’il attaque peut nager jusqu’à 35 mph guidé par un odorat extrêmement puissant et se nourrit normalement de phoques, d’otaries et de dauphins.

Les humains sont souvent confondus avec des phoques, en particulier lorsqu’ils portent des combinaisons humides et les experts disent que les attaques ne sont pas intentionnelles mais « expérimentales » lorsqu’elles mordent.

Ils s’éloignent généralement après avoir mordu une fois lorsqu’ils réalisent que l’humain n’est pas leur proie naturelle, mais les dégâts causés par une seule morsure de requin sont souvent mortels.

Au cours des 25 dernières années, 37 personnes ont été tuées dans des attaques de requins au large de l’Afrique du Sud et, en remontant jusqu’en 1950, le chiffre s’élève à 66 victimes à la mâchoire.

L’activité des requins le long de la Garden Route de Port Elizabeth à Cape Town augmente en hiver en raison de la remontée annuelle des sardines – une importante source de nourriture.

Kimon sud-africaine a rencontré l’amour de sa vie Diego en vacances à Ibiza il y a 13 ans et ils ont emménagé ensemble dans sa ville natale du Cap et il y a cinq ans ont eu une fille Luna.

Kimon était un militant communautaire bien connu 1 crédit

Kimon et Diego se sont liés par leur amour commun de la cuisine

Le couple a accueilli sa fille Luna il y a cinq ans Crédits : Jamie Pyatt

Diego a déclaré sur une vidéo Facebook : « Notre histoire d’amour remonte à 13 ans. Je ne parlais pas anglais. Vous ne pouviez pas parler italien. Mais nous nous sommes connectés grâce à la cuisine ».

Ils ont créé le populaire restaurant et plats à emporter Ferdinando’s Pizza au Cap, mais tous deux se sont engagés à aider les moins fortunés de la vie.

Un ami proche du couple a déclaré: «Ils travaillaient très dur et de très longues heures, mais tous les deux étaient très éloignés de leurs responsabilités sociales envers les autres.

«Ils ont aidé à gérer Obs Pasta Kitchen, qui servait de délicieux repas salvateurs aux pauvres et aux affamés tous les mercredis comme sur des roulettes.

“Tous deux croyaient beaucoup à la sauvegarde de la planète et étaient des types hippies qui voyaient le meilleur de chacun et gagner de l’argent n’était qu’un moyen d’aider les autres.

«Ils ont été bénis lorsque Luna est née il y a 5 ans et formaient une famille parfaite et la nouvelle de son décès d’une telle manière nous a tous laissés en morceaux.

“Elle était une épouse et une mère si parfaites et aimantes – pourquoi elle?” dit-elle.

Hier soir, un ami proche, Carmin Commins, a déclaré sur Facebook: «J’ai fait défiler votre page encore et encore et j’espère que c’est une erreur.

“Je ne sais pas comment le monde a pu laisser quelqu’un comme toi partir trop tôt, mais ce que je sais, c’est que tous ceux que tu as rencontrés ont touché leur vie avec ton amour.

“Le monde a vraiment perdu une lumière brillante et une âme pure qui ont laissé du bonheur, des rires, des paillettes et de la gentillesse partout où vous êtes allé.

“Tu étais si authentique avec tant d’amour dans ton cœur”, a-t-elle déclaré.

Une autre amie, Gabrielle Alberts, a déclaré: «Une si triste nouvelle. Je me souviendrai pour toujours de votre rire joyeux et contagieux.

“RIP Kimon – trop bon pour cette terre”.