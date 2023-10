Maman, 36 ans, et son ami sont morts dans une double tragédie le jour de Noël après que leur voiture s’est écrasée dans une rivière gelée

Une mère et son ami d’enfance ont été tués lorsque leur voiture a plongé dans une rivière gelée lors d’une tragédie le jour de Noël, selon une enquête.

Rachel Curtis, 36 ans, était conduite dans sa Mini avec Jay Jenkins, également âgé de 36 ans, lorsqu’ils ont franchi une barrière sur la rivière Tawe à Swansea.

Rachel Curtis a été tuée dans la tragédie du jour de Noël Crédit : WNS

Son ami d’école Jay Jenkins a également été tué Crédit : WNS

La voiture a été retirée de la rivière Tawe à Swansea Crédit : Athéna

La voiture a coulé au fond de la rivière, et Rachel et Jay ont été découverts vers 3 heures du matin le jour de Noël.

Une enquête a révélé que Rachel avait plus du double de la limite d’alcool au volant lorsque l’accident a eu lieu.

On l’a vue en train de déguster un grand verre de vin pendant les apéritifs de Noël après avoir fini de travailler dans un bar.

Le coroner principal par intérim, Colin Phillips, a déclaré qu’il ne serait « jamais absolument certain » de la raison pour laquelle la voiture avait quitté la route.

Swansea Guildhall a appris que Rachel et Jay étaient amis depuis l’école et se connaissaient depuis plus de 20 ans.

Lors de cette nuit tragique, Jay était sorti pour « socialiser avec des amis et prendre quelques verres pour profiter de Noël ».

Il a rencontré Rachel quand elle a fini de travailler et les deux hommes sont allés dans deux bars du centre-ville.

L’enquête a révélé qu’aucun autre véhicule n’était impliqué dans l’accident et qu’il n’y avait aucune preuve d’un défaut sur l’autoroute « en termes de sécurité routière ou d’éclairage ».

La barrière que la voiture de Rachel a traversée a été construite pour résister à des collisions allant jusqu’à 30 mph.

La cause du décès de Rachel et de Jay a été donnée comme étant une noyade.

Le coroner a déclaré : « Nous ne pouvons pas être sûrs de la vitesse, même s’il a été suggéré qu’il dépassait la limite de vitesse pour franchir la barrière.

« Il est clair que le conducteur du véhicule en a perdu le contrôle à cause d’une erreur de conduite – il est possible qu’un événement médical ait joué un rôle.

« Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui s’est passé. »

M. Phillips a rendu un verdict selon lequel les deux hommes étaient décédés des suites d’un accident de la route.

La famille de Rachel a déclaré dans un hommage : « Rachel était une personne drôle, intelligente et unique. Elle était extrêmement talentueuse et créative dans clous et l’art. Elle a travaillé au Liberty Stadium pour enseigner l’art thérapeutique et le nail art.

« Elle était instructrice d’auto-défense et instructrice de sécurité d’élite, formée comme agent de protection rapprochée et surveillante de porte.

« Elle a aidé à élever argent pour la « Jack Lewis Foundation », une organisation caritative de prévention du suicide. Rachel a également collecté des fonds pour « Matthews House », une organisation caritative pour les sans-abri, et a été impliquée dans des projets de jeunesse aidant les jeunes filles.

« Rachel manquera beaucoup à tous ceux qui l’ont connue, en particulier à son fils de 14 ans. »

Alors que la famille de Jay a déclaré : « Jay était une âme gentille et authentique qui aidait toujours les autres. La communauté locale est dévastée. »

Une enquête a révélé que Rachel dépassait la limite d’alcool au volant. Crédit : WNS