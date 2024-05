Maman, 33 ans, reçoit un diagnostic de cancer de la peau mortel après que sa fille de 2 ans ait pensé que le grain de beauté était une tache de chocolat

Par Alexa Lardieri, rédactrice adjointe de la santé aux États-Unis Dailymail.Com









Une mère de 33 ans a reçu un diagnostic de mélanome de stade 2 après que son tout-petit ait remarqué ce qu’elle pensait être une tache de « chocolat » sur son poignet.

Amanda Eilian, de New York, a rendu visite à son médecin en 2010, qui a initialement écarté le grain de beauté. Mais après de nombreuses « pressions » de la part de Mme Eilian, il a finalement accepté de le retirer, même s’il a continué à insister auprès de la mère de quatre enfants sur le fait que ce n’était « rien ».

Un jour plus tard, son médecin lui a laissé un message vocal lui disant que le grain de beauté était en réalité un mélanome, qui touche environ 100 600 Américains chaque année.

Mme Eilian, aujourd’hui âgée de 47 ans, a déclaré: « Ce fut une grande leçon – pas la façon dont vous voulez apprendre la leçon – d’apprendre l’importance de l’auto-représentation et de jouer un rôle proactif dans votre propre santé.

« Il faut une certaine confiance en soi pour continuer à repousser, et franchement, cela me manquait à l’époque, et je dois quand même cultiver intentionnellement cette connaissance que je connais mon corps mieux que quiconque. »

Amanda Eilian, mère de quatre enfants, a remarqué pour la première fois le grain de beauté sombre sur son poignet près de deux ans avant que sa fille ne le remarque, mais son médecin a ignoré l’endroit à plusieurs reprises.

Amanda Eilian (à gauche) connaissait l’importance de la protection solaire et des visites annuelles chez un dermatologue et effectuait périodiquement des autocontrôles cutanés.

En tant que femme à la peau claire et aux yeux clairs avec des antécédents familiaux de mélanome, Mme Eilian, co-fondatrice et associée de la société d’investissement dans la santé et le bien-être _Able et investisseur qui détient des participations dans Goop, Daily Harvest et The Wing, connaissait l’importance de sécurité solaire et visites annuelles chez un dermatologue.

Ainsi, lorsqu’elle a remarqué une tache sombre sur son poignet près de deux ans avant son diagnostic, elle a demandé à son médecin de la vérifier au moins deux fois lors des examens cutanés annuels précédents, mais il lui a dit que tout allait bien à plusieurs reprises.

Elle a dit Aujourd’hui: ‘J’avais remarqué… une tache sur mon poignet droit, une tache inhabituelle, probablement la tache la plus sombre de mon corps. J’ai appris plus tard [the color of the mole] était un marqueur courant du cancer de la peau.

Cependant, Mme Eilian a ajouté : «[The doctor] l’avait rejeté et avait dit : « Ne vous inquiétez pas pour ça. »

Finalement, en 2010, son inquiétude s’est accrue suite à l’observation de son enfant de deux ans.

Elle a déclaré: « Ma fille de deux ans a montré un endroit sur mon poignet, dont elle n’avait jamais parlé auparavant, et a dit: « Du chocolat, tu as du chocolat, maman. »

« C’était une chose tellement inhabituelle de sa part de dire et de remarquer. »

La prochaine fois qu’elle a rendu visite au dermatologue, Mme Eilian, qui a rejoint le conseil d’administration de la Melanoma Research Alliance après son diagnostic, lui a demandé de le retirer.

Elle a déclaré: «Il a encore une fois rejeté mon inquiétude. J’ai dit : « Je suis mal à l’aise, s’il te plaît, enlève-le. »

AVEZ-VOUS UNE HISTOIRE LIÉE À LA SANTÉ ? COURRIEL : [email protected]

‘Après [my] en poussant, il l’a enlevé. Mais alors qu’il l’enlevait, je me souviens très bien qu’il avait dit : « Je vous le dis tout de suite, ce n’est rien. »‘

Mais le lendemain, le médecin a appelé Mme Eilian pour s’excuser et lui dire qu’elle souffrait d’un mélanome : « Il était désolé, mais en fait, c’était quelque chose. »

Le New Yorker a rapidement commencé à consulter un autre médecin qui a fait une biopsie, qui a révélé que le mélanome était de stade 2.

Elle a déclaré: « C’était une chose très, très effrayante à entendre quand j’avais deux jeunes enfants ». [at the time] à la maison.’

Le mélanome est une forme de cancer de la peau moins courante que les autres types, mais plus dangereuse – et dans trois pour cent des cas, la source principale du cancer est inconnue.

L’American Cancer Society estime que 100 600 personnes recevront un diagnostic de cancer en 2024, ce qui représente cinq pour cent de tous les nouveaux cancers, et que 8 300 personnes en mourront, ce qui représente 1,4 pour cent des décès par cancer.

Le risque global au cours de la vie de contracter le cancer est d’environ trois pour cent, soit une personne sur 33, mais le risque augmente si une personne a des antécédents familiaux de la maladie.

Dans le cas de Mme Eilian, sa grand-mère et sa tante avaient reçu un diagnostic de mélanome et plusieurs autres membres de sa famille avaient reçu un diagnostic de formes moins agressives de cancer de la peau.

Les taux de nouveaux mélanomes varient : chez les personnes de moins de 50 ans, ils sont restés stables chez les femmes et ont diminué d’environ 1 % par an chez les hommes depuis le début des années 2000.

Le taux de survie à cinq ans est de 94 pour cent, mais il tombe à 35 pour cent pour les mélanomes qui se sont propagés.

Des examens cutanés dermatologiques annuels sur tout le corps sont recommandés, mais les gens peuvent effectuer des autocontrôles périodiquement à la maison.

Lors de l’examen, les gens doivent être attentifs aux ABCDE du cancer de la peau.

Des examens cutanés annuels sur tout le corps sont recommandés, mais les gens peuvent effectuer des autocontrôles périodiquement à la maison. Lors de l’examen, les gens doivent être attentifs aux ABCDE du cancer de la peau.

A pour asymétrie : la taupe est-elle symétrique sur tout son pourtour ? Les mélanomes sont souvent inégaux et ont des moitiés de tailles et de formes différentes.

B pour bordure : la taupe a-t-elle des bordures claires ? Les mélanomes sont plus susceptibles d’avoir des bords irréguliers ou irréguliers.

C comme couleur : la couleur est-elle la même dans tout le grain de beauté ? Les mélanomes sont plus susceptibles d’avoir plusieurs nuances.

D est pour le diamètre : quelle est la taille du grain de beauté ? En règle générale, ils doivent avoir la taille du bout d’un crayon et les mélanomes ont tendance à être plus gros.

Enfin, E signifie évolution : le grain de beauté a-t-il changé avec le temps ? La plupart des grains de beauté bénins restent les mêmes d’année en année, mais les mélanomes peuvent grossir, se former et changer de couleur avec le temps.

Suite à son diagnostic, Mme Eilian a subi une intervention chirurgicale pour retirer le grain de beauté, mais en raison de son emplacement sur son poignet, les médecins ont déclaré qu’il serait difficile de retirer la tache tout en obtenant des limites suffisamment larges et claires pour garantir la disparition de tout le cancer.

Mme Eilian a déclaré à Today: « On craignait qu’en raison de la quantité de tissu qu’ils devaient retirer, il y ait un risque que je perde certaines fonctions de ma main.

« Dieu merci, je n’ai jamais eu ce problème. Mais l’opération était un peu délicate de ce point de vue-là.

Malgré l’inquiétude, l’opération a réussi. Le chirurgien a pu retirer le mélanome avec des marges nettes et a également pu préserver la fonction complète de son poignet et de sa main.

Mme Eilian n’a pas eu besoin de chimiothérapie ni de traitement supplémentaire et n’a plus eu de récidive depuis 2010 – même si elle consulte toujours le dermatologue pour des contrôles cutanés tous les trois mois.

Elle a déclaré : « Je suis en bonne santé. Je me sens très chanceux.

Après son épreuve, Mme Eilian a subi une transformation de sa santé, en mangeant plus sainement, en faisant de l’exercice et en méditant.

Cliquez ici pour redimensionner ce module

Elle a déclaré : « J’ai eu très peur. Le sentiment d’avoir un certain contrôle sur mon propre parcours et sur mes propres résultats… m’a apporté beaucoup de réconfort et a probablement été utile dans mon rétablissement.

Alors qu’elle était en rémission, Mme Eilian a déclaré qu’elle avait toujours ses inquiétudes : « Quand vous avez un mélanome, c’est l’un des facteurs de risque de maladies comme le cancer du sein… Ma grand-mère avait à la fois un cancer du sein et un mélanome. »

« Dans l’ensemble, cela m’a fait prendre conscience de la nécessité de faire attention à ma santé. »

Inspirée par son propre parcours de santé, Mme Eilian a commencé à investir dans des entreprises de santé et de bien-être pour encourager les gens à se défendre eux-mêmes et à être proactifs concernant leur santé.

Elle a ajouté : « Même si je ne dirais jamais que j’en sais autant sur le mélanome ou la dermatologie qu’un médecin, j’en sais plus sur mon corps que quiconque.

« Soyez persévérant et ayez confiance en vous et en vos propres observations. »

Parce que les antécédents familiaux augmentent le risque de mélanome, Mme Eilian a déclaré que ses enfants ont maintenant commencé à subir des contrôles cutanés, y compris la fille qui l’a incité à revérifier son grain de beauté.

Mme Eilian a déclaré: «Je dois remercier ma fille, aujourd’hui âgée de 15 ans, de l’avoir identifiée. Elle m’a sauvé la vie.