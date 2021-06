Maman, 33 ans, laissée sans abri après 2,99 £ La bougie à cire B&M EXPLOSE et détruit son appartement dans un incendie

Une maman s’est retrouvée sans abri après qu’un brûleur de cire fondue de 2,99 £ a explosé et provoqué un incendie massif qui a détruit sa maison.

Vikki Henvey, 33 ans, était au barbecue d’un ami lorsqu’elle a reçu un SMS de son voisin disant qu’un incendie avait éclaté dans son appartement du deuxième étage.

Vikki Henvey, 33 ans, s’est retrouvée sans abri après qu’un incendie se soit déclaré dans son appartement Crédit : SWNS

L’incendie a éclaté après qu’un brûleur à cire fondue de 2,99 £ a pris feu après que la lumière du soleil a brillé à travers une fenêtre avant de se refléter sur un miroir et de rallumer une bougie éteinte Crédit : SWNS

Le brûleur de cire n’était pas allumé à ce moment-là Crédit : SWNS

Elle a trouvé deux camions de pompiers éteignant les flammes qui avaient déjà ravagé sa maison de deux chambres qu’elle partage avec sa petite fille de six mois, Tilly.

Les pompiers ont déclaré que le brûleur de cire fondue de B&M était à blâmer – même s’il n’était pas allumé à l’époque.

La lumière du soleil avait traversé une fenêtre, s’était réfléchie sur un miroir et avait rallumé une bougie éteinte à l’intérieur du support de fonte.

Il s’est réchauffé et a explosé – mettant le feu à son couloir, qui a propagé des flammes dans toutes les pièces de sa maison à Kingston upon Thames, au sud-ouest de Londres.

‘CAUCHEMAR’

Heureusement, personne n’a été blessé et les pompiers ont pu sortir le chien Bruno des flammes, lui sauvant ainsi la vie.

Vikki a déclaré: « C’est honnêtement un cauchemar. Je ne peux pas croire que ce soit arrivé. J’avais un brûleur de cire dans chaque pièce de l’appartement, donc c’est vraiment effrayant.

« J’étais au barbecue de mon ami depuis environ une heure et demie lorsque mon voisin d’à côté m’a envoyé un texto pour dire que mon appartement était en feu et j’ai évidemment paniqué parce que mon chien était à l’intérieur.

« Je suis rentré chez moi et j’ai vu deux camions de pompiers à l’extérieur avec un pompier tenant mon chien qui était littéralement noir à cause du feu – il est normalement de couleur bringée.

Le chien de Vikki a été secouru par les pompiers qui ont fait irruption dans le bâtiment en feu Crédit : SWNS

Vikki était à un barbecue lorsqu’un palk a envoyé un texto pour lui dire qu’un énorme incendie avait éclaté dans sa maison Crédit : SWNS

Vikki a déclaré qu’elle avait « tout perdu » dans l’incendie Crédit : SWNS

Le produit annoncé pour 2,99 £

« Il était couvert de brûlures mais ils l’ont fait sortir juste à temps – nous l’avons presque perdu.

« Il y avait toute cette fumée qui sortait des fenêtres, puis les pompiers m’ont emmené à l’étage où j’ai vu tous les dégâts et je suis littéralement tombé en panne.

« Les pompiers ont déclaré que si cela s’était produit la nuit, nous ne serions jamais sortis car le feu était près de la porte d’entrée et nous vivons dans un appartement au deuxième étage.

« Ma dernière propriété a été cambriolée et nous avons tout perdu, et maintenant c’est arrivé et c’est comme si je devais tout recommencer. C’est juste dévastateur. »

Vikki a acheté le brûleur à cire fondue pour 2,99 £ dans son magasin B&M local en mai et l’a utilisé régulièrement ces dernières semaines.

Elle a allumé le brûleur de cire la veille au feu pendant environ une heure et a soufflé la bougie chauffe-plat – qui se trouve à l’intérieur du support et fait fondre la cire – avant d’aller se coucher.

Le lendemain, le 13 juin, elle s’est rendue à l’heure du déjeuner avec bébé Tilly chez son amie pour un barbecue à environ 15 minutes de l’appartement.

Elle a déclaré que les pompiers lui avaient dit qu’ils pensaient que la lumière du soleil s’était reflétée, rallumant la bougie chauffe-plat et provoquant la surchauffe et l’explosion du support en céramique, propageant les flammes.

Vikki a déclaré: « Je souffle la bougie chauffe-plat chaque fois que je quitte la maison. Ce n’était pas ce matin-là – c’était la veille.

« Un pompier m’a dit qu’ils n’avaient même pas besoin d’être allumés – il a dit qu’où ils surchauffent pendant un certain temps, ils peuvent alors exploser.

« J’ai tout perdu dans l’appartement. Tout ce qui n’est pas endommagé par le feu est complètement détruit par la fumée et le tuyau d’incendie. Ça pue l’humidité là-haut – tout est noir. »

Vikki a payé 49 £ la nuit pour séjourner dans un Travelodge local tout en cherchant une nouvelle maison pour elle et sa famille.

Vikki, qui lutte maintenant contre un traumatisme, a déclaré: « J’ai fait de très mauvais cauchemars, je me réveille chaque nuit trempé de sueur.

« Cela m’a vraiment fait flipper de savoir que nous aurions pu mourir si cela s’était produit dans la nuit.

Vikki avait utilisé régulièrement le brûleur à cire fondue ces dernières semaines Crédit : SWNS

Vikki a déclaré que l’incendie avait été « dévastateur » Crédit : SWNS

« Bruno n’est aussi qu’un bébé – il a 11 mois et a maintenant des crises de panique tous les soirs pendant environ deux heures avant de s’installer.

« Avec aucun de mes meubles assuré, nous avons tout perdu. Je n’ai jamais pensé à assurer mes affaires – je ne pensais tout simplement pas qu’une telle chose m’arriverait un jour. »

Le brûleur à huile en céramique Essence est décrit sur le site Web de B&M comme étant capable de « fournir un arôme constant et agréable à la maison ».

Aucune consigne de sécurité n’est indiquée sous la description du produit sur le site Web.

Un porte-parole de B&M a déclaré: « Nous attendons des mises à jour supplémentaires et le rapport d’incendie du client afin d’enquêter. »

Un porte-parole des pompiers de Londres a déclaré: « Les pompiers ont été appelés pour un incendie dans un appartement du premier étage de Fassett Road à Kingston le dimanche 13 juin.

« Une partie du couloir de l’appartement a été endommagée par l’incendie. Les pompiers ont sauvé un chien de la propriété. Aucun blessé n’a été signalé.

« La brigade a été appelée à 15 h 17 et l’incendie était maîtrisé à 16 h 07. Deux camions de pompiers des casernes de pompiers de Surbiton et de Kingston étaient sur les lieux.

« Tout produit pour votre maison qui utilise une bougie est un risque, donc tout comme les bougies autonomes, les bougies chauffe-plat et les bâtons d’encens, nous vous conseillons de toujours faire preuve de prudence lors de leur utilisation.

« Les bougies sont l’une des causes les plus courantes d’incendie et elles ne doivent jamais être laissées sans surveillance. Si vous quittez la pièce et surtout si vous sortez ou allez vous coucher, soufflez-les.

« Tout article nécessitant une bougie doit s’assurer qu’il peut être placé fermement dans un support résistant à la chaleur et conservé sur une surface stable où il ne sera pas renversé. Vous devez également le tenir à l’écart des articles inflammables tels que les rideaux et la literie. «