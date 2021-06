Une maman a révélé ses tourments après que son petit garçon lui ait été arraché par les services sociaux à cause d’une fracture d’une côte mal diagnostiquée.

Amy Johnson, 32 ans, avait emmené Brody, 18 mois, chez un visiteur de santé pour une pesée lorsque deux petites ecchymoses ont été découvertes sur sa joue.

Brody, le fils d’Amy et Tom, a été emmené par des travailleurs sociaux trop zélés Crédit : Guzelian

Ce qui a suivi a été une bataille de quatre mois pour Amy et son partenaire Tom pour récupérer leur fils après que les médecins aient diagnostiqué une fracture des côtes inexistante, rapporte le Sunday Times.

Les deux parents désemparés ont été contraints de voir leur premier-né seulement cinq fois par semaine pendant 90 minutes lors de visites supervisées.

Ils ont également été terrifiés après avoir été arrêtés pour cruauté envers les enfants et ont été contraints de manquer des étapes importantes qu’ils ne reviendront jamais.

Brody ne leur a été rendu qu’après qu’un radiologue nommé par le tribunal a confirmé qu’il n’avait subi « aucune blessure ».

Amy, de Barnsley, a déclaré : « J’ai pleuré mon enfant quand il était encore en vie.

« Depuis ma jeunesse, tout ce que j’ai toujours voulu, c’est être maman et cela m’a été volé. Je n’ai pas eu de première fête des mères. Je ne l’ai pas vu se retourner pour la première fois, je n’ai pas pu le réconforter lorsqu’il a coupé sa première dent.

« Ils m’ont enlevé toutes mes premières, et je ne pourrai plus jamais être une maman pour la première fois. »

Le couple a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir blessé Brody Crédit : Guzelian

Ils ont été forcés de regarder alors qu’il leur était arraché pendant quatre mois Crédit : Guzelian

Le cauchemar du couple a commencé en janvier 2019 lorsqu’Amy a volontairement emmené son fils chez un visiteur médical pour qu’il soit pesé pour sa propre tranquillité d’esprit.

Le bébé avait deux petites ecchymoses sur la joue, qui ont probablement été causées par le fait que Tom l’avait attrapé pour l’empêcher de glisser en rotant.

Mais des soupçons parmi les agents de santé ont été soulevés – conduisant Amy à regarder son fils « en détresse » être « plié dans des positions pour faire des radiographies inutiles ».

Étonnamment, pour un travailleur social de l’hôpital de Barnsley, les parents aimants étaient déjà coupables.

Amy a déclaré: « Quand elle est entrée, elle n’a pas reconnu Tom et moi.

« Elle a regardé Brody et a dit: » Voyons qui vous a fait du mal « . »

Les médecins ont diagnostiqué à tort que Brody avait une côte cassée Crédit : Guzelian

Les tests à l’hôpital n’ont d’abord rien trouvé d’inquiétant et le couple a pu ramener Brody chez lui à condition d’avoir des visites de sécurité deux fois par semaine.

Il a été noté au cours de ces réunions que « des soins affectueux et attentifs » ont été prodigués et Brody a été adressé « doucement et doucement ».

Après quinze jours, Brody a subi des radiographies de suivi et le couple a marché jusqu’à High Street pour réserver leurs premières vacances en famille ensemble – sans savoir que leur épreuve d’horreur ne faisait que commencer.

Quelques instants après avoir versé une caution pour un voyage en Sardaigne, les services sociaux les ont appelés et leur ont dit de rentrer immédiatement chez eux.

Ils sont revenus pour découvrir que Brody était emmené et que la police était sur le point de les arrêter.

Le couple a sangloté lorsque leur bébé a été emmené pour être soigné par ses grands-parents paternels, qui l’ont presque perdu eux-mêmes lorsqu’ils ont demandé ce qui se passait.

La mère d’Amy, qui travaillait comme femme de ménage à l’hôpital, a été considérée comme inapte à s’occuper de lui après avoir dit à l’assistante sociale qu’elle ne croyait pas qu’il avait été blessé.

Amy sanglotait alors que son bébé était emmené Crédit : Guzelian

Pendant ce temps, Amy et Tom ont été détenus dans des cellules au poste de police et interrogés sous caution.

Ce n’est qu’à ce moment-là qu’on leur a dit que Brody s’était fracturé une côte.

Amy a déclaré: « J’avais mal au ventre et comme la pire maman du monde. J’ai pensé: » Comment a-t-il eu une côte fracturée et je ne le savais pas? « »

Au début, ils étaient autorisés à voir Brody quatre fois par semaine lors de visites supervisées de 90 minutes, qui ont ensuite été portées à cinq jours.

Le cauchemar a finalement pris fin lorsque le Dr Oystein Olsen, un radiologue pédiatre consultant au Great Ormond Street Hospital, a examiné les radiographies.

Le meilleur médecin a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune fracture et « aucune différence d’apparence convaincante » dans les analyses effectuées à deux semaines d’intervalle – malgré le diagnostic de l’hôpital Barnsley d’une fracture en voie de guérison.

Mais il a fallu trois autres audiences au tribunal et plus d’un mois avant que Brody ne retrouve enfin ses parents.

Brody a finalement été rendu à ses parents après quatre mois Crédit : Guzelian

Le couple a maintenant un deuxième enfant, une fille appelée Indie, mais leur torture aux mains des travailleurs sociaux a eu un effet durable.

Amy a quitté le travail à cause du stress et est terrifiée à chaque fois que Brody se cogne la tête au cas où il serait à nouveau arraché à elle.

Elle craint également que les souvenirs douloureux ne soient à nouveau rappelés, car Indie a maintenant le même âge que Brody lorsqu’il a été emmené.

Amy a déclaré : « Il est difficile de ne pas penser que quelque chose va se passer même si je sais que ce n’est pas le cas. C’est comme si mon esprit disait : ‘Est-ce que quelqu’un va me l’enlever maintenant et la rendre quatre mois plus tard ?' »

« Cette cicatrice ne guérira jamais parce que tout ce que je veux, ce sont ces 16 semaines et personne au monde ne peut me le rendre. »

Le couple s’est courageusement exprimé alors que le journal révélait que le nombre de familles faisant l’objet d’une enquête sur la protection de l’enfance où aucune autre mesure n’est prise a plus que triplé en une décennie.

En 2010, le nombre était de 43 400. L’année dernière, il était passé à 134 620.

Tessa Brown, directrice des services pour les services à l’enfance de Barnsley, a déclaré: «Nous attendons de nos travailleurs sociaux des normes de pratique très élevées et cela inclut le respect, la sensibilité et la courtoisie à tout moment.

« La façon dont vous avez vécu notre service est bien en deçà de cela et pour cela, je suis vraiment désolé. »

L’hôpital Barnsley a déclaré: « Nous ne pouvons pas commenter des cas individuels. »