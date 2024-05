Maman, 32 ans, détaille les signes de prééclampsie que les médecins ont écartés

Lorsque Lindsay Orr, alors âgée de 32 ans, était enceinte de 30 semaines et 5 jours, elle a commencé à voir des étoiles dans sa vision.

« Cela se produisait une fois par jour, donc juste au hasard », a déclaré Orr, 34 ans, de Denver, à TODAY.com. «J’ai commencé à avoir un gonflement important de la jambe, où je pouvais appuyer sur ma jambe et (l’indentation) restait là pendant environ 30 minutes. J’ai commencé à avoir des maux de tête intermittents.

Orr, une infirmière praticienne spécialisée en soins cardiaques, a commencé à suivre ses symptômes pour les partager avec son médecin. Un jour, après avoir écouté un podcast sur la grossesse, elle a eu une idée de ce qui n’allait pas. Ses symptômes correspondaient à la prééclampsie, une maladie potentiellement mortelle marquée par une hypertension artérielle qui se développe après 20 semaines de grossesse et des protéines dans les urines. Cela peut entraîner des convulsions, appelées éclampsie.

Elle s’est rendue aux urgences, où un médecin l’a renvoyée et lui a dit qu’elle souffrait d’hypertension gestationnelle, une hypertension artérielle pendant la grossesse qui est plus légère que la prééclampsie mais qui peut y devenir.

Lindsay Orr était incroyablement active avant de développer une prééclampsie pendant sa grossesse. Sa tension artérielle était encore basse, ce qui signifiait que « la prééclampsie était la chose la plus éloignée de (son) esprit ». Avec l’aimable autorisation de Lindsay Orr

« J’ai dit au médecin… que je voyais des étoiles dans ma vision, et sa réponse a été que nous voyons tous des étoiles parfois », se souvient-elle. « J’avais une jambe enflée qui était très grave, et il a dit que nous étions en juillet et que toutes les femmes enceintes avaient une sorte de gonflement des jambes. » Orr s’est rendue aux urgences quatre fois de plus, les médecins minimisant à chaque fois ses symptômes. Finalement, lors d’un rendez-vous en obstétrique-gynécologie, elle a demandé à consulter un spécialiste en médecine materno-fœtale car elle s’inquiétait de son risque de convulsions. Elle a été admise à l’hôpital.

«J’ai montré au médecin spécialiste en médecine materno-fœtale mes relevés de tension artérielle», dit-elle. « Il a déclaré que beaucoup d’entre eux répondaient aux critères d’une prééclampsie sévère et d’un déclenchement. Et il a dit que les maux de tête que (j’ai) ressentis sont le principal indicateur d’une progression vers l’éclampsie, qui peut être mortelle. Le médecin a dit : « Je suis en train de vous inciter en ce moment. »

Une vie saine et active avant la grossesse

Le week-end, avant qu’Orr ne tombe enceinte, elle et son mari faisaient de la randonnée, notamment six « quatorzeers », dans des montagnes d’au moins 14 000 pieds d’altitude. Elle se rendait souvent au Orangetheory local pour des entraînements HIIT et avait complété plusieurs semi-marathons et un complet.

«J’étais en très bonne forme, cardiaque et générale», dit-elle.

Le jour du Nouvel An 2022, Orr a appris qu’elle était enceinte de son premier enfant. Bien qu’elle soit ravie, elle a ressenti de graves nausées et a perdu environ 10 livres au cours de son premier trimestre. Pourtant, tout semblait assez normal pendant la grossesse, jusqu’en juin, lorsqu’elle a développé une grave dépression et anxiété périnatales.

«J’ai été retirée du travail et j’essayais juste de me concentrer sur moi-même, de me détendre et de maîtriser mon humeur, en cherchant une thérapie», se souvient-elle.

Début juillet, Orr a commencé à voir des étoiles dans sa vision. Elle a également remarqué un gonflement extrême des jambes et s’est sentie gênée par des maux de tête.

Après avoir écouté le podcast sur la prééclampsie, elle a pris sa tension artérielle, et elle était de 130/100 – 140/90 ou plus est considérée comme une hypertension artérielle pendant la grossesse, selon la clinique Mayo. Elle l’a repris, et c’était 152/106.

« Ces chiffres n’ont jamais baissé », dit-elle.

Deux jours après le début des étoiles, Orr s’est rendue aux urgences sur les conseils d’un obstétricien de son cabinet médical, qui lui a dit qu’elle devrait se préparer à un accouchement précoce.

Lindsay Orr était une jeune future maman sans antécédents familiaux de prééclampsie. Lorsqu’elle l’a développé, elle s’est sentie choquée mais a continué à pousser les médecins à l’aider lorsqu’ils ont écarté ses symptômes. Avec l’aimable autorisation de Lindsay Orr

Mais les médecins du service des urgences ont expliqué bon nombre des symptômes ressentis par Orr.

«(Ils) m’ont dit de surveiller (ma) tension artérielle», dit-elle. « On m’a dit que c’était élevé à cause de mon anxiété. »

À la maison, Orr a continué à surveiller sa tension artérielle et d’autres symptômes. Ses maux de tête devenaient persistants, sévères et ne s’amélioraient pas avec les médicaments.

« Rien ne s’est jamais amélioré. Mon état a simplement continué à empirer », dit-elle.

Au cours des deux semaines suivantes, elle s’est rendue aux urgences quatre fois de plus. « A chaque fois, on me renvoyait chez moi (avec des médecins) en disant que mes symptômes étaient à la limite de la prééclampsie », explique-t-elle.

Un soir, Orr était allongée dans son lit, paniquée par les symptômes qu’elle présentait.

«J’avais tellement peur d’avoir une crise à cause de tout cela et d’être ignorée que (je pensais) que mon mari allait se réveiller et me trouver morte», se souvient-elle.

Lors d’un rendez-vous régulier avec son obstétricien, Orr a demandé à voir un spécialiste en médecine materno-fœtale. Le médecin lui a donné la possibilité de prendre rendez-vous une semaine plus tard ou d’être admise à l’hôpital pour voir le spécialiste immédiatement. Elle a opté pour cette dernière solution.

Orr a été induite le même jour et elle a donné naissance à son fils, Hudson, le lendemain, le 27 juillet 2022, à 32 semaines et 5 jours de grossesse.

« Tout au long de ma grossesse (j’ai souvent entendu) la phrase : « Tu es tellement limite ». C’est un cas difficile. … On me l’a répété encore et encore », se souvient-elle.

Qu’est-ce que la prééclampsie ?

La prééclampsie est une complication de grossesse parfois mortelle caractérisée par une tension artérielle élevée vers la fin de la grossesse, qui peut entraîner d’autres symptômes dangereux, explique le Dr Dallas Reed, obstétricien-gynécologue, généticien et conseiller de Mirvie, une société de biotechnologie développant des tests pour détecter la grossesse. complications plus tôt.

Plus particulièrement, les patients atteints de prééclampsie ont des protéines dans leur urine, ce que les médecins appellent protéinurie, ce qui peut indiquer des problèmes rénaux et d’autres organes, a déclaré Reed à TODAY.com. Elles risquent également d’avoir des problèmes de saignement lors de l’accouchement.

Reed dit que les signes de prééclampsie comprennent :

Un mal de tête qui ne disparaîtra pas même avec Tylenol

Vision floue, vision double, taches ou étoiles dans les yeux

Douleur thoracique

Difficulté à respirer

Gonflement surtout au niveau des mains ou du visage

Nausées ou vomissements

« Ce qui est très préoccupant à propos de la prééclampsie, c’est que si elle n’est pas traitée, elle peut évoluer en éclampsie, c’est-à-dire lorsque vous présentez tous ces (symptômes) puis des convulsions », explique Reed, ajoutant que l’hypertension artérielle qui l’accompagne peut conduire également à un accident vasculaire cérébral.

Les symptômes de prééclampsie de Lindsay Orr sont devenus si graves qu’elle craignait de mourir d’une crise dans la nuit. Avec l’aimable autorisation de Lindsay Orr

Certaines personnes courent un plus grand risque que d’autres, dit-elle, et cela inclut les personnes qui :

Sont d’un âge maternel avancé

avez des antécédents d’hypertension

Vous avez déjà eu une prééclampsie

Avoir un IMC élevé

Souffrez d’une maladie rénale chronique

Sont afro-américains

Reed ajoute que des recherches ont montré que les Noirs ont souvent des problèmes de santé cardiovasculaire en raison de l’impact du racisme structurel sur eux.

Les personnes présentant un plus grand risque de développer une prééclampsie devraient surveiller leur tension artérielle avec un brassard à la maison, conseille-t-elle. Si les patients ont une tension artérielle de 140/90 ou plus, ils doivent appeler leur médecin ou se rendre aux urgences.

« Il n’est pas nécessaire qu’ils soient tous les deux au-dessus de cette barre », précise Reed. « Cela pourrait être de 140/80, et cela est considéré comme une tension artérielle élevée. »

Les experts ne comprennent pas vraiment pourquoi la prééclampsie survient, explique le Dr Michal Elovitz, doyen de la recherche sur la santé des femmes à l’école de médecine Icahn du Mont Sinaï et conseiller médical principal pour Mirvie. Elle affirme que le manque de financement pour la santé des femmes et la méfiance à l’égard de l’inclusion des femmes enceintes dans la recherche rendent difficile l’étude des causes sous-jacentes de la prééclampsie.

Par exemple, les experts pensent que le placenta peut jouer un rôle important dans le développement de la prééclampsie, mais il est « problématique » d’étudier le placenta lors d’une grossesse en cours, a-t-elle déclaré à TODAY.com. L’étudier après la naissance est possible, mais n’apporte que peu de clarté, car si les chercheurs trouvent quelque chose d’anormal dans le placenta, il est impossible de savoir s’il s’est développé avant ou après la prééclampsie.

Même si son fils, Hudson, est né à 32 semaines, il atteint désormais tous ses objectifs. Avec l’aimable autorisation de Lindsay Orr

Les tests de laboratoire actuels peuvent détecter une augmentation des protéines dans l’urine pour diagnostiquer la prééclampsie, mais les symptômes peuvent progresser rapidement, mettant la mère et le bébé en danger jusqu’à l’accouchement. Connaître le risque de prééclampsie d’une personne avant que les protéines ne soient présentes dans l’urine pourrait permettre une surveillance plus étroite et des traitements avant une urgence.

Mirvie développe un test pour détecter la prééclampsie en examinant les changements dans le sang. De meilleurs tests aideront davantage de personnes à être diagnostiquées plus tôt et pourraient également aider les experts à développer de meilleurs traitements.

« Pour moi, disposer d’un test qui peut vous dire que vous êtes à risque constitue un progrès considérable », déclare Elovitz. « L’objectif ultime est également de prévenir ou de limiter les résultats négatifs. »

Maternité

Hudson était petit à sa naissance – 4 livres et 3 onces – et avait besoin d’oxygène et d’une sonde d’alimentation pendant les deux premières semaines de sa vie. Mais après 13 jours passés dans l’unité de soins intensifs néonatals, il est sorti.

« Il a continué à être un peu en retard pendant les deux premiers mois de sa vie, à la fois en termes de développement et de poids », explique Orr. « Je dirais qu’il a rattrapé son retard lentement puis rapidement. »

Orr a été aux prises avec une grave dépression et une anxiété post-partum et a finalement reçu un diagnostic de SSPT post-partum.

«J’avais des flashbacks de cette expérience et je rêvais d’être enceinte et de ne pas être écoutée», dit-elle. « Ce sont des choses auxquelles je suis encore confronté aujourd’hui, 21 mois après l’accouchement, grâce à la thérapie. »

Sa tension artérielle est toujours élevée, mais elle a pu arrêter de prendre ses médicaments pour le moment. Être licencié a changé Orr.

«J’ai une grande méfiance à l’égard du système médical, ce qui est vraiment difficile, surtout que je travaille dans le système médical», dit-elle. « Je suis terrifiée à l’idée de rater quelque chose ou de diminuer l’un de leurs symptômes. »

Savoir que sa santé future pourrait être affectée par la prééclampsie est difficile pour Lindsay Orr. Elle sait qu’elle court un plus grand risque de développer une maladie cardiaque et de mourir d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral. Avec l’aimable autorisation de Lindsay Orr

Orr dit qu’elle espère que les autres entendront son histoire et se sentiront encouragés à parler de leur santé.

« Le plus important est de continuer à défendre vos intérêts même si les autres ne vous écoutent pas », dit-elle. « Si quelque chose ne va pas, continuez à vous défendre. »