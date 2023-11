Maman, 29 ans, a refusé une hystérectomie malgré un diagnostic de cancer du col de l’utérus

Après avoir suivi un traitement pour un cancer du col de l’utérus il y a sept ans, Jenna Bosi a ressenti des douleurs, des saignements abondants, trois fausses couches et plusieurs tests Pap anormaux. Elle a demandé une hystérectomie, ou ablation de l’utérus, dans l’espoir de soulager certaines douleurs et de réduire le risque de récidive du cancer. Mais le spécialiste qu’elle a consulté a écarté ses inquiétudes.

« À la seconde où je suis entré, je me suis dit : « Eh bien, je ne veux pas vraiment te faire une hystérectomie. J’aimerais te voir avoir plus d’enfants et je pense que je peux faire ceci, ceci et cela. Vous êtes tout simplement trop jeune et vous allez le regretter », a déclaré Bosi, 29 ans, de Pittsburgh, à TODAY.com. “J’étais choqué. Je suis sorti de ce bureau en larmes.

Cancer du col de l’utérus, endométriose et adénomyose

Tout au long de sa vie, Bosi a souffert de douleurs menstruelles dévastatrices, de saignements menstruels abondants et d’autres symptômes liés à l’endométriose, une maladie dans laquelle des tissus similaires à la muqueuse de l’utérus se développent à l’extérieur de l’utérus. Puis, en 2016, un test Pap annuel a détecté des cellules anormales, alors son obstétricien-gynécologue a biopsié son col de l’utérus. C’est à ce moment-là qu’elle a appris qu’elle était atteinte d’un cancer du col de l’utérus de stade 0, in situ, ce qui signifie qu’elle avait des cellules anormales mais qu’elles ne s’étaient pas encore propagées aux tissus voisins.

Après des années de saignements abondants et de douleurs dues à l’endométriose, à l’adénomyose et à un diagnostic de cancer du col de l’utérus, Jenna Bosi se sent enfin bien et est ravie de passer plus de temps à être active avec son fils. Avec l’aimable autorisation de Jenna Bosi

Elle a subi ce qu’on appelle une procédure LEEP, où une boucle métallique chauffée est utilisée pour retirer des cellules ou des tissus dans les organes génitaux d’une femme. Par la suite, Bosi a dû subir des tests Pap plus fréquents pour s’assurer qu’aucune cellule anormale ou aucun cancer ne s’était développé. Dans le même temps, elle a commencé à ressentir des crampes plus douloureuses et des saignements abondants en raison de son endométriose.

« Probablement six mois après avoir eu mes premières règles, à l’âge de 12 ans, j’ai commencé à avoir des symptômes d’endométriose. Cela a toujours été une bataille », dit-elle. Pendant une partie de sa vie, elle a subi une intervention chirurgicale pour traiter les tissus de l’endométriose tous les 18 mois.

Cela peut prendre n’importe où sept à 10 ans pour recevoir un diagnostic d’endométriose, et lorsqu’elle était adolescente, Bosi avait des médecins qui attribuaient sa douleur à la dépression ou pensaient qu’elle cherchait des médicaments. Une fois, elle a tellement saigné qu’elle a eu besoin d’une transfusion sanguine.

«J’ai eu des règles intermittentes, abondantes, pendant six mois», dit Bosi. “J’ai fini à l’hôpital à cause de ça.”

Après avoir affronté le cancer du col de l’utérus, lorsqu’elle a ressenti des saignements et des douleurs, il est devenu difficile de savoir si le cancer était réapparu ou s’il était dû à l’endométriose. Bosi souffrait de douleurs abdominales et pelviennes et elle avait souvent besoin d’échographies pour s’assurer qu’une tumeur cancéreuse ne s’était pas développée sur son col de l’utérus. Mais les médecins n’en ont jamais trouvé, attribuant plutôt ses symptômes à l’endométriose.

Elle a essayé plusieurs traitements et même des régimes pour gérer son endométriose, mais rien ne semblait l’aider. Souvent, elle ne savait pas vers qui se tourner.

«Les médecins ne me croyaient pas (avant que je reçoive un diagnostic d’endométriose), cela a eu des conséquences très néfastes sur ma santé mentale et j’étais terrifiée à l’idée d’aller voir un médecin», dit-elle. “Je n’avais aucune idée de ce qu’ils allaient me dire, comment j’allais être perçu.”

Après avoir été traitée pour un cancer du col de l’utérus, elle a également fait trois fausses couches. Souffrir physiquement constamment et faire face à l’angoisse mentale d’une fausse couche me semblait parfois accablant. Son médecin l’a soutenue, mais il l’a souvent orientée vers d’autres spécialistes en raison de la complexité de sa santé.

«J’ai vraiment eu de la chance que mon gynécologue principal soit formidable et je me suis toujours sentie très entendue», dit Bosi. « Chaque fois qu’il me référait à d’autres médecins, je ne me sentais pas toujours entendu. »

Au fil du temps, Bosi s’inquiétait de la récidive de son cancer du col de l’utérus. Cette peur, combinée à l’aggravation des saignements et de la douleur, lui a donné envie de subir une hystérectomie. Son gynécologue principal lui a recommandé de consulter un médecin spécialisé en chirurgie mini-invasive pour discuter de l’hystérectomie, car il pensait que son cas nécessitait une attention spécialisée. Bosi pensait que la réunion serait de routine et que le médecin accepterait la procédure.

« Il y avait beaucoup de douleurs chroniques. J’ai aussi fait trois fausses couches et cela a été traumatisant », dit-elle. « Les tests Pap réguliers causaient beaucoup de douleur. … J’en étais arrivé au point où je ne voulais plus vivre tout le temps avec l’anxiété et la peur.

Elle s’est sentie abasourdie lorsque le médecin n’était pas d’accord.

«J’avais l’impression d’être une mauvaise personne parce que je voulais une hystérectomie», se souvient Bosi. «J’avais tellement de douleur et de saignements (et) des tests Pap irréguliers. … C’est tellement ridicule.”

Sur recommandation de ce médecin, Bosi a subi une autre intervention chirurgicale pour traiter les tissus de l’endométriose, mais cela a aggravé ses symptômes et elle a eu des complications. Après sa guérison, son gynécologue l’a aidée à trouver un autre expert, qui a pratiqué une hystérectomie et lui a retiré les trompes de Fallope et l’ovaire gauche. Plus tard, des tests ont révélé que Bosi souffrait également d’adénomyose, une maladie dans laquelle le tissu tapissant l’utérus se développe dans la paroi musculaire de l’utérus, provoquant des douleurs et des saignements abondants. L’hystérectomie est un traitement standard.

«Je me sens tellement mieux», dit-elle. «Honnêtement, je ne me suis pas senti aussi bien depuis probablement 15 ans.»

Il est parfois difficile pour Jenna Bosi de défendre sa santé. Elle a partagé son histoire pour encourager les autres à s’exprimer. Avec l’aimable autorisation de Jenna Bosi

Cancer du col de l’utérus

Chaque année, 11 500 personnes reçoivent un diagnostic de cancer du col de l’utérus et environ 4 000 personnes en meurent à l’échelle nationale, selon le Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Comme Bosi, beaucoup ne ressentent aucun symptôme et lorsqu’ils apparaissent, ils sont vagues. Selon les rapports antérieurs de TODAY.com, les symptômes peuvent inclure :

Saignement entre les règles

Saignement après un rapport sexuel

Une décharge inhabituelle

Ces symptômes sont également associés à d’autres affections, comme l’endométriose et l’adénomyose, par exemple. Cela peut retarder le diagnostic dans certains cas, car certains ne réalisent pas que ces symptômes sont anormaux ou se sentent gênés d’en discuter.

«Il y a une honte et un embarras à parler du corps des femmes», a déclaré à TODAY.com le Dr Meera Ravindranathan, directrice médicale d’OncoHealth, un groupe de soutien aux personnes atteintes de cancer. “Il est très important que les femmes aient une relation avec leur médecin dans laquelle elles se sentent à l’aise et aient la confiance nécessaire pour parler de leur corps, en particulier les femmes plus jeunes.”

Partager son histoire

Au cours de son hystérectomie, son médecin a découvert de l’endométriose et des tissus cicatriciels « partout », se souvient Bosi, et elle avait besoin d’un stent pour sa vessie, également endommagée par l’endométriose. Son col avait des cellules irrégulières et elle souffrait d’adénomyose dans l’utérus. Grâce à ce processus, elle a découvert beaucoup de choses sur elle-même.

«J’ai laissé beaucoup de médecins me dire que j’étais folle, et pendant une partie de cette période, j’ai vraiment pensé que je l’étais», dit-elle. “J’ai vraiment appris à me faire confiance parce que je ne me suis jamais trompé.”

Bosi a subi une hystérectomie il y a environ un mois et a hâte de terminer son doctorat. et passer du temps avec son fils.

«J’avais vraiment l’impression que je devais être parent à temps partiel», dit-elle. “Je suis super excité de pouvoir monter sur le sol, jouer avec lui, le tenir et faire tout ce qu’un enfant fou de 4 ans fait.”

Il y a à peine un mois, Jenna Bosi a subi une hystérectomie et une excision et se sent mieux qu’elle ne l’a été depuis des années. Avec l’aimable autorisation de Jenna Bosi

Bosi a partagé son histoire car elle espère que davantage de femmes demanderont de l’aide si elles ont des problèmes de santé.

« Lorsque nous parlons de ces choses et que nous créons un endroit sûr pour en parler, la honte disparaît », dit-elle.