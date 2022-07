Maman, 28 ans, est décédée dans l’incendie de sa maison après qu’un enfant jouant avec un briquet a mis le feu à un ours en peluche, selon une enquête

Une maman est décédée dans l’incendie d’une maison après qu’un enfant jouant avec un briquet a mis le feu à un ours en peluche, selon une enquête.

Chloe Doggett, 28 ans, a été piégée par l’incendie d’une maison à Tonypandy, dans le sud du Pays de Galles, le 21 septembre de l’année dernière.

Les pompiers l’ont tirée de la propriété alors que les flammes déchiraient le dernier étage de la maison mitoyenne de trois étages.

Malgré les tentatives de la sauver, Mme Doggett a été déclarée morte trois jours plus tard à l’hôpital Morriston.

La police du sud du Pays de Galles a d’abord interrogé le petit ami de Mme Doggett au sujet de l’incident, mais l’enquête criminelle a été abandonnée après qu’un des enfants de la propriété ait admis avoir déclenché l’incendie.

Dans une déclaration lue au tribunal du coroner de Pontypridd mercredi, l’agent-détective Stacey Vincent, qui a interrogé l’enfant, a confirmé qu’ils avaient “décrit avoir allumé le feu et utilisé un briquet”.

Mme Vincent a déclaré qu’elle savait également que l’enfant avait dit à un membre de sa famille qu’il avait mis le feu à un “ours en peluche”.

Tous les adultes de la maison étaient des fumeurs et le coroner a été informé que de nombreux briquets et cendriers avaient été trouvés dans toute la propriété.

Le responsable de la sécurité incendie, Stephen Morgan, a déclaré au tribunal qu’une enquête menée par les pompiers a révélé que l’incendie avait commencé dans la chambre des enfants et avait très probablement été causé par une flamme nue placée contre un matériau combustible.

Le tribunal a également appris qu’il n’y avait pas d’alarmes incendie ou d’autres équipements de sécurité incendie dans la maison, et que les personnes à l’intérieur n’étaient pas au courant de l’incendie jusqu’à ce que des membres du public leur disent qu’ils pouvaient voir de la fumée noire s’échapper des fenêtres du dernier étage.

Lorsque le premier appel aux pompiers a eu lieu à 16 h 37, Mme Doggett et son petit ami étaient dans sa chambre au dernier étage, et Mme Doggett était en appel FaceTime avec sa meilleure amie Phillipa Stevens.

Mme Stevens a déclaré que Chloé semblait “heureuse en elle-même”, mais elle a ensuite entendu ce qui ressemblait à une femme criant, puis à un homme criant “Chloé”.

Elle a dit que Mme Doggett s’était levée du lit et avait semblé se diriger vers la porte “avec intensité”, jetant son téléphone au sol.

Le petit ami de Mme Doggett a déclaré au tribunal qu’après avoir entendu les cris, il avait ouvert la porte de la chambre et avait immédiatement remarqué de la fumée.

Il a dit avoir vu un enfant dans la pièce d’en face qui était en train d’être englouti par les flammes et a déclaré: “Mon instinct naturel était de courir à travers le feu et d’attraper l’enfant.

“Je n’avais pas réalisé que Chloé était encore dans la chambre jusqu’à ce que je sois dehors.”

Un pompier en congé et plusieurs autres hommes se sont joints à lui pour tenter de sauver Mme Doggett, mais ils n’ont pas pu monter les escaliers en raison de la fumée noire recouvrant le palier.

Des tentatives ont été faites pour briser la fenêtre de la chambre de l’extérieur à l’aide d’un pot de peinture, d’un marteau et d’un escabeau, mais elles ont échoué.

Penelope Griffiths, experte en analyse du sang, a déclaré que les blessures aux bras et au corps de Mme Doggett et le sang trouvé sur la fenêtre, la porte de la chambre et l’armoire étaient compatibles avec sa tentative de briser la fenêtre pour s’échapper.

Mme Doggett avait réussi à retirer le double vitrage secondaire, se coupant au passage, avant de perdre connaissance à cause d’une grave inhalation de fumée, a conclu le coroner.

Le coroner adjoint Gaynor Kynaston a déclaré: “J’accepte et constate que le feu a été allumé dans la chambre deux et que le feu a été allumé par un enfant jouant avec un briquet.

“Malgré ses tentatives pour s’échapper, Chloé a été rendue inconsciente par l’inhalation de fumée.”

Mme Kynaston a jugé que la mort de Mme Doggett était un accident.

S’adressant à la famille de Mme Doggett, elle a déclaré: “Il est assez évident d’après le nombre de personnes présentes au tribunal qu’elle était très aimée de vous tous et qu’elle vous manquera beaucoup, à vous et à ses enfants.

“C’est une mort tragique, tragique et qui restera avec moi.”