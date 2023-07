Maman, 27 ans, tuée après avoir été écrasée par une tondeuse à gazon dans un parc californien alors qu’une famille horrifiée retrouve sa dépouille

Une maman a été brutalement tuée après avoir été écrasée par une tondeuse à gazon dans un parc de Californie.

Christine Chavez, 27 ans, était allongée dans une zone remplie de mauvaises herbes lorsqu’elle a été renversée par un employé du parc qui coupait l’herbe.

Christine Chavez, 27 ans, a été tuée après avoir été renversée par une tondeuse à gazon Crédit : Randy Chavez

Christine laisse derrière elle une fille de neuf ans Crédit : Fox40

Le coupe-herbe conduisait un tracteur John Deere avec une tondeuse à traction dans le parc Beard Brook à Modesto.

Il n’a repéré Christine – qui avait une fille de neuf ans – qu’après l’avoir conduite dans l’horrible accident du 8 juillet.

Son père dévasté, Christopher Chavez, a déclaré avoir trouvé des « morceaux » de son corps éparpillés dans l’herbe après s’être précipité sur les lieux.

Certains de ses vêtements ont également été oubliés.

« Il y avait beaucoup de morceaux de (sa dépouille) là-bas et j’ai appelé la police », a déclaré Christopher à Fox40.

« J’y suis allé et j’ai encore des morceaux d’os, comme des morceaux de son crâne et des dents. C’est terrible. »

Un autre membre de la famille a déclaré: » Je veux dire, de gros morceaux d’elle sont partout, juste recouverts d’herbe.

« Nous devons y aller, vous savez, juste pour voir l’endroit. Et être juste là, regarder le sol et voir ensuite des mèches de cheveux, c’est horrible. »

Esmeralda Chavez, la sœur de Christine, a déclaré que la mère dormait dans le parc à l’époque.

Elle a déclaré: « C’est tellement douloureux d’imaginer que ma sœur s’est réveillée si horriblement – c’est juste la pire façon de mourir.

« Ça fait tellement mal qu’elle dormait, sans faire de mal à personne. »

Le frère de Christine, Randy Chavez, 33 ans, a déclaré: « Ma sœur était aimée. La seule chose qu’elle voulait, c’était d’être libre. »

Il a dit qu’elle aimait chanter et écrire de la poésie et qu’elle rêvait de devenir célèbre – la décrivant comme une « âme grande et pure ».

Les propriétaires du parc, E & J Gallo Winery, ont déclaré que leur employé n’avait pas vu Christine – qui était sans abri à l’époque – car elle était allongée dans un endroit avec de hautes herbes.

L’entreprise n’avait acheté le parc de 12 acres qu’un jour avant que Christine ne soit tuée.

Il a déclaré: « Le samedi 8 juillet 2023, un entrepreneur en aménagement paysager a été embauché pour effectuer des services de lutte contre les mauvaises herbes et de prévention des incendies.

« Il y a eu un accident vers midi impliquant le tracteur de l’entrepreneur et un individu qui n’était pas visible et allongé dans une zone haute et désherbée.

« L’entrepreneur a immédiatement contacté le département de police de Modesto et, à leur arrivée, les agents du MPD ont déclaré que l’individu était décédé.

« Gallo présente ses sincères condoléances à la famille de la victime. »

Grover Landscaping Services, qui a coupé l’herbe dans le parc, a déclaré: « Dans une zone sèche et envahie par la végétation, notre opérateur a découvert le corps d’une femme touchée par la tondeuse à traction arrière, moment auquel il a contacté le service de police de Modesto.

« Nous sommes profondément attristés par ces événements.

« Notre cœurs et nos condoléances vont à ses amis et à sa famille. »

Les deux sociétés ont déclaré qu’elles coopéreraient à toute enquête sur la mort de Christine.

La famille de Christine a juré d’obtenir justice pour leur fille.

Sa mère, Josefina Chavez, a déclaré : « Je suis triste pour ce qui est arrivé à ma fille, et nous voulons que justice soit rendue pour la façon dont elle est morte. »

La fille de Christine est maintenant prise en charge par sa famille.

Ils ont lancé un GoFundMe pour collecter des fonds pour l’enfant de neuf ans.

Le père dévasté de Christine, Christopher, demande justice pour sa fille Crédit : ABC 10