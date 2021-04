Une jeune maman aurait été incendiée et tuée par son ex dans le jardin arrière de sa maison en Australie alors que ses trois enfants étaient à l’intérieur.

Le partenaire séparé de la victime – Kelly Wilkinson, 27 ans – a été accusé de meurtre alors qu’il est gardé par des flics à l’hôpital avec des brûlures après la découverte de son corps dans l’arrière-cour de sa maison sur la Gold Coast.

Kelly Wilkinson, 27 ans, a été retrouvée morte dans sa cour arrière en Australie Crédits: GoFundMe

Le partenaire de la jeune maman, Brian Johnston, a été accusé de son meurtre Crédit: Facebook

La police s’est précipitée sur les lieux à Spikes Court, à Arundel, après qu’un voisin inquiet ait signalé une perturbation aux flics à 6 h 40, heure locale.

Les agents ont trouvé un corps brûlé dans le jardin et traitent l’affaire comme un homicide.

Son ex, Brian Johnston, était situé à proximité dans un «état semi-conscient» à deux pâtés de maisons peu de temps après, également avec des brûlures.

Il avait des brûlures aux mains et aux voies respiratoires et a été emmené à l’hôpital universitaire de Gold Coast dans un état grave.

La police du Queensland a maintenant accusé Johnston, un homme de 34 ans de New Beith, de meurtre – ainsi que d’avoir violé une ordonnance de violence domestique.

Les détectives affirment que Johnston a mis le feu à la mère de trois enfants, la tuant, rapporte le Gold Coast Bulletin.

La police a interrompu la collecte des ordures dans la zone pour fouiller les poubelles à la recherche de preuves potentielles Crédit: News Corp Australia

Le suspect, qui reste à l’hôpital sous la garde de la police, verra les accusations présentées au tribunal de première instance de Southport demain en son absence.

L’inspecteur-détective Chris Ahearn a déclaré que les trois enfants de Kelly, tous âgés de moins de neuf ans, étaient à la maison à l’époque, mais qu’ils étaient en sécurité.

Des voisins ont dit aux flics qu’ils avaient vu un homme fuir les lieux couvert de sang.

« Il est arrivé dans les buissons de la maison voisine – son bras gauche était fortement bandé », a déclaré l’un d’eux à 9News.

« (Un passant) a vu le gars et vous a demandé de savoir, ‘ça va mon pote?’.

« Il a fait une remarque du genre » Je vais bien « , mais il avait la tête baissée. »

La police sur les lieux à Arundel, Queensland Crédit: News Corp Australia

L’identification officielle du corps retrouvé est en cours, mais les détectives de Gold Coast pensent qu’il s’agit de Kelly Wilkinson, qui vivait à l’adresse.

Des enquêteurs médico-légaux ont été photographiés sur les lieux alors que les agents passaient au peigne fin la zone à la recherche de preuves.

La collecte des ordures dans la zone a également été interrompue car les flics ont fouillé dans les poubelles à la recherche de preuves qui auraient pu être jetées par le suspect.

« L’une des pistes d’enquête est la personne de sexe masculin retrouvée et la femme décédée se connaissaient et étaient potentiellement dans une relation antérieure », a déclaré le détective Ahearn.

« L’examen médico-légal prendra un certain temps.

« Il peut y avoir d’autres preuves qui ont quitté cette scène. Notre intention est de verrouiller cette zone et de déterminer [whether that is the case]. »

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE: Women’s Aid a ces conseils pour les victimes et leurs familles: Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organismes de bienfaisance pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le «55».

Gardez toujours un peu d’argent sur vous, y compris la monnaie pour un téléphone public ou un billet de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où il y a probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez vous retrouver coincé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans une armoire ou dans un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence conjugale, SupportLine est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid propose un service de chat en direct. de 10h à midi. Vous pouvez également appeler le service d’assistance téléphonique national 24 heures sur 24 contre les abus domestiques au 0808 2000 247.

Le détective a ajouté qu’à ce stade, la police ne concentre pas ses enquêtes ailleurs.

«Nous pensons qu’il a un lien avec cette maison», a déclaré le détective Ahearn.

Une page GoFundMe a été mise en place par Natalie Wilkinson pour l’aider à financer ses funérailles, ainsi que les frais de scolarité des enfants.

Il se lit comme suit: «Malheureusement, Kelly est décédée dans des circonstances DV, nous essayons de collecter des fonds pour payer les funérailles, la scolarité des enfants et tous les autres frais.

« S’il vous plaît, aidez-nous! Nous apprécions toute aide, quelle que soit sa taille. »

Jusqu’à présent, près de 20 000 £ ont été donnés par plus de 750 sympathisants.

L’un d’eux a décrit Kelly comme une «fille pétillante et amicale».

Natalie a également mis en ligne une nouvelle photo de profil sur Facebook aujourd’hui avec Kelly, avec la légende: « Mes beaux anges. »