Maman, 25 ans, poignardée à mort après avoir chassé l’ex de sa sœur qui l’a poignardée en légitime défense avant de ramper pour se mettre en sécurité

Une maman de deux jeunes filles a été poignardée à mort après avoir chassé l’ex de sa sœur, qui l’a poignardée en état de légitime défense.

Levi Davis, 25 ans, est décédée lors d’une bagarre entre son petit ami Jake Swords, 27 ans, et Lucas Barnard.

Une mère de deux enfants a été poignardée à mort lorsqu’elle, son petit ami et un ami ont poursuivi le partenaire de sa sœur Crédit : Pixel8000

Levi Davis, 25 ans, a rejoint son petit ami Jake Swords, sur la photo, pour rechercher Lucas Barnard Crédit : Facebook

Tragiquement, l’incident choquant finira par faire deux morts – Swords mourant derrière les barreaux des mois plus tard. Aucune cause de décès n’a encore été dévoilée par les autorités.

L’horreur s’est déroulée lorsque Miss Davis et Swords, avec leur ami Anthony Spring, ont enfoncé une camionnette dans M. Barnard.

Il est allégué que M. Barnard a été attaqué avec des couteaux apportés sur les lieux alors qu’il était allongé sur le sol.

Malgré une jambe cassée dans l’accident, M. Barnard a réussi à saisir l’une des lames – avant de la plonger dans la poitrine de Miss Davis.

Il a ensuite réussi à se traîner jusqu’à la maison de sa mère, où il a été arrêté pour suspicion de meurtre.

Plus tard, cependant, les flics ont été contraints de le libérer sans inculpation après que CCTV a montré qu’il avait agi en état de légitime défense.

Now Spring, de Wellingborough à Northants, a été condamné à quatre ans et demi derrière les barreaux après avoir reconnu la possession d’une arme offensive et aidé un délinquant.

Le tribunal a entendu que les tensions entre les bagarreurs ont commencé lorsque Mlle Davis s’est brouillée avec sa sœur, Jordan.

Jordan était en couple avec M. Barnard à l’époque.

Le jour de la tragédie, Mlle Davis est sortie pour trouver M. Barnard avec son petit ami.

Le couple a déposé les enfants, deux et cinq ans, avec leur grand-mère avant de conduire chercher des couteaux et ramasser Spring.

‘LEVI N’A RIEN A VOIR AVEC CELA’

Lorsque le trio a repéré M. Barnard, il s’est enfui – mais a été fauché et battu alors qu’il était grièvement blessé au sol, ont déclaré les procureurs.

Il a réussi à saisir l’un des couteaux et s’en est pris à Miss Davis, lui causant des blessures mortelles.

C’est alors que Spring, 30 ans, a pris la lame, l’a essuyée sur l’herbe, s’est enfuie et l’a cachée – le tout pendant que Mlle Davis gisait mourante sur le sol.

Le couteau n’a jamais été retrouvé.

Swords a été détenu pour tentative de meurtre – mais est décédé en prison, des mois après la mort de sa petite amie.

Cela signifie que, sur les quatre, seuls M. Barnard et Spring sont restés en vie.

Sword avait déclaré à un tribunal avant sa mort : « Levi était au mauvais endroit au mauvais moment.

« Elle n’a rien à voir avec ça. »

M. Barnard a été blessé dans un accident, souffrant d’une jambe cassée – mais s’est retourné et a poignardé Levi à la poitrine avec un couteau apporté sur les lieux