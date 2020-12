Une mère du Texas a été arrêtée pour mise en danger d’enfant après que la police a déclaré qu’elle avait fait pendre son jeune fils depuis un balcon du troisième étage alors qu’il l’avait suppliée de ne pas le laisser tomber.

Desirae Korus, 25 ans, de San Antonio, a été arrêtée mercredi en relation avec l’incident survenu lundi dans le complexe d’appartements Costa Miranda dans le pâté de maisons 9300 de Somerset Road.

Selon un affidavit d’arrestation, un agent spécial de la Drug Enforcement Agency se trouvait dans la zone, effectuant une surveillance dans son véhicule banalisé, lorsqu’il a entendu une femme crier et un enfant pleurer.

Desirae Korus, 25 ans, a été accusée de mise en danger d’un enfant avec un risque de blessures corporelles pour avoir prétendument suspendu son jeune fils à un balcon du troisième étage et menacé de le laisser tomber.

L’agent fédéral a suivi les sons et a repéré une femme, identifiée plus tard comme Korus, traîner un garçon âgé entre 3 et 4 ans sur le balcon d’un appartement au troisième étage et le réprimander verbalement.

Selon le document cité par San Antonio Express-News, Korus a ensuite pris son fils dans ses bras, l’a tenu au-dessus du rebord du balcon à environ 35 pieds au-dessus du sol et lui a crié: «Vas-tu encore toucher ça?

L’agent a entendu le garçon plaider en larmes à sa mère: «Ne me laisse pas tomber, non, non, je ne le referai plus.

Le garçon a été décrit comme étant «presque inintelligible» à cause de ses sanglots.

Selon l’affidavit, Korus aurait menacé de laisser tomber son fils avant de le ramener sur le balcon et de le laisser entrer dans l’appartement.

L’incident a eu lieu dans le complexe d’appartements Costa Miranda dans le pâté de maisons 9300 de Somerset Road à San Antonio et a été assisté par un agent de la DEA.

La police a été appelée sur les lieux mais Korus a refusé d’ouvrir la porte.

Elle a été arrêtée deux jours plus tard et incarcérée dans la prison du comté de Bexar sous l’accusation de mise en danger d’un enfant avec un risque de blessures corporelles.

Korus a été libéré après avoir déposé une caution de 20 000 $. Elle doit revenir au tribunal le 5 janvier.

Les archives judiciaires du comté de Bexar indiquent que Korus a été arrêté en 2012 pour petit vol.