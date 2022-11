Maman, 24 ans, a caché de la vodka et des bidons de gaz hilarant avant d’aider un ami gravement blessé après avoir écrasé BMW sur la plage à 80 mph

Une maman s’est précipitée pour retirer une bouteille de vodka de sa BMW avant d’aider un passager blessé après avoir percuté une plage à 80 mph.

Macauly Boswell-Morgan, 24 ans, a également tenté frénétiquement de cacher des cartouches de gaz hilarant après l’accident d’horreur.

Macauly Boswell-Morgan s’est écrasé sur une plage à 80 mph 1 crédit

Ses passagers terrifiés l’avaient suppliée de ralentir alors qu’elle traversait des voies étroites avant de percuter un mur sans appuyer sur les freins.

La voiture a été catapultée dans les airs et a piqué du nez sur un talus sur la plage de Pembroke en contrebas.

Un passager, Camran Quinn, a été laissé coincé dans le véhicule après avoir subi des blessures à la tête et à la colonne vertébrale.

Mais Boswell-Morgan était “plus préoccupée” par le retrait des objets incriminés de sa voiture.

Elle a maintenant évité la prison après que Swansea Crown Court eut appris qu’elle était la principale soignante de son fils.

Boswell-Morgan, qui a plaidé coupable d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse, a plutôt été condamné à une peine de deux ans avec sursis pendant deux ans.

Le tribunal a appris qu’elle conduisait avec deux copains de sexe masculin en juin de l’année dernière lorsqu’ils ont atteint une voie qui se termine par une impasse sur un parking et descend vers la mer.

Elle a soudainement accéléré à environ 80 mph alors que ses amis la suppliaient de ralentir.

Boswell-Morgan s’est ensuite écrasé contre un muret sans tenter de dévier ou de s’arrêter.

La BMW a parcouru jusqu’à 32 pieds après avoir plongé le remblai sur la plage de galets en contrebas.

Boswell-Morgan et son passager avant s’en sont sortis sans blessure.

Mais M. Quinn a dû être coupé de la voiture et a subi quatre fractures au crâne, un saignement au cerveau, de multiples contusions osseuses et une fracture à la colonne vertébrale et aux doigts.

Dans une déclaration de la victime, il a déclaré: “Je souffre toujours des effets de ces blessures et je le ferai dans un avenir prévisible.

« J’ai peur que ces séquelles ne m’accompagnent pendant des années et j’ai été déprimée au point de rester dans ma chambre et d’éviter les autres.

“Parfois, j’aurais aimé mourir.”

Le tribunal a été informé que Boswell-Morgan avait une petite quantité de cannabis dans son système, mais qu’elle était inférieure à la limite légale de 2 mcg.

En plus d’une condamnation avec sursis, elle a été condamnée à effectuer 200 heures de travail non rémunéré et s’est vu interdire de conduire pendant deux ans.

Le juge Paul Thomas a déclaré: « Si M. Quinn avait été tué ce jour-là plutôt que gravement blessé, votre peine serait d’au moins sept ans de prison.

“Mais un facteur est plus important que tout autre dans ce cas, et c’est le fait que vous êtes le principal soignant de votre fils.”

Boswell-Morgan avait conduit à un mur à 80 mph 1 crédit

La voiture a piqué du nez sur une plage de galets en contrebas 1 crédit

La maman était plus soucieuse de cacher une bouteille de vodka 1 crédit