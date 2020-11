Maman, 23 ans, qui a eu trois rendez-vous annulés en raison de Covid, apprend sur ZOOM qu’elle a un cancer

Un agent de soins qui avait trois rendez-vous médicaux vitaux annulés en raison de Covid a été informé par les médecins qu’elle avait un cancer à cause de Zoom.

Le cancer agressif de Kimberley Eccles s’est maintenant propagé et la mère d’un enfant a appris qu’elle n’avait plus que six mois à vivre.

La jeune femme de 23 ans a reçu un diagnostic de rhabdomyosarcome, une maladie tissulaire rare, selon ses médecins, ne touche que 1% de la population adulte.

Elle a appris la terrible nouvelle en août lors d’un appel vidéo en ligne avec ses médecins.

Kimberley fait partie des milliers de Britanniques qui ont manqué des opérations vitales et des traitements médicaux à la suite de la crise de Covid après qu’un rapport du gouvernement prévoyait que jusqu’à 25000 décès seraient survenus au cours des six premiers mois de la pandémie en raison de retards de soins de santé.

“ On m’a donné une chance de survie de 1% et on m’a dit que j’avais environ six mois à vivre ”, a déclaré Kimberley au Sun.

“ J’avais ma fille à la maison lorsque j’ai pris l’appel vidéo et j’étais tellement choquée que je ne pouvais pas parler.

“ Je ne peux m’empêcher de penser à quel point cela aurait pu être différent s’il n’y avait pas eu de pandémie et que mon cancer avait été diagnostiqué plus tôt.

«Il doit y avoir de nombreux autres patients cancéreux dans la même situation que moi maintenant.

Kimberley de Leyland, dans le Lancashire, a été informée par ses médecins qu’elle devrait “ faire des souvenirs ” avec sa fille de sept ans Maya et son partenaire maçon Darren Aldred, 24 ans, et dresser une liste de choses à faire car son cancer est une “ bombe à retardement ” ».

Mais elle a l’intention de continuer à se battre et de collecter des fonds pour se rendre en Amérique pour un traitement alternatif.

Mais à la place, elle collecte des fonds pour se rendre en Amérique pour obtenir des traitements alternatifs non disponibles au Royaume-Uni. Elle subit également une intervention chirurgicale majeure au Royaume-Uni lundi pour retirer la tumeur de sa joue et reconstruire son visage en utilisant les os de sa jambe.

Rhabdomyosarcome: une forme rare de cancer qui se développe dans les tissus mous Le rhabdomyosarcome est un type rare de cancer du sarcome. C’est une forme de cancer agressive et très maligne. Les sarcomes sont des cancers qui se développent dans les tissus conjonctifs du corps, tels que les muscles, la graisse, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les os et le cartilage. Le visage est un endroit courant pour trouver ce type de cancer, tout comme les tissus mous de la vessie, des bras et des jambes. Le rhabdomyosarcome est plus fréquent chez les enfants et les adolescents que chez les adultes. Et aussi, pour des raisons inconnues, est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Jusqu’à 60 nouveaux cas de rhabdomyosarcome sont dianogués chaque année au Royaume-Uni. Le traitement du rhabdomyosarcome dépend du patient et le traitement commence généralement par une chimiothérapie. Mais comme les sarcomes sont des cancers rares, les patients sont généralement référés à une unité spécialisée pour traitement. Source: Macmillan Cancer Support

«Mais je ne peux pas m’arrêter là, je ne peux pas accepter ça», a-t-elle écrit sur sa page de collecte de fonds.

«Je ne veux pas écrire une liste de choses à faire, je veux être là pour regarder ma fille grandir, épouser l’homme de mes rêves et vivre une vie saine.

Kimberley a d’abord pensé qu’elle souffrait d’un ulcère buccal après avoir remarqué une petite excroissance sur sa joue en juin de l’année dernière.

Mais quand cela a grandi, elle a été réservée pour une consultation, une biopsie et une IRM plus tôt cette année. Mais ses rendez-vous ont coïncidé avec le début du verrouillage et ont été annulés au milieu de la menace croissante du coronavirus.

Elle a passé six mois à l’agonie pendant que la tumeur grandissait dans sa joue gauche.

«J’étais une mère normale, travaillant à plein temps comme aide-soignante, m’occupant de la vie de famille à la maison et soudainement, tout a complètement changé pour moi et ma famille», se souvient-elle.

Kimberley, aide-soignante à domicile, s’est effondrée au travail et a été transportée d’urgence à l’hôpital.

«Ma tumeur était / est agressive et une fois propagée, elle sera complètement incurable. Le docteur a décrit cela comme une bombe à retardement et une fois qu’elle a explosé, il n’y a plus de retour en arrière ”, ajoute-t-elle.

Kimberley doit subir une opération pour enlever la tumeur de sa joue lundi après que les séances de chimiothérapie à l’hôpital Royal Preston et à l’hôpital de Blackburn n’aient pas réussi à la réduire.

Sa joue sera reconstruite au cours d’une chirurgie reconstructive de 12 heures en utilisant les os et les tissus de sa jambe.

Une fois rétablie, elle espère se rendre en Amérique pour des traitements non disponibles au Royaume-Uni.

Elle a déclaré: “ Il est donc clair que la chirurgie doit avoir lieu malgré tout, nous ne pouvons tout simplement pas risquer d’attendre plus longtemps pour me débarrasser de cette tumeur.

“ Toute ma joue sera enlevée, ainsi que les os qui l’entourent qui seront ensuite remplacés par des os et des tissus de ma jambe. Mon visage restera paralysé.

“ Le chirurgien nous a dit très clairement qu’il ne pouvait pas et ne nous donnera même pas 1% de chance que cela fonctionne réellement, mais il dit que c’est notre meilleur coup.

«Le médecin nous dit que mon cancer est unique à bien des égards et, lorsqu’un plan de traitement personnalisé serait généralement mis en place, cela ne peut tout simplement pas être fait pour moi. Ce sont des essais et des erreurs.

«Les médecins par qui je suis évalué n’ont jamais eu affaire à un patient comme moi dans toute leur expérience professionnelle.

«Sachant qu’il y a des gens là-bas qui peuvent m’aider et que le seul problème, c’est que l’argent me rend malade.

Collecte de fonds de Kimberley ici a jusqu’à présent levé 12 000 £ sur son objectif de 50 000 £.