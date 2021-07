Maman, 23 ans, accusée du meurtre de sa fille, 3 ans, a publié des vidéos TikTok de sa danse et de son sourire des semaines après la mort de l’enfant

Une maman accusée d’avoir tué son tout-petit a publié des vidéos d’elle dansant et souriant sur TikTok des semaines après la mort de sa fille, a déclaré un tribunal.

Nicola Priest a posté des vidéos d’elle-même sur Tik Tok dansant sur de la musique avec des paroles sexuellement explicites six semaines après la mort de son enfant de trois ans.

Kaylee-Jadye, trois ans, est décédée en août de l’année dernière après avoir subi des blessures d’horreur Crédit : BPM

Sa mère Nicole Priest est accusée d’avoir tué le tout-petit avec son petit ami Callum Redfern Crédit : BPM

Le corps de Kaylee-Jayde Priest a été découvert à côté d’un « matelas sale » dans une chambre sans tapis, rideaux ou ampoule à Kingshurst, West Midlands, l’été dernier.

Elle nie avoir blessé son enfant de quelque manière que ce soit, a déclaré que cela ne signifiait pas qu’elle n’était pas « brisée » à la mort de Kaylee-Jayde.

Priest, contre-interrogé par Gurdeep Garcha QC, l’a interrogée sur les médias sociaux et elle a confirmé qu’elle avait un compte Tik Tok.

La maman a déclaré à un jury : « Ce n’est pas parce que j’ai fait quelques vidéos de danse que ça ne veut pas dire que ma petite fille ne me manque pas. »

Elle a accepté que le 22 septembre de l’année dernière, elle ait sorti une vidéo intitulée « Ma version » avec un emoji au visage souriant alors qu’elle vivait dans un logement pris en charge.

Priest a dit qu’elle dansait en accord avec la musique et les mots et qu’elle souriait.

« C’est 45 jours après la mort de Kaylee ? » demanda M. Garcha.

« Oui, » répondit-elle. « Cela ne veut pas dire que je n’étais pas brisé. Juste parce que j’ai fait quelques vidéos de danse. Cela ne veut pas dire que ma petite fille ne m’a pas manqué. »

« Quand vous dansiez dans la pièce, pensiez-vous à Kaylee ? » demanda M. Garcha.

Ce n’est pas parce que j’ai fait quelques vidéos de danse que je n’ai pas raté ma petite fille Nicola Prêtre

« J’ai pensé à elle sans arrêt », a-t-elle déclaré.

On lui a montré une autre vidéo le 23 septembre qu’elle a réalisée. M. Garcha a déclaré à Priest qu’elle était obsédée par les médias sociaux.

« J’étais beaucoup sur mes réseaux sociaux mais je m’occupais toujours d’elle. »

Le petit ami du prêtre, Callum Redfern, a visité son appartement le 8 août lorsque Kaylee a été soumise à une « agression féroce » et a subi « de graves blessures à la poitrine et à l’abdomen », a déclaré M. Smith.

Il a déclaré qu’avant cela, la jeune fille avait déjà été victime d’une escalade de la violence et avait subi 19 fractures des côtes dans les heures précédant sa mort.

Priest, 23 ans, de Poplar Avenue, Edgbaston, et son partenaire Callum Redfern, 22 ans, de Temple Street, Lower Gornal, Dudley, ont nié le meurtre, l’homicide involontaire coupable et permis la mort d’un enfant entre le 7 et le 10 août de l’année dernière.

Ils ont également plaidé non coupable de cruauté envers les enfants.

La mère a déclaré à Birmingham Crown Court que Redfern avait frappé le tout « trop ​​de fois ».

Elle a dit à un jury que pour discipliner Kaylee-Jayde, elle lui taperait sur la main, la mettrait sur la marche coquine et la giflerait occasionnellement – ​​admettant que Redfern dénoncerait également le tout-petit.

Le prêtre a ajouté: « Cela varierait. Je l’entendrais ou je le verrais. Il m’a dit qu’il l’avait giflée. C’était principalement l’heure du coucher.

« J’ai dit : ‘Elle a trois ans et elle ne comprend pas’, en gros. Je n’ai rien dit pour l’arrêter. J’avais peur et je ne savais pas comment lui demander.

‘MORT PENDANT PLUSIEURS HEURES’

« Il m’a juste dit qu’il l’avait giflée. Il levait la main en arrière donc c’était une gifle assez dure.

« J’ai dit : ‘Elle avait trois ans’ mais cela ne l’a jamais empêché de faire ce qu’il a fait. »

Elle a également affirmé que Redfern giflerait sa fille sur les fesses « trop de fois », mais qu’il « ne lui avait pas traversé l’esprit » qu’il l’avait peut-être blessée.

Le prêtre a appelé le 999 le 9 août de l’année dernière pour demander de l’aide, mais lorsque les ambulanciers sont arrivés, Kaylee était déjà morte depuis plusieurs heures, a déclaré Andrew Smith QC.

L’équipe de l’ambulance lui a mis des coussinets de défibrillateur pour détecter des signes de vie et s’est souvenue d’avoir trouvé une « accumulation de sang » sur le côté droit du torse de l’enfant.

Ils ont également trouvé des « amas d’ecchymoses » sur le côté gauche de l’enfant et une « marque d’abrasion rouge » sur sa poitrine, a appris le tribunal.

Le procureur Andrew Smith QC a déclaré au tribunal que Priest et Redfern entretenaient une relation étroite à la mi-juin.

Il a ajouté que le couple avait envoyé des messages qui montraient une « attitude indifférente » envers l’enfant de trois ans.

M. Smith a déclaré: « Le catalyseur a peut-être été Kaylee les interrompant pour passer du temps ensemble.

« Ils portent la responsabilité conjointe du meurtre de Kaylee. »

Le procès continue.

Un prêtre a affirmé que Redfern avait giflé sa fille « trop de fois » Crédit : BPM