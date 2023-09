Maman, 21 ans, pleure en évitant la prison après avoir été arrêtée avec une cachette de drogue de 60 000 £ dans une trappe secrète de sa Renault Twingo

Une JEUNE maman a été arrêtée avec une réserve de drogue de 60 000 £ cachée dans une trappe secrète de sa voiture.

Lauren Woodward, 21 ans, et son partenaire Craig Nicholls, 22 ans, ont été arrêtés alors qu’ils revenaient à 200 miles de leur collecte de drogue à Liverpool.

La Renault Twingo du couple a été fouillée à Newport, Gwent, et un tribunal a appris que six blocs d’héroïne avaient été trouvés à l’intérieur.

Le procureur Sol Hartley a déclaré que la drogue était cachée dans un compartiment secret « trappe » intégré au véhicule.

M. Hartley a déclaré que Woodward, la mère d’un enfant, avait été embauchée par son partenaire pour conduire la voiture car il avait été disqualifié.

Nicholls, d’Ely, Cardiff, a été emprisonné pendant quatre ans au Newport Crown Court, mais Woodward a été libéré avec une peine avec sursis.

Tous deux avaient plaidé coupables de possession d’une drogue de classe A dans l’intention de la fournir.

Woodward a pleuré lorsque la juge, la recorder Victoria Hillier, lui a dit qu’elle échapperait à la prison parce que « l’emprisonnement maternel peut causer un traumatisme important à un enfant ».

Elle a ajouté : « Vous avez agi en tant que chauffeur et vous n’avez pas conclu l’accord.

« Vous avez toujours nié la manipulation de la drogue et vous n’en connaissiez pas le poids. »

Elle a dit à Woodward qu’elle avait ressenti « du contrôle et de la pression » de la part de son petit ami et qu’il « avait organisé cette campagne de drogue à son profit avec ses associés ».

« Je prends en compte votre jeune âge et votre absence de convictions antérieures.

« Vous avez été évalué comme présentant un faible risque de récidive et il existe de fortes perspectives de réadaptation. »

Woodward, également d’Ely, a été condamné à deux ans de prison avec sursis et obligé d’effectuer 250 heures de travail non rémunéré et d’accomplir une activité de réadaptation de 20 jours.

