Maman, 21 ans, mortellement électrocutée aux côtés de son petit ami à Portland, était très enceinte alors que son frère, 15 ans, est également mort en essayant de les sauver d’une ligne électrique tombée.

Tajaliayh Briggs, 21 ans, son petit ami Nash, leur enfant à naître et son frère de 15 ans, Ta’Ron, sont tous décédés mercredi.

Des câbles électriques sous tension étaient tombés sur la voiture du couple, qui a touché un fil tombé et a été mortellement électrocuté.

Ta’Ron avait couru au secours du couple quand lui aussi fut électrocuté et mourut







Une jeune maman décédée après avoir été mortellement électrocutée aux côtés de son frère et de son petit ami était gravement enceinte au moment de son décès.

Tajaliayh Briggs, 21 ans, et son petit ami, Nash, sont tous deux décédés après que des câbles sous tension soient tombés sur leur voiture et les aient électrocutés à mort mercredi à Portland.

Son frère de 15 ans, Ta’Ron Briggs, avait couru pour les aider et a été tué après être entré en contact avec de l’eau traversée par un courant à haute tension.

Le jeune couple se trouvait à bord du véhicule avec leur fils de 9 mois, qui a miraculeusement survécu à cette épreuve.

Ronald Briggs, père de Tajaliayh et Ta’Ron, a déclaré KGW de son chagrin après avoir perdu deux de ses enfants.

Le père de six enfants a déclaré : « Ça fait juste mal. Voir mes enfants mourir, je ne peux rien y faire.

Briggs a déclaré au média que sa fille, son partenaire et son petit-fils étaient venus chez lui après que leur Wi-Fi ait cessé de fonctionner pendant la tempête de verglas de cette semaine.

Alors qu’ils quittaient sa maison, Briggs et sa femme sont montés dans leur propre véhicule pour se rendre dans un magasin lorsqu’ils ont entendu un bruit fort.

Il a expliqué : « Nous avons entendu un grand boum. Et ma femme dit : “Oh mon Dieu, leur voiture est en feu.”‘

«Ils montaient la colline et redescendaient», a-t-il déclaré. “Ma fille a essayé d’attraper son petit ami, le père de son bébé avec le bébé, et son pied a touché le fil.”

Briggs a expliqué que Ta’Ron s’est alors précipité pour aider le couple en disant : “Je lui ai dit : “Ne descends pas là-bas, essaie de t’éloigner d’eux.” Et il a glissé, et il a touché l’eau, et lui, et il est mort aussi.

Selon le média, l’adolescent était un étudiant de deuxième année qui jouait au football au lycée de Milwaukie.

Briggs a déclaré que son petit-fils avait réussi à rester en vie dans les bras de Nash et qu’il était allongé sur son père.

Selon le voisin Majiah Washington, témoin de tout l’incident, le couple était en train de charger leur jeune fils dans le véhicule lorsque la catastrophe a frappé.

Ronald Briggs, père de Tajaliayh et Ta’Ron, photographié ici, a raconté à KGW son chagrin après avoir perdu deux de ses enfants

La branche, comme l’indiquent ensuite les images de la scène, est tombée directement sur le véhicule.

Elle a dit KOÏN qu’un autre voisin criait pour faire sortir le bébé du véhicule, lorsque Nash a glissé et que son pied a touché vivant le bébé tombé.

Tajaliayh et son jeune frère ont ensuite tragiquement touché l’approvisionnement en duvet, Washington rappelant : “Tout s’est passé si vite”.

Washington a réussi à attraper l’enfant du couple après avoir remarqué que sa tête bougeait, rappelant : « C’est difficile à saisir. Sur le moment, c’était comme si tout allait lentement.

“Je me suis juste dit : “J’ai moi-même un neveu, j’ai des petits frères, j’espère juste que quelqu’un d’autre ferait la même chose, je penserais que quelqu’un d’autre ferait la même chose.”‘

“Selon toute vraisemblance, s’ils étaient restés dans le véhicule, nous n’aurions peut-être pas eu cette conversation”, a déclaré mercredi Rick Graves, un représentant des pompiers et des secours de Portland.

Le responsable des pompiers a ensuite expliqué comment les pompiers ont réagi aux informations faisant état d’une ligne tombée – et d’un homme en feu – alors que les conditions hivernales rigoureuses continuaient de frapper la région.

À leur arrivée, ils ont trouvé le groupe de quatre personnes au sol à l’extérieur de la voiture, ainsi qu’une branche tombée qui était entrée en collision avec une ligne électrique en descendant.

La branche, comme l’ont indiqué les images de la scène ultérieurement, est tombée directement sur le véhicule, a déclaré Graves.

“Lorsque les pieds des individus ont touché le sol et que leurs corps ont touché la voiture, ils sont devenus partie intégrante du circuit électrique actif qui a entraîné leur mort”, a déclaré le représentant des pompiers de Portland.

Mercredi, la région a enregistré au moins 10 décès liés aux intempéries depuis les récentes conditions météorologiques difficiles.

Les pompiers ont expliqué comment ils ont réagi aux informations faisant état d’une ligne tombée et d’un homme en feu.

Le comté de Multnomah a signalé quatre décès dus à l’hypothermie, tandis que le comté voisin de Washington a également imputé la mort d’un résident à son problème de santé.

Lors d’un incident tout à fait similaire survenu samedi matin, un arbre est tombé sur un camping-car garé dans la ville, arrachant des lignes électriques et déclenchant un incendie.

Une personne est décédée tandis qu’une autre a été blessée, tandis qu’à quelques kilomètres de là, dans le lac Oswego, un homme âgé est décédé après la chute d’un arbre sur sa maison.

Les trois décès de mercredi représentent 10 morts au total – alors que les arbres abattus continuent de faire des ravages sur les lignes électriques, les routes, les véhicules et les maisons partout à Portland.