Mamallapuram’s Tryst with Chess as the Best in the World Come to Town

La vieille ville de Mamallapuram était à l’honneur il y a trois ans lorsque le président chinois Xi Jinping a rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi. Il est de nouveau dans l’actualité alors qu’il se prépare à accueillir la 44e Olympiade d’échecs à partir du 28 juillet.

L’événement phare du sport se tient pour la toute première fois en Inde et les habitants de la ville de Chennai et de Mamallapuram semblent l’avoir enchanté et le buzz qu’il a créé à travers le Tamil Nadu est indubitable.

La mascotte de l’Olympiade “Thambi” (le chevalier en veshti blanc) peut être vue à plusieurs endroits tandis que le gouvernement du Tamil Nadu ne néglige aucun effort pour promouvoir l’événement dont il est le principal sponsor.

Pour ceux de Mamallapuram, c’est l’occasion pour le monde de remarquer la ville balnéaire. Connu pour ses sculptures et son temple du rivage, les habitants de la ville se prélassent dans la gloire alors que certains des meilleurs esprits et des plus grands joueurs ont atterri pour prendre part à la bataille d’esprit.

Selon G Mohan, un habitant de Mamallapuram, « c’est vraiment merveilleux qu’un tel méga événement se soit déroulé dans la ville. Ce n’est pas souvent que Mamallapuram fait la une des journaux. Cependant, l’Olympiade a signifié que notre place est sur les lèvres de tant de gens. Bien que je ne suive pas les échecs, je connais Viswanathan Anand et ses exploits. J’espère que les équipes indiennes remporteront des médailles à notre place et la rendront plus célèbre.

L’Inde, qui alignera trois équipes chacune dans les sections Open et féminine, serait le point de mire de tous les yeux et devrait gagner. Cependant, pour les fervents fans d’échecs, c’est l’occasion de voir des joueurs de haut niveau comme Magnus Carlsen, le n°1 mondial, les Américains – Fabiano Caruana et Levon Aronian – et le Polonais Jan-Kryztof Duda, pour n’en citer que quelques-uns.

G Subramanian, responsable marketing à Chennai, est enthousiasmé par l’événement qui se déroule près de la ville et prévoit de se rendre sur les lieux en tant que spectateur.

“Je suis excité et heureux qu’un événement comme l’Olympiade se déroule dans notre propre État. Je prévois d’aller sur les lieux un des jours et de regarder l’action. Mon fils de 12 ans est encore plus ravi et m’a demandé de l’emmener voir (Magnus) Carlsen, le champion du monde », a-t-il ajouté.

Un nombre record de 188 équipes dans la section Open et 162 dans la section féminine sont prêtes à participer à l’Olympiade. Le volume considérable de matchs à jouer et le personnel nécessaire pour superviser les choses font que l’événement semble capital.

La légende indienne des échecs Viswanathan Anand a déclaré que le gouvernement du Tamil Nadu et la All-India Chess Federation ont fait un excellent travail en organisant un événement d’une telle ampleur dans un court délai.

Le quintuple champion du monde a estimé que l’Olympiade aurait un impact énorme sur la popularité du sport dans l’État et a déclaré qu’il était agréable de voir la merveilleuse réponse au tournoi.

Pendant ce temps, à Mamallapuram même, qui se réconcilie avec les choses après que la pandémie de COVID-19 ait joué les trouble-fêtes dans la ville qui dépend beaucoup du tourisme, il y a beaucoup d’enthousiasme pour l’événement chapiteau d’échecs.

Alors que l’industrie de l’artisanat s’attend à rebondir après les creux de près de deux ans, le secteur de l’hôtellerie mise aussi gros sur l’Olympiade.

Pas moins de 1 800 chambres dans des hôtels cinq étoiles à proximité et 650 autres dans des propriétés quatre étoiles ont été bloquées pour l’événement, ont indiqué des sources.

Cela mis à part, l’industrie de la sculpture espère de bonnes affaires de la part de la fraternité internationale et nationale des échecs.

Les personnes impliquées dans la conduite de l’Olympiade sont entrées en action dès que l’événement a été attribué à la ville et ont veillé à ce qu’aucune pierre ne soit laissée de côté pour s’assurer que tout est en place avant que les joueurs ne commencent à 15 heures le 29 juillet.

Selon l’arbitre vétéran R Anantharaman, responsable de la salle, « Il faut beaucoup de temps pour se préparer à un événement aussi énorme, mais nous y sommes parvenus en quatre mois environ. Avec 99,5 % des travaux terminés, nous espérons en faire un grand succès.

Environ 250 arbitres seront impliqués dans le déroulement du tournoi en dehors du nombre d’officiels impliqués dans le travail technique et administratif, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Modi inaugurera jeudi l’Olympiade au stade Nehru Indoor de Chennai en présence du ministre en chef MK Staline et d’autres.

Les matchs de l’Olympiade débuteront le 29 juillet et se poursuivront jusqu’au 9 août.

