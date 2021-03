Le président Obama lui a souvent montré de l’affection et l’appelait «Granny» dans ses mémoires, «Dreams from My Father». Il a décrit sa rencontre lors de son voyage en 1988 dans la patrie de son père et leur maladresse initiale alors qu’ils luttaient pour communiquer, ce qui s’est transformé en un lien chaleureux. Elle a assisté à sa première investiture en tant que présidente en 2009. Plus tard, Obama a de nouveau parlé de sa grand-mère dans son discours de septembre 2014 à l’Assemblée générale des Nations Unies.

