Mama June se voit refuser la chirurgie bariatrique dans l’aperçu de “Road To Redemption” Mopays.com

« J’ai regardé les résultats de la pathologie. Il n’y a pas de moyen facile de dire cela. J’ai de mauvaises nouvelles pour vous. Je ne pense pas que vous soyez un bon candidat pour la chirurgie en ce moment, ” Dr Michael Feizun chirurgien bariatrique, raconte Maman juin et maintenant-mari Justin Stroud dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 22 juillet de Mama June : la voie de la rédemption.

Suite Mama June: route vers la rédemption

“Ce n’était pas ce que je voulais entendre”, répond Mama June. Elle espérait pouvoir subir une chirurgie de révision bariatrique. Elle a subi une chirurgie de la manche gastrique en 2016 et a ensuite perdu 300 livres.

« Cela ne va pas être aussi facile. Les révisions sont beaucoup plus dangereuses », explique le Dr Feiz. « Les révisions ont beaucoup plus de chance de saigner. Donc si quoi que ce soit, j’essaie de m’assurer à 100% que nous ne mettrons pas votre vie en danger. Je ne veux pas me lancer dans ce voyage tant que vous n’aurez pas vraiment passé du temps à vous occuper de la façon dont vous faites face à la nourriture.

Mama June: Photos de la star de télé-réalité “From Not To Hot” nouvellement mariée

Maman June veut qu’il fasse une chirurgie de révision pour qu’elle puisse “arrêter de manger”. Au lieu d’une intervention chirurgicale, le Dr Feiz recommande à June de manger de petites portions, de manger raisonnablement et de travailler avec un thérapeute pour “dissocier la nourriture de toute autre émotion”. Pour juin. c’est plus facile à dire qu’à faire.

“Vous ne pouvez tout simplement pas vous débarrasser d’une dépendance alimentaire lorsque vous devez manger tous les jours. Au moins, je suis allé en cure de désintoxication pour ma toxicomanie. À ma connaissance, il n’y a pas de cure de désintoxication ou de dépendance à l’alimentation », déclare Mama June. Le Dr Feiz dit à Juen que “c’est la dernière chance que nous avons” lorsqu’il s’agit de changer radicalement de mode de vie.

Le synopsis de l’épisode du 22 juin se lit comme suit: «La garde d’Alana par Pumpkin et Josh déraille et Sugar Bear est obligé de s’impliquer; Pumpkin et Josh reçoivent un gros choc; June et Justin vont à Los Angeles pour des chirurgies dentaires et de perte de poids. Mama June : la voie de la rédemption diffusé le vendredi à 21 h sur WE tv.